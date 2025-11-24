박진희 충북도의원 "특정 개인 압박 의도 없어... 책임 있는 의정활동 이어갈 것"

큰사진보기 ▲24일 박 의원은 입장문을 통해 “최근 행정사무감사 과정에서 언급된 사안과 관련하여 매우 안타까운 일이 발생했다”며 “비보를 접하고 저 또한 큰 충격 속에서 무거운 시간을 보내고 있다”고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

박진희(더불어민주당·비례) 충북도의원이 행정사무감사 도중 교육청직원이 사망한 것에 대해 "깊은 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.다만 개인을 향한 허위사실 유포나 마녀사냥식 비판에 대해서는 법률을 검토해 대응하겠다고 전했다.24일 박 의원은 입장문을 통해 "최근 행정사무감사 과정에서 언급된 사안과 관련하여 매우 안타까운 일이 발생했다"며 "비보를 접하고 저 또한 큰 충격 속에서 무거운 시간을 보내고 있다"고 밝혔다.그는 "도정 운영의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 부여된 감사 권한과 역할을 성실히 수행하려고 노력해 왔다"며 "행정사무감사의 질의와 문제 제기는 오로지 공익적 목적과 도민의 알 권리에 기반한 것으로, 특정 개인을 압박하거나 겨냥하려는 어떠한 의도도 없었다"고 해명했다.본인의 의정 활동에 대해 되돌아 보겠다는 입장도 전했다.박 의원은 "제 의정 활동 과정이 의도와 다르게 받아들여졌거나 업무적·정서적 부담으로 이어졌을 가능성에 대해 깊은 성찰을 하고 있다"며 "향후 이번 사건과 관련된 모든 절차에 성실하고 책임감 있게 임하겠다"고 밝혔다.확인되지 않은 내용이나 근거 없는 사실에 대해서는 법적인 대응을 하겠다고 전했다.박 의원은 "일부에서 사실과 다른 주장, 확인되지 않은 내용의 확대 재생산, 그리고 개인을 향한 마녀사냥식 비난이 이어지고 있다"며 "사실관계를 바로 잡기 위해, 허위사실 유포 및 명예훼손 등에 해당하는 부분에 대해서는 법률 전문가와 함께 신중히 대응 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.다만 "모든 법률적 검토와 대응은 고인과 유가족에게 추가 피해가 발생하지 않는 범위 안에서 이뤄지도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.앞서 박 의원은 지난 11월 5일 충북도의회 교육위원회(위원장 이정범)가 충청북도교육청을 상대로 행정사무감사를 진행할 당시, 충북교육청 ◯부서에서 제기된 특근매식비 부정사용 의혹을 거론한 바 있다.그런데 다음 날인 6일, 특근매식비 부정사용의혹을 받았던 충북교육청 한 공무원이 스스로 목숨을 끊는 일이 발생한 바 있다. 이에 대해 일각에서는 충북도의회와 박진희 도의원의 책임론을 제기하기도 했다. 이날 박 의원의 입장 표명은 이러한 배경 속에서 나온 것이다.