김도현 연구원 "장애학의 시선으로 봄 재난-참사와 기후위기" 강연

큰사진보기 ▲경상국립대학교 사회과학연구원 사회적 치유연구센터 초청강연 ⓒ 경상국립대 관련사진보기

경상국립대 사회과학연구원은 오는 12월 1일 오후 4시 <장애학의 도전>, <장애학의 시선>의 저자인 김도현 상임연구원(노들장애궁리소)을 초청해 온라인(줌)으로 초청특강을 벌인다.연구원은 "한국사회의 일상화된 재난-참사 속에서 새롭게 부상한 '안전할 권리'와 기후위기의 문제를 장애학의 시선에서 사유함으로써, 누구도 뒤에 남겨지지 않는 세계로의 전환이 어떻게 가능할 수 있는지 함께 성찰하고 모색한다"라고 밝혔다.