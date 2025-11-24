"노조법 개정 취지 무력화하는 시행령 개악 즉각 중단하라"

큰사진보기 ▲민주노총대전본부는 24일 대전지방노동청 앞에서 기자회견을 열고, 정부가 입법예고한 노조법 시행령 개정안 폐기를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민주노총대전본부는 24일 대전지방노동청 앞에서 기자회견을 열고, 정부가 입법예고한 노조법 시행령 개정안 폐기를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

민주노총대전지역본부가 24일 대전지방노동청 앞에서 긴급 기자회견을 열고, 정부가 입법예고한 노조법 시행령 개정안 폐기를 촉구하고 나섰다. 이들은 "시행령 개정안은 노동 3권을 침해하고 개정 노조법의 취지를 정면으로 뒤집는 반노동 행정"이라고 규탄했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "노동부가 교섭창구 단일화와 교섭의제, 원청 사용자성을 시행령으로 강제하려 하고 있다. 이는 헌법이 보장한 단체교섭권을 하위법으로 제약하는 명백한 권한 남용"이라고 주장하면서 "20년 만에 어렵게 개정된 노조법의 근본 취지를 무력화하는 행위로, 즉각 철회돼야 한다"고 촉구했다.또한 "현장의 하청노조들이 자율적으로 교섭할 수 있도록 제도적 장치를 마련해야 한다"며 "시행령으로 교섭 절차를 제한하기보다, 노동자와 사용자 간의 자율적 협의 구조를 보장하라"고 요구했다.이날 여는 발언에 나선 김율현 민주노총대전본부장은 "노조법 2, 3조 개정은 원청에게 실질적인 사용자 책임을 묻는 첫걸음이었다"며 "정부가 창구단일화를 다시 강제한다면 하청 노동자들은 또다시 교섭권을 박탈당하게 될 것"이라고 경고했다.그는 또 "정부가 던져준 '시혜적 법'이 아니라 수십 년간 원청의 착취에 맞서 싸운 노동자들이 쟁취한 권리라는 점을 잊지 말라"며 "이 제도의 취지를 훼손하려는 어떠한 시도도 단호히 맞설 것"이라고 밝혔다.이날 기자회견에서는 현장 발언이 이어졌다. 공공운수노조 든든한콜센터지부 김현주 지부장은 "국민은행이 240명의 콜센터 하청노동자를 해고했을 때, 우리는 단 한 번도 원청과 교섭할 수 없었다"며 "용역업체는 원청을, 원청은 용역업체를 핑계 삼는 악순환 속에서 노동자들은 책임 없는 해고를 당했다. 그럼에도 노동부는 원청과 하청을 또다시 나누며 교섭의 벽을 높이고 있다"고 주장했다.건설노조 대전세종건설지부 김명환 지부장은 "노동부의 시행령은 하청노동자의 교섭권을 완전히 무력화하는 개악"이라며 "법원과 중앙노동위원회가 이미 원하청 간 교섭에 창구단일화가 필요 없다고 판시했음에도 이를 외면하고 있다"고 지적했다.공공연대노조 콤스코시큐리티지부 신준호 지부장은 "하청노동자의 교섭권을 보장하기 위한 노조법 개정이 마침내 국회를 통과했지만, 고용노동부가 그 취지를 스스로 무너뜨리고 있다"면서 "진짜 사용자성을 판단하겠다며 교섭 방식과 의제를 매뉴얼화하면, 원청은 책임을 피하고 하청 노동자는 또다시 외면당할 것"이라고 우려했다.또한 금속노조 한국타이어사내하청지회 백호 부지회장은 "정부는 원청과 하청의 복잡한 현실을 무시하고 하나의 창구로 묶으려 한다"며 "이것은 노동자들의 현실을 외면한 탁상행정이자, 실질적 교섭권을 박탈하는 제도"라고 비판했다.마지막 발언에 나선 서비스연맹 대전세종지역서비스노조 엄자옥 위원장은 "대전시의 위탁사업장 노동자들은 실질적 사용자인 시청이 교섭에 나오지 않아 매번 핑퐁게임을 반복하고 있다"며 "이보다 더 명확한 사용자성의 증거는 없다"고 강조했다.그는 계속해서 "노조법 개정은 바로 이런 구조적 문제를 해결하기 위한 것인데, 시행령은 오히려 그 교섭권을 다시 봉쇄하려 한다"며 "하청노동자와 위탁노동자들의 현실을 외면하지 말고 자율교섭권을 보장하라"고 요구했다.끝으로 이날 기자회견 참석자들은 "정부가 이번 시행령 개정을 강행한다면 전국적인 투쟁으로 맞설 것"이라고 천명하고 "하청노동자의 교섭권은 시혜가 아닌 권리이며, 이를 훼손하는 어떤 시도도 좌시하지 않겠다"고 경고했다.한편, 이날 기자회견은 민주노총이 전국 16개 고용노동청 앞에서 동시다발로 진행했으며, 민주노총은 앞으로도 법 개정 취지를 살리기 위한 연속 투쟁과 대시민 홍보를 이어갈 계획이다.