'인류애 상승, 강도 막아낸 소녀' 뉴스, 알고 보니 연출 영상?

▲지난 16일 올라와 120만 회가 넘는 조회 수를 기록한 영상은 설명란에 "이 영상은 연출된 영상이며, 등장하는 사람들은 실제 인물이 아니라 드라마에 출연하는 배우들이다. 영상에 등장하는 무기 또한 전부 모형"이라며 "이 영상은 오직 오락 목적으로만 제작된 것"이라고 밝히고 있었다. ⓒ Kamran Team Official 관련사진보기