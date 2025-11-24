"맹꽁이 울음 멈추게 하지 마라" 부천 시민들, 역곡습지 보존 요구

큰사진보기 ▲24일 부천시의회 앞에서 열린 역곡습지 매립 계획 철회 촉구 기자회견.‘역곡습지 보존 시민연대’와 ‘도시숲시민모임’을 비롯한 시민·환경단체 회원들이 역곡습지 보전 필요성을 호소하고 있다. ⓒ 도시숲시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천 역곡습지 일대에 설치된 시민단체의 현수막.시민들은 LH의 토사 반입 계획이 현장을 훼손하고 생물서식지를 사라지게 한다고 우려하고 있다. ⓒ 도시숲시민모임 관련사진보기

24일 낮 12시 역곡습지보존시민연대와 도시숲시민모임 등 시민·환경단체가 부천시의회 앞에서 기자회견을 열고 한국토지주택공사(LH)가 추진 중인 역곡습지 토사 매립 계획의 전면 철회를 촉구했다. 이들은 역곡습지가 "부천에 남은 마지막 자연습지이자 생물다양성의 보고"라며, "공공주택 토사 처리용 매립지로 쓰기에는 너무 귀한 공간"이라고 주장했다.기자회견은 나유진 도시숲시민모임 활동가의 사회로 진행됐다. 첫 순서로 정문기 도시숲시민모임 공동대표가 경과 및 개요 설명 발언을 맡아 역곡습지 매립 계획의 문제 제기를 이어갔다. 이어 부천시민 김용란 씨가 시민 발언, 생명다양성재단의 성민규 연구원이 전문가 발언, 부천시민 최글라렛 씨가 시민 발언, 그리고 에코샵홀씨 공동대표 고대현 씨가 전문가 발언을 차례로 진행했다.기자회견 참가자들은 "역곡습지 토사 매립 반대", "자연습지 보존하라" 등의 피켓을 들고 구호를 외치며, 역곡습지 보전의 필요성을 부천시에 호소했다. 현장에는 청소년·학부모·지역 주민들이 함께 참여해 개발 논리보다 생태 보전을 우선하라고 요구했다.연대단체는 기자회견문에서 "LH는 역곡 공공주택지구 공사 과정에서 나온 흙을 처리한다는 명목으로 습지를 매립하려 하고 있다"며 "이는 맹꽁이, 가재를 포함한 다양한 생명이 살아 숨 쉬는 자연유산을 한순간에 파괴하는 일"이라고 비판했다. 또한 "시민·전문가·청소년·시의원이 함께한 열린 토론회에서 이미 '매립은 안 된다'는 결론이 도출됐다"며 "부천시는 보전 중심의 결단을 내려야 한다"고 강조했다.도시숲시민모임은 "부천시는 역곡습지를 토지자산이 아니라 생명 기반으로 봐야 한다"고 지적했다. 이들은 "습지를 매립하고 인공녹지를 조성하는 방식으로는 맹꽁이와 같은 습지종을 지킬 수 없고, 극단적인 폭우·폭염에 대응하는 능력도 떨어진다"며 "지금은 콘크리트 대신 습지와 숲을 늘려야 할 때"라고 말했다.역곡습지보존시민연대는 부천시에 ▲역곡습지 매립 계획 철회 ▲역곡습지를 포함한 인근 하천·녹지 통합 생태공원 조성 ▲시민·전문가가 참여하는 정밀 생태조사 및 공론화 기구 설치 등을 요구하고 있다. 또한 LH를 향해서는 "토사 처리 비용과 방식을 재검토해, 생태 훼손을 최소화하는 방안을 마련하라"고 촉구했다.역곡습지는 부천시 원미산 자락, 산울림청소년센터 앞에 자리한 소규모 자연습지다. 양쪽 산에서 모인 물이 고이고 스며드는 지형 덕분에, 도심 한복판임에도 논·하천과 비슷한 수생 생태계가 유지돼 왔다.시민단체와 전문가들의 모니터링에 따르면 이곳은 경기도 법정 보호종인 맹꽁이가 서식하는 것으로 확인됐고, 습지 식물과 곤충, 양서류 등 다양한 생물이 함께 살아가는 공간이다. 역곡습지 보존 시민연대는 이곳을 "부천의 마지막 남은 자연습지이자 생물다양성의 보고"라고 소개한다.시민·전문가들은 역곡습지를 장기적으로 '공공 야생신탁공원'(공공이 관리하는 야생 생태 신탁지)으로 지정하자는 제안도 내놓고 있다. 부천지속가능발전협의회는 한 보고에서 역곡습지를 국내 1호 공공 야생신탁 지역 후보지로 제시하며, "도시개발 대신 시민이 함께 지키는 자연자산 모델"로 삼자고 제안했다.이런 제안은 국제적인 전례에 기반한 것이다. 유엔환경계획(UNEP) 해양·담수 담당 책임자 레티시아 카르발류는 "건강한 습지는 기후 완화와 적응, 생물다양성, 인간의 건강과 번영에 모두 핵심적인데, 그 혜택은 '체급 이상'으로 크다"고 말한다. 세계 여러 도시가 람사르협약의 'Wetland City' 인증을 받으며 도시 내 습지를 보호하고 있는데, 협약 사무총장 무손다 몸바는 이를 두고 "도시들이 도시 습지를 위해 구체적인 행동에 나서고 있음을 보여주는 신호"라고 평가한다.도시 습지는 홍수 조절과 수질 정화, 열섬 완화, 탄소 저장 등 다양한 '자연 인프라' 역할을 한다는 점도 국제 연구에서 반복해 확인되고 있다. 한 최근 연구는 "습지는 물 정화, 홍수 조절, 탄소 저장, 생물다양성 보전을 동시에 제공하는 자연 기반 인프라"라고 정의한다.이런 점에서, 역곡습지를 부천이 기후위기 시대에 의지할 수 있는 자연 기반 인프라이자, 아이들이 생태 감수성을 키울 수 있는 교실로 바라봐야 한다는 것이 시민단체와 전문가들의 공통된 주장이다.이번 기자회견은 지난 11월 초 열린 '역곡습지 보존을 위한 열린 토론회'와 시민 탐방 프로그램의 연장선이기도 하다. 당시 토론회에는 청소년·환경단체·전문가 등이 참여해 습지 보전 방안을 논의했고, 온라인 서명 역시 진행 중이다.기자회견은 성명서 낭독과 구호 제창으로 마무리됐다. 연대단체는 앞으로도 ▲정기 시민 탐사와 생태 모니터링 ▲청소년 대상 생태교육 프로그램 ▲부천시 및 LH와의 면담 요구 ▲국가인권위원회·환경부 등 관계 기관 진정 등을 이어가겠다고 밝혔다. 한 활동가는 "역곡습지를 지키는 일은 결국 부천 시민 모두의 환경권과 생명권을 지키는 일"이라며 "도시의 미래를 위해 습지를 살리는 선택을 해 달라"고 호소했다