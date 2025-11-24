'인류애 상승, 강도 막아낸 소녀' 뉴스, 알고 보니 연출 영상?

지난 주말, 평소처럼 스마트폰으로 뉴스를 살펴보던 와중 마음이 따뜻해지는 소식을 접했다.
파키스탄에서 권총으로 무장한 강도가 가게 주인을 협박하며 가게를 털던 와중 가게 주인의 어린 딸이 자신에게 막대사탕을 건네자 훔친 물건을 돌려주고 소녀의 머리에 입맞춤을 한 뒤 달아나는 장면이 가게 CCTV에 고스란히 찍혔다는 기사였다.
비록 무장강도라고 할지라도 최소한의 인간성은 존재한다는, 간만에 인류애가 솟아오르는 뉴스였다. 해당 기사의 댓글들도 "진짜 아름다운 장면이다. 그나마 양심이 있는 강도라서 다행이네", "강도도 정신 차리게 하는 아이의 순수함에 찡하네" 등의 반응을 보였다.
막대사탕을 내주어 강도의 마음 한켠속 양심의 불씨를 살린 소녀가 궁금해졌다. 허나 필자가 해당 뉴스를 처음 접한 매체인 KBS 뉴스를 포함해 다른 매체들도 해당 사건을 보도했지만 이후 경과에 대해서는 언급이 없었다.
파키스탄 유튜버의 연출 영상, 한국 오니 '감동실화'로 보도돼
이역만리 한국 땅까지 소식이 들려왔으면 파키스탄 내에서는 꽤나 관심이 쏠린 일이겠거니 싶어 온라인 검색을 해보았다. 일단 영어로 검색을 해보니 몇몇 온라인 보도들이 있었다. 그런데 해당 보도들 중 하나를 살펴보니 이 인류애 상승 뉴스가 '가짜뉴스'라는 설명이 덧붙여 있었다.
설마 싶어 온라인 공간을 더 찾아봤다. 그리고 채 3분도 안 되어 원본으로 보이는 영상을 확인할 수 있었다. 구독자 8만 명의 파키스탄 유튜브 채널이 만들어낸 연출 영상이었다.
지난 16일 올라와 120만 회가 넘는 조회 수를 기록한 영상은 설명란에 "이 영상은 연출된 영상이며, 등장하는 사람들은 실제 인물이 아니라 드라마에 출연하는 배우들이다. 영상에 등장하는 무기 또한 전부 모형"이라며 "이 영상은 오직 오락 목적으로만 제작된 것"이라고 밝히고 있었다.
해당 채널에는 한국에서 언론화된 영상 뿐만 아니라 비슷한 서사의 CCTV 쇼츠 영상들이 수십 개 올라와 있었다.
영상 찾아 설명란이라도 읽어봤다면... 인류애 상승이 언론 기대치 하락으로
사실 따져보자면 해당 채널이 필자를 속인 것은 아니다. 영상 제작자들이 그것이 연출 영상임을 고지했으니 말이다. 필자를 속인 건 KBS를 비롯한 국내 언론사들이었다.
KBS의 경우 "현지 시각 지난 17일, 파키스탄의 한 작은 상점에서 일어난 일로, 다행히 이들 부녀는 다치지 않았는데요"라고 설명했지만 연출 영상이니 다칠 일은 없을 수밖에 없었다. 심지어 원본 영상에서는 날짜가 11월 17일이 아닌 12일로 명확히 적혀 있기도 했다.
KBS는 해당 영상의 출처를 'ARY 뉴스'라고 표기했는데, ARY 뉴스는 지난 11월 17일 '파키스탄에서 아이의 막대사탕이 강도를 막아낸 영상이 화제'
라는 제목으로 관련 기사를 낸 바 있다.
이 보도에서 ARY 뉴스는 해당 영상이 연출 됐음을 명시하지 않았고, 일반 사건 기사처럼 다루며 '이 사건이 발생한 파키스탄 내 정확한 위치는 아직 확인되지 않았다'고 서술하기도 했다. 이를 볼 때, ARY 뉴스 또한 해당 영상이 실제라고 오인하고 기사를 쓴 것으로 추정된다. 정리하자면, 애초에 잘못된 ARY 뉴스 보도를 KBS가 인용해 영상으로 제작하면서 가짜뉴스가 퍼지게 된 것으로 보인다.
물론, KBS를 비롯한 국내 언론사들이 이 영상을 알면서도 마치 실제 사건처럼 영상을 편집해 보도했는지, 아니면 그들 역시 온라인에 떠도는 영상에 속아 넘어간 것인지는 실제 경위를 파악해 보지 않았으니 정확히 알 수는 없다.
하지만 설령 후자라고 하더라도 문제의 본질은 달라지지 않는다. 최소한의 사실확인조차 없이 보도하는 관행, 조회 수만을 노린 무책임한 보도 태도는 언론으로서의 기본을 벗어난 명백한 잘못이기 때문이다.
언론이라면 적어도 사실관계 파악을 위한 최소한의 검증 절차, 즉 원본 영상 출처 확인, 제작자의 고지 내용 확인 정도는 했어야 한다. 이를 위해 번거로운 취재가 필요한 것도 아니었다. 필자처럼 검색 몇 번으로도 금방 원본 영상을 찾을 수 있고, 영상 설명란에 적힌 단 몇 줄만 읽어봤어도 연출 영상이라는 사실을 파악할 수 있었기 때문이다.
결국 이 황당한 해프닝은 우리 언론의 취약한 검증 시스템, 그리고 클릭을 위한 감성적 소비 뉴스의 구조적 문제를 그대로 드러낸 셈이다. 언론이 강조한 강도의 양심을 일깨운 아이의 순수함보다 더 놀라웠던 건, 사실은 국내 언론의 나태함이었다. 초반에 느꼈던 필자의 인류애 상승은 결국은 한국 언론을 향해 품었던 기대치 하락으로 변질되고 말았다.