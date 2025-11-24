"여자라서 죽는 나라에 '국민주권정부'는 없다!"

1960년 11월 25일, 도미니카공화국의 독재정권에 저항하다 살해당한 미라발 세 자매를 추모하기 위해 1981년 제1회 라틴 아메리카 및 카리브해 페미니스트 회의에서 매년 11월 25일을 젠더 기반 폭력에 저항하는 날로 지정했다. 이후 유엔 총회에서 이날을 세계 여성 폭력 근절의 날로 공식 제정하였다. 매년 11월 25일, 전세계 여성들은 여성폭력의 심각성을 폭로하고 국가에 해결을 촉구하며 연대의 힘을 모으는 행동을 이어가고 있다. 2019년 칠레에서 ‘강간범은 바로 너’ 노래에 맞춘 퍼포먼스를 시작했고, 이것이 전세계로 퍼져나갔다.



광장이 끝나고 나온 새 정부에서 ‘남성 역차별’을 수차례 강조하며 성평등을 왜곡하고 있는 지금. 2025년 대한민국, 세계여성폭력추방의 날은 어떤 의미를 가질까.

큰사진보기 ▲여자라서 죽는 나라에 국민주권정부는 없다!<2025 세계여성폭력추방의 날 공동행동 ? 여자라서 죽는 나라에 국민주권정부는 없다>에 참여자들이 참여하고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲집회 전 준비하는 참여자들<2025 세계여성폭력추방의 날 공동행동 ? 여자라서 죽는 나라에 국민주권정부는 없다>에서 선보일 퍼포먼스를 위해 참여자들이 모여있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울여성회 박지아 성평등교육센터장서울여성회 박지아 성평등교육센터장이 여는 발언을 하고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲침묵을 강요받아온 피해자들이 서로의 증인이 되는 공간이 강남역이다!친족성폭력 공소시효 폐지를 위해 활동하는 공폐단단의 푸른나비 활동가가 발언하고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲서페대연 율동패의 공연서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 '서페대연'의 율동패가 공연을 선보이고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲장애여성공감 성선 활동가장애여성공감 성선 활동가가 발언하고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울여성회 민중가요 노래패 <이음>의 공연서울여성회 민중가요 노래패 <이음>이 공연을 선보이고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기페미행동 심지선 활동가경기페미행동 심지선 활동가가 발언중이다. ⓒ 서울여성회` 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제전략센터 황정은 사무처장국제전략센터 황정은 사무처장이 발언중이다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲여성폭력 OUT!<2025 세계여성폭력추방의 날 공동행동 ? 여자라서 죽는 나라에 국민주권정부는 없다>에 참여자들이 퍼포먼스를 보이고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲여성폭력 OUT!<2025 세계여성폭력추방의 날 공동행동 ? 여자라서 죽는 나라에 국민주권정부는 없다>에 시민들이 참여하고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

우리는 '국민주권정부'의 국민으로서, 민주주의를 지킨 시민으로서 당당히 요구한다.

시민의 손으로 만들어낸 정부에서 시민의 투쟁이 지워져서는 안 된다!

'국민주권'은 선언이 아니라 시민의 삶이 우선되고 시민의 목소리가 반영될 때 가능하다. 우리는 '국민주권'이라는 이름의 상징이 아니라 실질적인 변화를 원한다. 그것은 투쟁의 목소리를 듣는 그것으로부터 시작되어야 한다.



여성폭력과 젠더폭력은 우선적으로 해결되어야 할 과제이다!

시민의 절반인 여성의 안전과 성차별로 인한 폭력은 모두가 누려야 할 안전권과 공존할 수 없다. 누군가가 존재만으로 폭력을 겪을 때 그 사회는 모두에게 안전하지 않은 사회일 수밖에 없다. 여성폭력과 젠더폭력 철폐는 일부의 문제가 아니라 모두의 과제이며 우선과제이다.



성평등은 여성폭력 젠더폭력 철폐를 위한 전제이다!

성차별이 없을 때 안전한 노동현장이 되며, 성평등한 사회가 될 때 일과 가정의 양립도 이루어질 수 있다. 노동 안전, 장애 유무, 나이, 모든 정체성과 지향 모든 것에서의 안전을 위한 성평등 사회를 만들어야 한다.



윤석열의 계엄이 대한민국 민주주의의 시계를 거꾸로 돌릴 수 없었듯이, 어떤 정부도 페미니스트와 여성들의 요구를 지울 수 없다. 여성폭력 젠더폭력 철폐를 위한 우리의 투쟁과 연대를 오늘로부터 더욱 강하게 더욱 넓게 이어갈 것이다.

큰사진보기 ▲강간범은 바로 너!<2025 세계여성폭력추방의 날 공동행동 ? 여자라서 죽는 나라에 국민주권정부는 없다>에 참여자들이 퍼포먼스를 보이고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

가부장제 국가가 바로 강간범이다!

