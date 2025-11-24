교육부산경남한줄뉴스 25.11.24 19:13ㅣ최종 업데이트 25.11.24 19:13 김도현 연구원 "장애학의 시선으로 봄 재난-참사와 기후위기" 강연 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲경상국립대학교 사회과학연구원 사회적 치유연구센터 초청강연 ⓒ 경상국립대 관련사진보기 경상국립대 사회과학연구원은 오는 12월 1일 오후 4시 <장애학의 도전>, <장애학의 시선>의 저자인 김도현 상임연구원(노들장애궁리소)을 초청해 온라인(줌)으로 초청특강을 벌인다. 연구원은 "한국사회의 일상화된 재난-참사 속에서 새롭게 부상한 '안전할 권리'와 기후위기의 문제를 장애학의 시선에서 사유함으로써, 누구도 뒤에 남겨지지 않는 세계로의 전환이 어떻게 가능할 수 있는지 함께 성찰하고 모색한다"라고 밝혔다. #기후위기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사대한한돈협회 함양군지부 장학금 1,000만 원 기탁 갤러리 오마이포토 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 1/10 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.