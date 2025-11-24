대전충남녹색연합 "멸종위기종 서식지에 불법 파크골프장 조성"

큰사진보기 ▲대전 유성구파크골프협회가 대전 갑천 용신교 상류 인근 하천부지에서 멸종위기 야생생물의 서식지를 훼손하며 불법으로 파크골프장 공사를 진행, '하천법' 제95조 위반 혐의로 대전유성경찰서에 고발 됐다. 사진은 갑천 용신교 상류 해당 부지. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

대전 갑천 용신교 상류 인근 하천부지에서 멸종위기 야생생물의 서식지를 훼손하며 불법으로 파크골프장 공사가 진행된 사실이 드러나 환경단체가 강력 처벌과 원상 복구를 촉구하고 나섰다.대전충남녹색연합은 24일 보도자료를 통해 대전광역시 하천관리사업소가 갑천 용신교 상류에서 불법 공사를 강행한 유성구파크골프협회를 '하천법' 제95조 위반 혐의로 대전유성경찰서에 고발 조치한 것이 확인됐다고 밝혔다.이들에 따르면, 유성구파크골프협회는 하천점용허가 없이 갑천 용신교 상류 약 15만 8천㎡의 억새밭을 대규모로 제거하고, 굴착·수목이식 등 불법 공사를 진행했다.해당 지역은 맹꽁이와 삵 등 멸종위기 야생생물이 서식하는 곳으로, 대전시가 '야생생물 보호구역'임을 안내하는 표지판을 설치해 관리 중인 지역이다.문제의 공사는 다수 시민이 이용하는 산책로와 하천부지를 포함한 구간에서 안내 표지판이나 안전시설물도 없이 진행됐다. 대전시가 협회 측에 불법임을 통보했지만, 공사는 중단되지 않았다는 것.이에 대해 대전충남녹색연합은 "유성구파크골프협회 관계자가 불법 사실을 인지하고도 '공사를 강행하겠다'고 밝힌 것은 명백한 위법 행위"라며 "공공 하천을 사유지처럼 점용한 것은 도저히 묵과할 수 없다"고 비판했다.특히, 금강유역환경청도 현장 조사 후 원상 복구 명령을 내렸으며, 이행하지 않을 경우 행정대집행을 강행하겠다고 밝혔다는 것이다.이번 공사로 인근 억새밭이 대규모로 파괴되면서 생태계 교란이 우려된다. 대전충남녹색연합은 "용신교 상류는 청정한 하천 습지와 억새 군락이 유지돼 맹꽁이, 삵 등 멸종위기종의 주요 서식처로 알려진 곳"이라며 "식생 제거와 토양 훼손으로 서식환경이 급격히 악화될 것"이라고 경고했다.또한 "맹꽁이는 습한 논과 하천변 웅덩이에서 번식하는 종으로, 서식지가 교란되면 개체군이 급격히 소멸할 수 있다"며 "이번 공사는 명백히 '야생생물 보호 및 관리에 관한 법률' 위반 소지가 있다"고 밝혔다.대전충남녹색연합은 "대전시는 이미 갑천 1·2구장 등 3대 하천 내 5곳의 파크골프장을 운영 중이다. 지난해에만 유지관리비 6억 원, 장마철 복구비 1억 5천만 원이 추가로 투입됐다"며 "하천의 특성상 매년 침수 피해가 발생하고, 복구비용이 반복적으로 투입되고 있다. 이런 상황에서 추가 파크골프장 조성은 시민 세금 낭비"라고 지적했다.아울러 "대전시는 현재 갑천·유등천 일대에 6곳의 신규 파크골프장 설치를 검토하고 있는 것으로 알려졌다"며 "하천은 시민의 생태 자산이자 도시의 안전망으로, 반복적인 인공시설 설치는 재해 위험만 키운다. 시설 중심 개발 정책에서 생태보전 중심 관리체계로 전환해야 한다"고 촉구했다.그러면서 대전충남녹색연합은 "하천 내 불법 점용과 멸종위기종 서식지 훼손이라는 중대한 범죄행위에 대해 대전시와 금강유역환경청은 명확한 책임을 물어야 한다"고 밝혔다. 이어 "불법 행위를 자행한 유성구파크골프협회에 대해 강력한 법적 처벌이 이뤄져야 하며, 하천공간을 사적 개발 이익의 대상으로 삼는 행태를 근절해야 한다"고 촉구했다.또한 "시의회 일부 의원들이 파크골프장 확대를 민원 수준으로 제기하며 시정에 압박을 가하는 것은 도시 생태정책의 근본을 훼손하는 행위"라며 "대전시는 하천 생태환경 훼손 사업을 전면 재검토하고, 불법공사 지역의 완전한 원상복구를 추진해야 한다"고 덧붙였다.끝으로 대전충남녹색연합은 "기후위기 시대에 하천은 도시의 생태적 완충지대이자 시민의 생명선이다. 이를 물놀이장, 체육시설 등으로 채우는 것은 시대착오적 행정"이라고 비판하고 "대전의 3대 하천은 개발이 아닌 복원과 보전의 대상이어야 하며, 시민이 함께 지켜내야 할 도시 생태의 마지막 보고"라고 강조했다.