"독성 검출" vs. "과학적 근거 부족"... 양산 수돗물 안전성 공방

큰사진보기 ▲9월 경남 양산지역 한 아파트 싱크대 수도필터가 녹색을 보여 환경단체가 녹조 발생을 의심했다. ⓒ 양산광장시민실천연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲양산환경운동연합, 11월 18일 양산시청 앞 기자회견. ⓒ 양산환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲환경부 낙동강유역환경청, 한국수자원공사, 양산시의 합동역학조사. ⓒ 양산시청 관련사진보기

낙동강 물을 원수로 사용하는 경남 양산의 한 아파트 가정집 싱크대 수돗물 필터에서 녹조 독성 관련 성분이 검출됐다는 주장이 제기되면서 논란이 일고 있다. 환경단체는 "시민의 생명을 위협하는 수돗물 독성을 방치하고 있다"고 주장한 반면, 양산시는 "필터 분석만으로 수돗물 독성을 단정하기 어렵다"며 반박했다.양산환경운동연합(공동대표 김인수, 박재우, 이수임)은 지난 18일 양산시청 앞에서 기자회견을 열고 "양산시는 책임을 통감하고 즉각적인 안전 대책을 마련하라"고 촉구했다.이들은 지난 9월 9일, 양산시 동면의 A아파트 입주민으로부터 싱크대 수돗물 필터가 초록색으로 변색됐다는 제보를 받았다고 밝혔다. 환경단체 측은 "단순 변색이 아니라 녹조 오염을 의심케 하는 상황"이라고 주장했다.환경단체는 해당 필터를 경북대 이승준 교수팀에 분석 의뢰했고, '독소 생성 남세균(유해 남조류)의 유전자가 검출됐다'는 통보를 받았다고 전했다. 이어 정밀 분석 결과, 필터에서 마이크로시스틴 0.10 ng/filter(LR 0.02, YR 0.08 등)가 확인됐다고 공개했다.환경단체는 "죽은 남세균에서도 독소가 용출될 수 있어 검출 자체가 의미가 있다"며 "이는 양산시가 그동안 '문제없다'고 주장해온 내용과 배치된다"고 지적했다. 마이크로시스틴은 세계보건기구(WHO)가 지정한 발암물질로 간·신장·신경계에 독성을 유발할 수 있다.이어 "수돗물에 녹조 독성이 유입될 가능성이 농후해 보인다"며 양산시에 ▲독성 검출 사실 인정 ▲공식 사과 ▲수돗물 안전 대책 마련 ▲전문가·환경단체와의 공동 조사 실시를 요구했다.그러나 양산시는 24일 보도자료를 내고 환경단체 주장에 대해 "필터 분석만으로 수돗물 독성이 검출됐다고 보기 어렵다"며 반박했다.시는 "이번 조류독성 문제는 2022년 대구의 유사 사례와 비슷하다"며 "당시에도 필터에서 독성이 검출됐으나, 그 출처가 먼지·필터 자체·수돗물 등인지 확인되지 않았다"고 설명했다.양산시는 "환경단체가 경북대에 분석을 의뢰한 필터는 A아파트와 B아파트 2곳으로, 두 곳 모두 동일하게 신도시정수장에서 공급받고 있다"며 "그런데 A아파트에서만 남세균 유전자와 극미량의 독성물질이 검출됐다는 점은 쉽게 이해하기 어려운 상황"이라고 밝혔다.이어 "낙동강유역환경청·한국수자원공사·양산시가 합동으로 B아파트 수돗물을 대상으로 역학조사를 실시한 결과에서는 독성물질이 검출되지 않았다"며 "A아파트의 경우 환경단체로부터 위치를 확인할 수 없어 역학조사를 진행할 수 없었다"고 설명했다.환경단체 발표 수치와 관련해 양산시는 '0.10 ng/filter 값을 WHO 기준(1000 ng/L)과 비교하는 것은 과학적으로 적절하지 않다'고 답했다. 필터에서 검출된 값은 '필터에 누적된 총량'이며, 이를 물의 농도와 동일하게 환산할 수 없다는 것이다.시는 "세계보건기구 먹는물 기준은 1000ng/L(총마이크로시스틴)이고 우리나라 감시항목 수질기준은 1000ng/L(마이크로시스틴 6종)으로 필터가 녹색으로 변색되는 기간을 30일로 추정하고 해당 필터에 하루 10L의 물을 흘렸다고 가정했을 때 0.00033ng/L로, 이는 수질기준의 약 1/300만에 해당하는 극미량의 농도이다"라고 말했다.그러면서 "정량한계(LOQ)인 50 ng/L 미만의 수치는 일반적으로 '불검출'로 표기하는 것이 원칙"이라며 "환경단체의 해석은 과장된 측면이 있다"고 주장했다.양산시는 고도정수처리 공정을 갖추고 수질검사기관으로서, 조류독소에 대한 수질 모니터링 또한 철저하게 관리하고 있다고 밝혔다.마지막으로 시는 시민들의 수돗물에 대한 불안 해소를 위해 동면 이장단 설명회를 가졌고, 주간 조류독소검사 결과는 홈페이지를 통해 투명하게 공개해 오고 있다고 강조했다.