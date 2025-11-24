[속보] 역대 최대 규모 성착취 '목사방' 김녹완 무기징역 선고

큰사진보기 ▲텔레그램을 이용해 성착취물을 제작·유포한 사이버성폭력 범죄집단 '자경단'의 총책 김녹완씨가 1월 24일 오전 서울 성동구 성동경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

역대 최대 규모의 성착취 범죄를 저지른 '목사방' 김녹완(33)에게 무기징역이 선고됐다.서울중앙지방법원 형사합의26부(이현경 재판장)는 24일 오후 2시 아동·청소년 성착취물 제작·유포, 미성년자 강간 등 혐의로 기소된 김녹완에게 무기징역을 선고했다. 이현경 재판장은 "나이가 어린 피해자를 촬영하는 수법이 매우 잔혹하고 피해자와 가족들의 고통 정도를 가늠하기 어려운 정도다. 피고인의 유리한 정상을 감안하더라도 피고인을 사회로부터 영구히 격리할 필요가 있다"고 말했다.김녹완은 지난 2020년부터 5년간 '자경단'이라는 이름의 피라미드형 성폭력 범죄 집단을 결성, 텔레그램방을 꾸려 피해자들에게 가학적인 성 착취 범죄를 저지른 혐의로 지난 2월 구속 기소됐다. 자경단 조직은 '목사'인 김씨를 정점으로 선임전도사와 후임전도사, 예비전도사 등으로 꾸려졌는데, 김씨는 조직원들에게 새로운 피해자를 포섭해 성착취물 제작·유포하도록 지시한 혐의를 받는다.또 피해자들에게 일일보고를 받으며 일거수일투족을 감시 심리를 지배하고 자신의 지시에 응하지 않으면 가학적인 행위를 강요했다. 또 목사방에서 이른바 '졸업'을 원하는 여성 피해자들에게 성관계를 요구하며 자신이 목사인 사실을 숨기고 여성 피해자 10명을 강간한 혐의도 받는다. 피해자는 미성년자를 포함한 총 261명으로, 과거 비슷한 디지털 성착취 범죄를 저질렀던 조주빈의 '박사방' 사건 피해자 수(74명)에 비해 3배 이상 많다.앞서 지난 9월 결심공판에서 서울중앙지방검찰청 자경단 특별수사팀(김지혜 여성·아동범죄조사1부장)은 김녹완에게 무기징역을 구형하고 아동 청소년 관련기관 취업제한 10년, 전자장치 부착 명령 30년 등 조치를 해달라고 재판부에 요청했다. 이날 재판에서 그대로 인용됐다.김녹완은 당시 최후변론에서 "저로 인해 피해 입으신 피해자분들께 죄송하다. 평생 반성하고 피해 회복을 위해 노력하겠다"고 말했다. 김씨 변호인은 "공소사실을 모두 인정한다. 사실관계 자체에 대해서는 수사기관에서부터 인정하고 반성해왔다"며 "어떤 벌을 받아도 반성하겠다고 다짐하는 부분들을 고려해달라"고 밝혔다.