소비-안전-국민편의 전방위 체감형 AI 확산한다

정부가 소비·생활, 사회안전, 국민 편의 등 국민이 체감할 수 있는 분야에 인공지능(AI) 공공 서비스를 빠르게 도입해 삶의 질을 높이겠다는 목표를 제시했다. 이를 내년도 '공공 AX(국가 AI 대전환) 프로젝트' 사업 신규 과제로 정했으며, 2년간 460억 원 규모의 예산을 지원한다는 계획이다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 24일 오전 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 열린 '제1차 과학기술관계장관회의'에서 '인공지능(AI) 민생 10대 프로젝트'를 발표했다. 이날 과기장관회의는 과기정통부 장관이 부총리급으로 승격된 뒤 열린 첫 회의이며, AI 관련 전략을 관계 부처 합동으로 점검하기 위해 마련됐다.김 국무총리는 모두발언에서 "인공지능은 우리 경제의 혁신을 촉진할 새로운 성장 엔진이자 국가 대전환의 강력한 동인이며, 지속가능한 발전을 이끌 혁신의 핵심"이라며 "모두를 위한 AI라는 비전 아래 혁신의 성과가 골고루 확산하도록 힘쓰겠다"고 말했다. 이어 "전 부처가 합심해야 한다"고 강조했다.배 부총리도 "성공을 위해선 부처 간 칸막이를 없애고 우리가 원팀으로 협업하는 것이 중요하다"며 "급변하는 환경에서의 속도전이 또 중요한 것 같다"고 강조했다. 이어 "과학기술장관회의가 R&D(연구개발), 인공지능 기술 확보와 사업화를 위해 건설적이고 신속하게 (사안을) 논의할 수 있는 장이 될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.먼저 인공지능(AI)을 통해 합리적인 소비 생활을 돕는 'AI 농산물 알뜰 소비정보 플랫폼'이 마련된다. 이를 통해 AI가 농산물 가격 동향 분석, 소비자 위치 기반 최적의 농산물 구매처 추천, 대체 식재료 제시 등의 기능을 제공해 가구당 농산물 구매 비용을 절감하고 농산물 물가 안정화에 기여하고 가계 부담을 줄이도록 한다.또 '소상공인 AI 창업·경영 컨설턴트'는 주변 데이터에 기반한 업종 추천, 제품 제안, 사업장 운영 방법 등 개인 맞춤형 창업 및 경영 컨설팅 기능을 한다. '인체적용제품 AI 안전 지킴이'는 식품·의약품·의료기기·화장품 등 제품의 안전 정보를 실시간으로 제공하고, 중소기업에 의료기기 인허가 관련 상담 및 법률 서비스도 지원한다. '국가유산 AI 해설사'는 방문객의 관심사와 지식수준, 사용 언어에 따라 맞춤형 AI 해설 서비스가 이뤄진다.사회안전 부문에서는 'AI 기반 보이스피싱 공동 대응 플랫폼'을 토해 점차 교묘해지는 보이스피싱(전화사기) 데이터를 실시간 수집·공유해 탐지 기능을 더욱 높이고, 피싱 악용 통신 서비스 차단을 강화하여 범죄에 선제적·능동적 대응을 한다. '온라인 성착취·가출·자살 등 아동청소년 위기 대응'으로 사회관계망서비스(SNS)상 청소년 위기 상황을 분석해 상담과 연계해주고, '해양 위험 분석 AI'로 항공 채증 영상을 기반한 밀입국·불법 어선 등 판단, 구조 대상 수색, 오염 물질 식별 등의 역할을 한다.국민 편의 분야에서는 'AI 국세정보 상담사'가 영세 납세자에 개인화된 AI 기반 전화·챗봇 상담을 제공하고, '모두의 경찰관'이 민원과 관련해 AI 챗봇으로 즉시 답변하거나 경찰민원24·콜센터 등과 연계해 준다. 또 'AI 인허가 도우미'로 토지·건축물 정보를 기반해서 국민 스스로 인허가 절차를 진행할 수 있도록 도와준다.과기정통부는 이 프로젝트를 적극 추진하기 위해 각 부처와의 협력을 강화하고, 적극 지원한다는 방침이다. 2026년 말까지 각 프로젝트 과제들의 데이터 구축 및 모델 개발을 완료하고, 2027년부터는 본격적인 서비스 확산에 나설 계획이다.배 부총리는 이날 10대 프로젝트 이외에도 '과학기술xAI 국가 전략'도 논의했다. 바이오·반도체 등 강점 분야 과학기술 AI 파운데이션 모델(Foundation Model, 범용 인공지능 모델) 개발과 과학기술 AI 인재 양성 체계 구축, 과학기술 AI 전용 GPU(그래픽처리장치) 8000장 이상 확보 등을 핵심 내용으로 한다.연구개발 생태계 혁신 방안으로는 형식적 평가 등급을 폐지하는 등 평가 제도를 개선하고, 정부출연연구기관의 '연구 과제 중심 운영 제도(PBS)' 폐지, 매년 정부 총지출 대비 5% 수준으로 연구개발(R&D) 예산 확대 등을 다뤘다. 과학기술인재 확보 전략으로 '국가과학자 제도' 도입 및 이공계 학생·청년 연구자 경제 기반 지원, 상위 1% 연구자 파격 인센티브 도입, 2030년까지 2000명의 해외 우수 연구자 유치 등을 제시했다.배 부총리는 "대한민국이 과학기술과 AI 강국으로 도약하기 위해 필요한 것은 어느 한 부처만의 노력이 아니라 우리 모두의 결집된 역량"이라며 "이번 회의를 시작으로 미래 기술 경쟁에서 대한민국이 흔들림 없이 도약할 수 있도록 부총리로서 조정·통합의 중심에서 확실히 이끌어 나가겠다"고 강조했다.과기정통부 안건 이외에 ▲국방 AX 전략(국방부) ▲제조 AX 추진 방향(산업부) ▲중소기업 AI 활용·확산 지원 방안(중기부) ▲APEC(아시아태평양경제협력체) AI 이니셔티브 채택 보고(외교부) 등도 논의됐다.한편 과학기술관계장관회의는 노무현 정부 때 처음 생긴 뒤 이명박 정부 들어 폐지됐다가 2018년 문재이 정부 때 복원됐다. 2021년 말 마지막 회의가 열렸으며, 윤석열 정부에서는 개최되지 않다가 이재명 정부 들어 4년 만에 부활했다.이날 의장을 맡은 배 부총리가 주요 논의를 이끌었으며, 구윤철 기획재정부 장관, 최교진 교육부 장관, 조현 외교부 장관, 안규백 국방부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 정은경 보건복지부 장관, 김성환 기후부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 한성숙 종소벤처기업부 장관, 송미령 농림축산식품부 장관 등 관계 부처 장·차관급 모두 20명이 참석했다.