가부장제 국가가 바로 강간범이다!

가해자는 바로 너!

방관자는 바로 너!



여성의 죽음 더 이상 안 돼

여성 폭력과 맞서 싸우자

성차별 사회 바꾸기 위해

다함께 손잡고 나아가자



가해자는 바로 너!

방관자는 바로 너!

가해자는 바로 너!

방관자는 바로 너!

지난 22일, 강남역 10번 출구 인근에 모인 많은 사람들은 검은 옷을 입고 안무 연습을 하며 대열을 맞추기 바빴다. 잠시 뒤 3시, 이곳 강남역에서 진행될 <2025 세계여성폭력추방의 날 공동행동 – 여자라서 죽는 나라에 국민주권정부는 없다>에서 선보이게 될 퍼포먼스를 연습하는 것이었다. 이날 집회에는 여성폭력을 근절하고 성평등의 가치를 바로세우기 위해 200여 명이 넘는 여성 · 시민들이 함께 했다.이날 행사는 새 정부가 된 뒤에도 계속되는 여성폭력을 고발하고 '성형평성기획과' 신설 및 주무과 개편, 고용노동부 내 여성고용정책 업무 이관 등 여성폭력과 성차별을 방관하고 만든 정치와 사회에 강력한 책임을 요구하는 <젠더폭력 해결 페미니스트연대>를 포함해 67개 여성시민단체들의 공동주최와 서울여성회, 서페대연(서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리)의 주관으로 개최되었다.공동주최단은 작년 5월 17일 강남역 추모행동과 세계여성폭력추방의날을 매년 진행하며 '모두의 안전을 위한 약속'과 '현장 발언 및 촬영 가이드라인'을 배포하면서 보다 평등하고 안전한 추모행동을 만들고 있다.서울여성회 박지아 성평등교육센터장은 여는 발언에서 지난 5년간 11월 25일마다 강남역에 모였던 시간, 특히 지난해 딥페이크 성착취물에 22만 명이 참여한 사실에 분노해 3개월간 '딥페이크 공동행동'으로 거리를 지켰던 경험을 언급하며 "아무도 여성들의 말을 들으려 하지 않았기 때문에 거리에서 분노의 말하기를 이어갔다"고 말했다. 그는 2016년 강남역 여성 살해 사건을 상기시키며 "그 죽음은 첫 번째가 아니었지만, '여자라서 죽었다'는 사실을 잊지 않겠다는 다짐이 되었다"고 강조했다.이어 윤석열 정부를 언급하며 "후보 시절부터 구조적 성차별을 부정하고 여성가족부 폐지를 주장한 그에 맞서 가장 먼저 싸운 것도 페미니스트들이었다"며 12·3 계엄 시도 당시 가장 먼저 거리로 나왔던 여성들의 행동을 짚었다. 그는 새 정부 출범 이후를 향해 "우리를 '빛을 이끌었다'고 칭송했지만 지금 우리의 외침은 남아 있는가, 지워진 것은 아닌가"라고 질문하며, "아직도 여자라는 이유만으로 폭력이 되는 사회에서 시민들의 목소리가 지워져서는 안 되며, 우리가 지킨 민주주의를 모두의 안전으로 되돌려 받아야 한다"고 목소리 높였다.이어서 대학, 학교, 그리고 일상의 공간에서 여성들이 겪는 차별과 폭력의 현실에 대한 이야기들이 나왔다. 서울지역대학 인권연합동아리의 한승연은 "여성으로서 겪는 불평등은 예민함의 문제가 아니라 살아오며 처절히 체감한 현실"이라며, 정신적 부담을 안고도 뒤처질까 두려워 쉬지도 못하는 취업 환경, 교양 수업조차 눈치 보며 발언해야 하는 대학 분위기, 페미니스트라는 이유로 익명 공격을 받는 현실을 지적했다. 그는 "이미 기울어진 운동장에서 '중립'은 존재하지 않는다"며 정부가 말하는 역차별 프레임을 비판하고, "남성의 분노를 여성에게 돌리는 대신 사회 구조를 바꾸려는 노력이 필요하다"고 강조했다.경희대 학생·소수자인권위원회 이가현 위원장은 대학에서 실제로 벌어지는 백래시를 상세히 증언했다. 그는 이준석 초청 강연에 문제를 제기했다는 이유로 학소위 폐지 논의까지 번졌던 사건을 언급하며 "여성·소수자를 위한 인권 기구가 '비난해도 되는 존재'로 대상화됐다"고 말했다. 온라인 상의 공격은 오프라인으로 이어져 포스터 훼손까지 발생했지만, 이에 맞서 1900명의 서명과 연대 성명이 모이며 폐지안이 부결됐다. 