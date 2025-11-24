직업계고 학생 '지역 취업 지원' 중단... "대책 마련해야"

큰사진보기 ▲오인철 충남도의원 ⓒ 이재환 - 충남도의회 홈페이지 갈무리 관련사진보기

특성화고, 마이스터고, 종합고 등 직업계고 학생들이 지역에 취업할 경우 정부와 지자체에서 인건비를 지원하던 '청년 지원 정책'이 올해로 종료되면서 대책을 요구하는 목소리가 나오고 있다.충남 직업계고 '희망날개 지원 사업'은 지난 2023년부터 정부(행정안전부) 주관으로 진행됐다. 정책은 직업계고를 졸업한 청년이 지역의 기업에 취업할 경우, 2년 동안 월 200만 원의 인건비를 정부와 지자체에서 절반씩 부담하는 것이 주요 골자다. 하지만 해당 정책은 2025년 종료(일몰) 된다.충남도 관계자는 24일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지난 2024년 입사한 청년들을 지원하는 것을 끝으로 더 이상 사업을 진행하지 않게 된다"고 설명했다.충남도에 따르면 '충남 직업계고 희망날개 지원사업' 예산은 ▲2023년 23억 700만 원 ▲2024년 21억 6500만 원 ▲2025년 5억 1600만 원으로 3년간 77%가 줄었다.오인철 충남도의원(더불어민주당)은 24일 중앙 정부의 지원과 별개로, 충남도 차원에서 직업계고 졸업생들에 대책을 마련해야 한다고 강조했다.오 도의원은 "도내 고졸 청년들의 안정적인 취업과 지역 정착을 지원하는 정책에 빨간불이 켜졌다는 우려가 제기되고 있다"면서 "중앙정부의 지원이 줄어들더라도 충남도가 청년 일자리와 지역 정착이라는 장기적 목표를 위해 자체 대응 전략을 마련해야 한다"고 지적했다.그러면서 "청년 예산은 소모가 아니라 지역의 미래를 위한 투자"라며 "예산 삭감은 단순한 행정 조정이 아니라 충남 청년 인재에 대한 투자 중단을 의미한다"고 강조했다. 이어 "충남도는 국비에만 의존할 것이 아니라 자체 예산 확보와 국비 복원을 위한 노력을 병행해야 한다"고 덧붙였다.