'강진 반값관광 추진위' 발족…관광정책 고도화 추진

▲전남 강진군은 지난 21일 군청 대회의실에서 강진 반값여행 추진위원회 발족식 및 첫 간담회를 열었다. ⓒ 강진군

전남 강진군는 반값여행의 내실 있는 운영과 지속가능한 관광정책 마련을 위해 '강진 반값관광 추진위원회'를 새롭게 구성하고 본격적인 활동에 돌입했다고 24일 밝혔다.군은 지난 21일 군청 대회의실에서 발족식 및 첫 간담회를 열고, 공동위원장 2명(이병철 부군수, 정항채 이통장연합회 강진군지회장)과 부위원장 1명(이을미 강진군 문화관광해설사)을 포함한 20명의 위원을 위촉했다. 이어 위원장을 비롯한 임원진을 확정하고, 2024~2025년 반값여행 운영 성과와 개선 과제, 2026년 추진 방향 등 주요 안건을 논의했다.이날 출발한 추진위는 반값여행 정책의 기획·운영·평가 전 과정에 참여하는 실질적 협의체다. 단순 자문기구를 넘어 ▲정책 심의 및 의결 ▲기본계획 수립 자문 ▲군민참여 확대, 홍보 전략 지원 ▲사업 운영 점검 및 환류 등 핵심 기능을 수행하는 민관 공동 거버넌스 기구로 자리매김할 예정이다.특히 간담회에서는 올해 반값여행 운영 과정에서 나타난 현안과 개선 과제를 중심으로 내년 반값여행과 강진군 관광정책의 중장기 비전에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다.강진원 강진군수는 "반값여행은 강진군의 대표적인 관광·경제 정책이자 전국이 주목하는 성공 모델로 자리 잡았다"며 "새롭게 출범한 추진위원회가 현장의 목소리를 군정에 적극 반영하고, 내년도 반값여행의 완성도를 높이는 데 중심 역할을 해주길 바란다. 군도 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.