"제정 77년, 이제 국가보안법 없는 대한민국 누릴 시간"

큰사진보기 ▲이병하 경남진보연합 대표, 24일 창원시청 사거리 '국가보안법 폐지' 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남진보연합, 창원시청 사거리 '국가보안법 폐지' 선전전. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲ “국가보안법 제정 77년, 이제 국가보안법 없는 대한민국을 누릴 시간” 기자회견 예고. ⓒ 국가보안법폐지 시민사회단체 관련사진보기

일제강점기 치안유지법의 주요 조항‧조문을 거의 그대로 베껴 1948년 12월 1일 제정된 국가보안법을 없애야 한다는 목소리가 나오고 있다. 제정 77년만에 시민사회 뿐만 아니라 국회의원들도 국가보안법 폐지를 촉구하고 나섰다.경남진보연합(대표 이병하), 경남자주통일평화연대(대표 황철하)는 24일 '국가보안법 폐지 선전전'을 시작했다. 이들은 오는 12월 1일 경남도청 정문 앞에서 "국가보안법 제정 77년, 22대 국회 국가보안법 폐지법률안 발의"를 촉구할 예정이다.경남진보연합, 경남자주통일평화연대는 미리 낸 자료를 통해 "내란을 청산하고 국가보안법 폐지하자. 국가보안법 폐지하고 사회대개혁 실현하자"라고 강조했다. 이들은 "국가보안법은 일제의 치안유지법을 모태로 탄생한 이후 지난 77년 동안 정권을 유지하기 위해 고문과 조작으로 수많은 희생자와 피해자를 만들어냈다"라고 밝혔다.이어 "특히 지난 윤석열정권은 선량한 시민들과 언론인, 국회의원들을 간첩으로 몰아 불법 계엄의 근거로 삼으려고 하였다"라며 "이는 국가보안법이라는 희대의 악법이 존재함으로 가능한 일이었다"라고 덧붙였다.경남진보연합 등 단체는 "이제 22대 국회에서 국가보안법 폐지법률안 발의를 앞두고 국가보안법 폐지를 촉구하는 경남도민의 목소리를 담아 대시민 선전전을 벌인다"라고 밝혔다.12월 초까지 벌어지는 선전전에는 이병하 대표, 조병옥 전농 부경연맹 의장, 김은형 민주노총 경남본부장, 박봉열 진보당 경남도당 위원장, 이다영 진보대학생넷 경남대표, 황철하 대표, 김정광 경남평화너머 대표, 김임수 경남자주연합 회원사업위원장 등이 나선다.시민선전전 첫날 이병하 대표와 윤영미 경남대동문공동체 사무국장, 송명희 경남진보연합 정책국장이 창원시청 사거리에서 손팻말과 펼침막을 들고 서 있었다.국회의원들도 나선다. 진보당 정혜경 국회의원(비례)에 따르면, 오는 12월 1일 오전 11시 국회 본청 계단에서 "국가보안법 제정 77년, 이제 국가보안법 없는 대한민국을 누릴 시간"이란 제목으로 각계 시민사회단체와 국회의원들이 모여 '국가보안법 폐지'를 외친다.이날 기자회견에 참여할 국회의원들의 연서명을 받고 있는 중이다. 제안에 나선 의원들은 "윤석열의 내란을 막아내고 '빛의 혁명'으로 새 정부가 탄생하고 반년이 흘렀다. 그러나 아직 국민의 기본권을 침해하고 사상·표현·집회·결사의 자유를 억압해 온 국가보안법은 서슬 퍼렇게 살아 있다"라고 밝혔다.이들은 "국가보안법의 폐지는 대한민국이 진정한 인권국가로 나아가기 위한 출발점이며, 분단과 냉전의 유산을 청산하는 길이다"라며 "국가보안법 폐지 법률안 기자회견을 제안드리고, 지난 위헌·위법한 내란을 온 힘으로 막아냈던 시민사회 각계의 단체들께서 함께 공동주최로 나서달라"라고 밝혔다.정혜경 의원은 "이 땅에 진정한 민주주의 실현을 위해 국가보안법은 폐지돼야 한다. 높아진 민주주의 수호 의지를 바탕으로 내란을 청산해 가고 있는 지금이 국가보안법 폐지의 적기이다"라고 말했다.