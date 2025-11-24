삶의 마지막 문턱, '채비플래너'와 함께 존엄한 마침표를 찍다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

병원 엘리베이터의 4층 버튼이 'F'로 표기되는 현실은 우리 사회가 죽음을 삶의 영역 밖으로 밀어내려는 집단적 기피를 단적으로 보여준다. 그러나 죽음(死)이라는 글자를 자세히 보면 부서진 뼈(歹) 곁에 사람(人)이 다가앉은 모습이다. 죽음은 홀로 겪는 사건이 아니라, 누군가의 손길과 애도를 절실히 필요로 하는 가장 인간적인 사건이라는 뜻이다.최근 은평구에서는 이 금기된 문을 활짝 열고, 마을 사람들이 모여 '죽음'을 삶의 일부로 받아들이는 실험이 벌어졌다. 한겨레두레협동조합, 성공회대학교 평생교육원, 은평두레생협, 그리고 문화예술로 마을을 잇는 사회적협동조합 자바르떼가 의기투합해 만든 '채비플래너 자격증 과정'이 그 현장이다.현재의 장례 문화는 상업화되고 획일화되어 있다. 고인의 삶이나 취향은 배제된 채, 유족들은 시스템에 떠밀려 문상객을 맞이하기 바쁘다. '채비플래너'는 이러한 문제의식에서 출발했다.'채비'는 '미리 준비한다'는 순우리말로, 죽음 대비가 주는 거부감을 덜어낸 표현이다. 채비플래너는 결혼식을 돕는 웨딩플래너처럼, 삶의 마무리를 기획하고 돕는 전문가다. 이들은 사전연명의료의향서 작성부터 유언, 상속 등 법적 절차는 물론, 남은 이들이 충분히 애도할 수 있는 '추모 의례'를 기획한다.단순히 시신을 처리하는 것이 아니라, 아버지가 쓰던 낡은 구두를 전시해 생전의 노고를 기리거나, 어머니의 애창곡을 부르며 마지막을 배웅하는 것, 이것이 채비플래너가 만드는 '작은 채비 추모식'이다.그렇다면 채비플래너는 어떤 과정을 거쳐 탄생할까. 지난 10월 28일부터 진행된 '기본 과정(8강)'은 단순한 장례 절차 습득을 넘어선 깊이 있는 커리큘럼으로 채워졌다.수강생들은 ▲좋은 죽음(Well-dying)과 노년기 생애주기 이해 ▲사전연명의료의향서 및 유언·상속 법률 ▲국내외 장례 문화 트렌드 ▲애도의례의 구조와 상실 치유 원리 등을 폭넓게 학습했다.기본 과정의 열기는 오는 12월 2일부터 시작되는 '심화 과정(3강)'으로 이어진다. 공간채비 메인홀에서 진행되는 이 과정은 ▲장례·추모 의례 기획 및 연출 실무 ▲유족 상담 기법(공감적 소통, 상실 상황별 대처) ▲데스카페(Death Cafe)형 소모임 운영법 등 현장 투입이 가능한 실무 훈련에 집중한다. 이 과정을 모두 마치면 보건복지부에 등록된 민간자격증인 '채비플래너' 자격을 취득할 수 있다.이번 과정은 민(民)과 학(學), 그리고 지역 경제 공동체가 손을 맞잡았다는 점에서 특별하다.먼저 은평두레생협은 "안심하고 늙어가는 마을을 위해" 내부의 적자 우려에도 불구하고 300만 원을 쾌척하며 교육의 마중물을 부었다. 여기에 사회적협동조합 자바르떼가 헌신적으로 결합하며 교육의 뼈대를 세웠다.자바르떼에게도 이 사업은 수익이 전혀 남지 않는 일이었다. 하지만 "지역에서 대안적인 장례 문화를 함께 만들어보자"는 취지에 깊이 공감한 자바르떼 이사회는 만장일치로 결의를 모아 총괄 운영을 맡기로 결정했다. 이들은 강좌 기획과 운영은 물론, 간식비 등 제반 비용까지 자부담으로 해결하며 열정을 쏟았다.