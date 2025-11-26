라디오가 이어준 인연, 7년의 시간 끝에 결혼식으로 피어나다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲<오후의 발견> 이지혜DJ 의 감동의 영상편지 ⓒ 김태리 관련사진보기

큰사진보기 ▲청첩장 일러스트신랑, 신부와 함께 마음 모아 직접 그리고 배치한 디자인 ⓒ 김태리 관련사진보기

2018년 가을부터 2022년 봄까지, 매일 오후 4시, 자연스럽게 라디오를 켜던 사람들이 있었다.서로 다른 지역에 살며 이름조차 몰랐던 우리는 가수 이지혜가 진행하던 MBC FM4U <오후의 발견>을 들으며 같은 시간의 감정들을 공유했고, 그 안에서 묘한 마음의 연결을 느끼며 빠르고 단단하게 가까워졌다.처음엔 사는 지역과 전화번호 끝 네 자리로 서로를 기억하던 휴대폰 속 작은 인연들이었지만, 누군가의 사연이 소개될 때면 채팅방에 모여 뒷이야기를 나누고, 전화 연결에 성공한 친구가 나오기라도 하면 모두가 자기 일처럼 기뻐하며 축하해주며 매일 하루도 빠짐없이 라디오가 진행되듯 우리 사이도 매일 만나는 사이로 깊어졌다. 라디오라는 작은 주파수 안에서 흘러나온 사연과 음악, DJ의 목소리가 우리가 서로에게 조금씩 마음을 열게하고, 닿게 한 것이다.그 시절을 함께 했던 <오후의 발견> 프로그램은 역사 속으로 사라졌지만 그때 남은 우정은 여전하다. 그때만큼 자주 연락은 못해도 전국 곳곳에서 서로의 삶을 응원하며 7년 넘게 관계를 이어왔다. 그 가운데 두 사람은 인천과 부산이라는 먼 도시에서 살면서도 일상을 공유하며 자연스럽게 사랑을 꽃피웠고, 마침내 2025년 가을 결혼식을 올렸다.전국 각지에서 설레는 마음으로 라디오 친구들이 모여 결혼을 함께 축하했다. <오후의 발견>으로 한참 매일 수다를 나누던 때에는 종종 가까운 지역끼리 모이기도 했었는데 방송이 끝난 이후 정말 오랜만에 모두가 한자리에 모여 눈을 마주치니 더없이 반가웠다. 잔뜩 긴장한 신랑을 놀리던 우리는 신랑 입장 순간부터 눈물을 훔쳤고, 세상에서 가장 아름다운 신부가 걸어 들어오자 너도 나도 할 것 없이 조용히 눈시울을 붉혔다. 그동안 채팅방에서만 나누던 응원과 위로, 농담과 일상의 파편들이 한 장면으로 이어져 눈앞에서 펼쳐지는 듯한 순간이었다.이 결혼식의 주선자이기도 하고, 우리 모두를 만나게 해준, 우리가 함께 오랫동안 사랑했고, 지금도 여전히 응원하는 샵디 (방송 당시 DJ 명) 이지혜 언니에게도 이 소식을 전했다. 그녀는 따뜻한 마음을 담아 직접 영상 메시지를 보내주었고, 결혼식 중간에 깜짝 상영된 그 영상은 다시 한 번 식장 전체를 뭉클하게 만들었다. 라디오 안에서 그리고 각자의 공간에서 듣던 목소리를 한곳에서 턱시도와 드레스를 입은 신랑신부와 함께 들으니, 더욱 특별했다.결혼 준비 과정 역시 모두에게 하나의 작은 축제였다. 친구들은 청첩장 디자인을 함께 고민하며 라디오 주파수 숫자 사이에 결혼 날짜를 숨겨 넣었고, 신랑·신부와 반려동물 그림을 그려 넣는 등 라디오 인연만의 상징을 곳곳에 담았다. 그동안 서로를 응원하며 쌓아온 시간들이 결혼식이라는 형태로 완성된 듯한 느낌이었다.사람의 인연은 학교에서, 직장에서, 동네에서만 오는 것이 아니다. 이제는 온라인에서도, 라디오에서도, 취미 커뮤니티에서도 만나 깊은 관계를 만들 수 있는 시대다. 주파수 너머에서 시작된 연결이 실제 삶을 바꾸고, 때로는 가족이 되는 순간까지 이어진다. 라디오 친구들의 관계는 그 흐름과 정확히 닮아 있었다. 처음엔 단순한 각자의 청취자였지만, 서로의 하루를 축하하고 위로하고 지지하며 결국 중요한 순간을 함께하는 사람들이 되어 있었다.세상은 놀랄 만큼 빠르게 변하고 있다. 반나절만에 새로운 인공지능 기술이 쏟아지고, 우리의 일상은 기술의 속도에 휘둘리듯 움직인다. 하지만 라디오는 여전히 스위치를 켜기만 하면 같은 자리에서 방송을 이어가고 있다. DJ의 따뜻한 인사, 그 날의 분위기, 그 날의 계절에 맞게 선곡된 음악들, 전국, 전세계 청취자들의 진심이 담긴 사연은 그 빠른 흐름 속에서 잠시 쉬어갈 수 있는 아날로그적 온도를 유지한다. 그 온도 속에서 만들어진 인연은 결코 쉽게 닳거나 사라지지 않는다.결혼식이 끝난 뒤에도 라디오 친구들의 대화는 계속 이어졌다. 감기에 걸린 친구의 안부, 밤새 아이를 돌보다 지쳤다는 또 다른 친구의 하소연, 일상의 피곤함과 기쁨이 조용한 메시지로 오고 갔다. 그때의 그 <오후의 발견>은 사라졌지만 그때 쌓였던 서로를 향한 발견은 지금도 우리의 하루를 움직이고 있다.주파수 위에서 흘러나오던 작은 파장이 두 사람의 결혼으로 이어졌듯, 인연은 어디서든 시작될 수 있다. 그리고 누군가의 삶을 따뜻하게 비추는 방식 또한 무수히 많다. 라디오가 끝난 뒤에도 남은 것은 결국 사람의 마음이라는 사실이 이 시대의 빠른 흐름 속에서 작은 쉼표처럼 다가온다. 앞으로도 우리 각자의 삶에도 그런 우연 같고 필연 같은 연결들이 계속 찾아오기를 바라며, 오래전에 주파수에서 시작된 두 사람의 가정이 라디오처럼 따뜻하고 다정하길 바란다.