이 위원장은 "백래시는 페미니즘을 지우지 못했다"며, 더 넓은 연대의 운동으로 나아갈 것을 선언했다.초등교사이자 아웃박스 대표 김수진 역시 학교 현장의 일상을 통해 "폭력이 어떻게 조용히 스며드는지"를 고발했다. 그는 딥페이크 사태 이후 초등학생들까지 얼굴 노출을 두려워하는 현실, 여학생들이 침묵을 안전이라고 학습하게 되는 교실, '남자애들 원래 그렇다'는 말로 정당화되는 혐오와 조롱을 지적하며 "지금 교실이 5·10년 뒤의 사회가 된다"고 강조했다. "사건 뒤의 교육"이 아니라 성차별 구조를 직시하는 성평등 교육이 필요하다고 그는 강하게 촉구했다.한편 친족성폭력 공소시효 폐지를 위해 활동하는 공폐단단의 푸른나비는 강남역 시위의 의미를 자신의 생존의 역사와 연결해 발언했다. 아동학대·가정폭력·성폭력을 모두 겪은 피해자로서 그는 "살기 위해 잃어야 했던 기억이, 다시 살기 위해 올라오고 있다"고 말하며, 가해자가 처벌받지 않는 현실을 "정의가 아닌 모욕"이라고 비판했다.그는 "여성들이 겪는 폭력은 서로 다른 사건이 아니라 동일한 구조가 만든 것"이라고 말하며, 침묵을 강요받아온 피해자들이 서로의 증인이 되는 공간이 강남역이고, 지금 바로 이곳이 서로의 숨을 잇는 생존의 공간이자 기억의 공간임을 강조했다. 그러면서 "살아 있으니 말할 수 있다"며 그는 생존과 기억의 말하기를 이어갈 것을 다짐했고, "가해자보다 더 잘 살겠다"는 절절한 선언은 참여자들의 눈시울을 뜨겁게 만들었다.이어서 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 '서페대연' 율동패가 민중가요 '처음처럼'에 맞춰 율동공연을 선보였다. '몸짓으로 광장에 활기를, 세상에 우리의 목소리를 전하기 위해 모였다'는 서페대연 율동패는 신규 소모임으로, 이날 첫 공연을 보여 참여자들의 뜨거운 호응을 얻었다.장애여성공감 성선 활동가는 강화도의 한 장애인거주시설에서 발생한 장애여성 13명의 성폭력 사건을 언급하며, 시설과 지자체의 방관을 강하게 비판했다. 그는 "피해자들이 분리할 수 있는 거주지가 없다는 이유로 또 다시 시설이 운영하고 있는 체험홈으로 들어가게 했다"며, 시설과 지역사회가 인권이라는 이름을 앞세우면서도 실질적으로 폭력을 묵인하고 있다고 말했다. 이어 그는 "차별이 폭력을 만듭니다. 소수자들이 겪는 일상적 차별과 폭력을 방치하는 정치의 행태는 기만입니다"라며, 장애여성의 안전과 권리를 보장하기 위한 제도적 개선과 사회적 연대를 촉구했다.정의구현청소년연맹 문별 부대표는 자신의 아동·청소년기 성폭력 피해 경험을 공개하며, 피해자가 안전을 보장받지 못하는 현실을 규탄했다. 문별은 피해사실을 이야기해도 "여자애니까 너가 조심해야지", "여자니까 당연한거야", "그걸 당하는 네가 이상한거야"라는 2차 피해 발언들을 하였던 주위 어른들에 대해 이야기하며, 가정과 사회가 현재 피해자들에게 제대로 된 보호의 역할을 하지 못하고 있는 것에 대해 비판했다. 그는 또한 "피해자가 안전을 보장받을 권리가 있으나, 누군가는 안전을 못 받는 이도 있습니다. 그리고 그 피해자가 나 자신이 될지 모릅니다"라며, 사회 전체가 성폭력 문제의 심각성을 인지하고 대응해야 한다고 강조했다.민주노총 공공운수노조 이윤희 부위원장은 강남역 여성혐오 사건과 신당역 여성노동자 살인사건을 언급하며, 일터에서 발생하는 젠더 기반 폭력 문제를 지적했다. 그는 "모든 노동자는 인권을 침해받지 않고 타인의 인권을 존중하는 안전한 환경에서 일할 권리를 가집니다. 그 누구도 일터에서 죽지 않고 다치지 않고 아프지 않아야 합니다"라고 강조했다. 또한 이 부위원장은 정부에 "ILO 괴롭힘 방지 협약 비준을 추진하고, 일터 내 젠더폭력 근절을 위해 구체적이고 적극적인 대응 조치를 취해야 한다"고 촉구했다.