멸종위기 저어새, 순천만에선 번식지 첫 확인

큰사진보기 ▲지난 6월초 전남 순천시 별량면 무인도서에서 관찰된 저어새 번식지 모습. ⓒ 순천시 관련사진보기

전남 순천시와 (재)한국의갯벌세계유산등재추진단은 올해 실시한 '한국의 갯벌 물새류 정밀 번식 모니터링 용역' 과정에서, 국제적 멸종위기종인 저어새의 서식지를 순천만 별량면 일원 무인도서에서 처음으로 확인했다고 24일 밝혔다.그동안 매년 여름 순천만에서 약 30마리의 저어새가 꾸준히 관찰됐지만 번식 여부를 입증할 직접적인 증거는 확인되지 못했었다.모니터링 결과에 따르면 저어새는 순천시 별량면 무인도서에서 번식지 조성을 시도한 것으로 확인됐다. 망원경과 드론 조사 과정에서 둥지 위에 자리한 저어새의 모습이 직접 촬영됐다. 해당 무인도서는 곰솔·칡·누리장나무 등이 분포하고, 왜가리·중대백로 등 백로류와 민물가마우지가 집단 번식하는 자연성이 높은 섬으로, 저어새가 번식지로 선택할 수 있는 적정한 서식환경을 갖춘 것으로 평가된다.저어새는 1995년 전 세계 개체군이 약 400마리로 보고된 국제적 멸종위기종이지만, 국내외 보전 활동이 이어지면서 현재 약 7000개체 수준까지 회복된 것으로 알려져 있다. 전 세계 번식지 대부분이 서해안 무인도서에 집중된 가운데, 남해안에서 번식지가 확인된 것은 이번이 처음이다.추진단은 "순천만 인근 무인도서의 번식 시도는 회복 중인 저어새 개체군이 새로운 번식지로 확장하고 있음을 보여주는 중요한 지표"라고 평가했다.