헌신적인 준비 덕분이었을까. 교육 현장의 열기는 뜨거웠다. 지난 10월 28일부터 진행된 '기본 과정(8강)'에는 정원을 훌쩍 넘긴 54명의 수강생이 몰렸다.당초 예상보다 많은 인원이 몰리자, 자바르떼는 발 빠르게 구산동도서관마을과 협의해 3층 힐링캠프를 강의 공간으로 확보했다. 덕분에 수강생들은 마을의 중심인 도서관에서 ▲좋은 죽음(Well-dying)과 노년기 생애주기 이해 ▲사전연명의료의향서 및 유언·상속 법률 ▲국내외 장례 문화 트렌드 등을 편안하게 학습할 수 있었다.이어지는 12월 '심화 과정(3강)'에서는 공간채비 메인홀에서 ▲장례·추모 의례 기획 실무 ▲유족 상담 기법 ▲데스카페(Death Cafe) 운영법 등 현장 투입이 가능한 실무를 익히게 된다.은평두레생협 김미현 이사장은 "이 교육의 씨앗은 지난 6월 지인의 장례식장에서 뿌려졌다"고 회상했다. 당시 '고인이 좋아하는 사람들과 음식을 나누는 진짜 장례'에 대한 이야기를 접하며, 우리 마을에도 꼭 필요한 문화라는 확신이 들었다는 것이다.김 이사장은 "마침 후원 제안이 왔을 때, 우리 조합의 누적 적자가 얼마인지 숫자에 매몰되기보다 지금 당장 필요한 가치에 투자해야 한다고 생각했다"며, "이사회에 '이럴 때 돈 안 쓰면 언제 쓰냐'며 설득했다"고 밝혔다.그는 이번 후원이 단순한 기부가 아님을 강조했다. "생협이 꿈꾸는 것은 '안심하고 늙어가는 마을'입니다. 수강생 50명 중 40여 명이 우리 조합원이더군요. 조합원의 돈이 조합원과 지역 주민의 존엄한 마무리를 돕는 데 쓰였으니, 이보다 값진 투자가 어디 있겠습니까?"라고 전했다.지난 11월 18일, 기본 과정 수료 후 열린 '소회 나눔' 자리는 감동의 연속이었다. 애초 30명을 예상했던 정원이 순식간에 마감되어 54명으로 늘려 진행됐을 만큼 뜨거웠던 열기는, 이날 서로의 사연을 나누며 정점에 달했다. 특히 이날 행사는 은평동네밴드 '랄랄라밴드'의 따뜻한 공연이 더해져 엄숙하기만 한 수료식이 아닌, 웃음과 눈물이 공존하는 마을 축제처럼 치러졌다.참가자들의 사연도 감동적이었다. 최근 아버지의 1주기 추모식을 치른 수강생 강수지씨(가명)는 "가족들이 멀리 있어 홀로 추모식을 준비해야 했는데, 채비플래너 과정 동료들의 도움으로 이웃들과 함께 아버지의 생애(Biography)를 나누고 유품을 보며 진정한 위로를 받았다"고 고백했다. 그는 "1인 가구가 늘어나는 시대에, 피를 나눈 가족이 아니더라도 공동체가 서로의 상주가 되어줄 수 있다는 확신을 얻었다"고 말했다.어머니와 함께 수업을 들은 한 20대 청년(1인 가구)의 고백도 울림을 줬다. 그는 "비혼이자 1인 가구로서 '나중에 내 장례는 누가 치러줄까', '무연고자가 되는 건 아닐까'라는 막연한 두려움이 있었다"며 "이곳에서 친구나 공동체가 서로의 마지막을 지켜줄 수 있는 길을 발견했다"고 말했다.현직 장례지도사인 공수희씨(가명) 또한 "상조회사에서 일하며 상품화되고 기계적으로 돌아가는 3일장에 늘 회의감을 느꼈다"며 "유족들이 시간에 쫓기지 않고 진심으로 고인을 떠나보내는 문화를 만들고 싶어 이곳을 찾았다"고 전했다.독일의 숲길 묘지나 영국의 벤치 추모석처럼, 죽음이 삶의 일부로 들어오는 풍경. 은평에서 시작된 이 작은 변화가 1인 가구 시대의 고립된 죽음을 위로하고, 우리 사회의 차가운 장례 문화를 녹이는 마중물이 되길 기대해 본다.