발언을 들으며 눈시울을 붉히고, 분노와 연대의 마음으로 자리를 지키던 참여자들의 마음은 이어지는 서울여성회 민중가요 노래패 '이음'의 공연으로 더욱 뜨거워졌다. <이음>은 '빵과 장미', '꺾이지 않는 마음' 두 곡을 선보이며 "아무도 너의 자존을 훼손하도록 두지 말아", "중요한 건 꺾이지 않는 마음" 등 젠더폭력을 해결하고자 하는 피해자 및 집회 참여자들을 하나로 묶어주는 가삿말을 노래하며 현장의 뜨거운 연대를 만들었다.경기페미행동 심지선 활동가는 세계여성폭력추방의 날을 맞아, 단체의 출범 배경과 투쟁의 역사를 소개했다. 심 활동가는 "딥페이크 성범죄 사건 이후 지역 공동체에서 여성들이 끝까지 지켜보고 행동할 수 있는 공간이 필요하다고 느꼈다"며, "추운 겨울 끈질기게 싸워 윤석열을 끌어내렸고, 대선 시기 다이-인 퍼포먼스를 통해 젠더폭력이 정치의 책임임을 알려냈다"고 말했다.또한 경기지역에서만 최근 3년간 9043건의 성폭력, 스토킹, 교제폭력 상담건이 있었지만 사건신고 접수는 20~30%밖에 안된다는 점, 경기화성 오피스텔 모녀 살해사건과 하남 여성살인 사건 등을 언급하며 "우리를 더욱 화나게 하는 것은 여전히 국가가 위기감이 없다는 것"이라고 규탄했다.그러면서 "우리 사회를 좀 더 성평등으로 나아갈 수 있게 해준 법과 제도의 변곡점에는 언제나 피해자 여성의 투쟁과 연대의 역사가 있었다"는 것을 강조하고, 11월 25일 당일 부천과 수원에서 이어질 공동행동에 많은 관심을 촉구했다.국제전략센터 황정은 사무처장은 "여성에 대한 폭력은 권력과 지역을 가리지 않는다"고 지적하며, 멕시코 셰인바움 대통령의 성추행 사건과 대응을 소개했다. 황 사무처장은 "셰인바움 대통령은 이번 일을 계기로 여성들이 혼자가 아님을 느끼도록 하고, 실질적 정의가 실현될 수 있는 신고 체계를 구축하겠다고 밝혔다"고 발언했다. 그러면서 이재명 정부에서 내년도 예산 중 AI 산업발전을 위해 10조 1000억 원을 편성했지만, 성평등가족부의 예산안은 전체 정부 예산의 0.27%밖에 되지 않는 것을 규탄하며 "한국 역시 국가가 여성폭력을 해결할 책임을 제대로 질 때까지 투쟁해야 한다"는 목소리를 높였다.국제민중총회 스테파니 웨더비 활동가 또한 글로벌 연대를 강조하며 "전세계 여성들은 극우와 제국주의에 맞서 최전선에서 싸우고 있다. 노동자 여성은 이 체제를 변혁하는 데 가장 결정적인 역할을 한다"며 "정치적으로는 멀리 떨어져 있어도 우리는 연결되어 있고, 세계 어디에 있든 노동자 여성은 하나이므로 함께 투쟁해야 한다"고 연대의 메시지를 전했다.정치권 발언도 이어졌다. 정의당 신현자 여성위원장은 "여성혐오를 정치적 자산으로 삼는 후보와 정부는 성평등을 부정한다"며 "우리 사회 시급한 문제는 역차별이 아니라 여성 안전과 성평등"이라고 강조했다. 녹색당 이상현 공동대표 역시 "여전히 여성혐오 범죄는 반복되고 있으며, 단지 여성이라는 이유로 폭력과 차별을 겪고 있다"고 발언했다. 그러면서 "이재명 정부는 역차별 운운 대신, 여성과 성소수자가 실제 겪는 현실에 귀를 기울여야 한다"며 두 정당 대표자 모두 '역차별'을 강조하는 이재명 정부를 비판했다.이어, 중앙대학교 여성주의학회 여백과 대학원생 노동조합 성평등위원회에서 선언문을 낭독하였다.이어 참여자들은 2019년 칠레에서 시작되어 "Ni Una Menos(더 이상 단 한명의 여성도 잃을 수 없다!)"는 구호와 함께 전세계로 퍼져나간 퍼포먼스를 선보였다. 참여자들은 "강간범은 바로 너"라는 이름의 노래에 맞춰 춤을 추고, 북과 북채를 이용해 박자를 맞추며 여성을 향한 폭력을 방관하는 사회, 국가, 법원, 정치, 경찰을 규탄하는 목소리를 한마음으로 외쳤다.당일 퍼포먼스는 영상으로도 제작되었으며, 서울여성회 유튜브 계정을 통해 확인 가능하다.