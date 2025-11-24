미·우크라 "평화 프레임워크 마련"... 러시아 입김 논란도

큰사진보기 ▲제네바 회담 후 중간 브리핑하는 미국 국무장관(우)와 우크라 대통령 비서실장(좌) ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

미국과 우크라이나가 23일(현지시각) 러시아-우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 '평화 프레임워크'를 마련했다고 밝혔다.마코 루비오 미국 국무장관과 안드리 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장은 23일(현지시각) 스위스 제네바에서 만나 평화 구상안을 협의했다.양국 대표단은 공동 성명을 내고 "모든 합의가 우크라이나의 주권을 온전히 수호하며 지속 가능하고 정의로운 평화를 실현해야 한다는 것을 재확인했다"라며 "이번 논의를 바탕으로 업데이트되고 더욱 정교한 평화 프레임워크를 마련했다"라고 발표했다.또한 "이번 협의가 매우 생산적이었다는 데 의견을 같이했다"라며 "양측의 입장을 조율하고 명확한 방향을 정하기 위한 의미 있는 진전"이라고 평가했다.그러면서 "앞으로 며칠간 평화 프레임워크를 집중적으로 논의하고, 유럽 파트너 국가들과도 긴밀히 소통할 것"이라며 "평화 프레임워크에 대한 최종 결정은 우크라이나와 미국 대통령이 내릴 것"이라고 설명했다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 평화 구상안 초안은 우크라이나가 동부 돈바스(도네츠크 및 루한스크) 지역 전체를 러시아에 양보하고, 우크라이나군을 60만 명 규모로 축소하며, 북대서양조약기구(나토·NATO) 가입을 금지하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.그러나 러시아의 입장이 대거 반영됐다면서 우크라이나와 유럽이 반발했고, 미국 정계 일각에서는 트럼프 대통령이 아니라 러시아가 초안을 작성했다는 의혹까지 제기되고 있다.미국 국무부는 "명백한 허위"라며 "트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나 양측의 의견을 반영해 작성한 것"이라고 반박했다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "러시아와 우크라이나 전쟁은 격렬하고 끔찍하다"라며 "미국과 우크라이나에 강력하고 제대로 된 리더십이 있었다면 절대 일어나지 않았을 것"이라고 주장했다.이어 "우크라이나의 리더십은 우리의 노력에 고마움을 전혀 표현하지 않았으며, 유럽은 지금도 러시아 원유를 사고 있다"라고 불만을 나타내기도 했다.그러자 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 엑스(옛 트위터)에 "재블린 미사일을 비롯해 우크라이나 국민의 생명을 구해준 미국의 지원과 모든 미국인, 그리고 트럼프 대통령께 개인적으로 감사드린다"라고 달랬다.또한 "우리의 생명을 지키는 데 도움을 주는 유럽, 주요 7개국(G7)과 주요 20개국(G20)의 모든 분께 감사드린다"라며 "미국과 유럽에 감사드린다"라고 거듭 사의를 표했다.루비오 장관은 이날 협의를 마친 뒤 기자들에게 "(초안은) 살아 숨 쉬는 문서"라며 "앞으로 끊임없이 변화할 것"이라고 말했다.그러면서 "오늘 우리가 이곳에 온 목적은 26개 혹은 28개 항으로 구성된 문서에서 아직 열려 있는 쟁점을 좁히는 것"이라며 "우리는 그 목표를 매우 상당한 수준으로 달성하면서 엄청난 진전을 이뤘다"라고 강조했다.또한 우크라이나에 나토 가입 대신 보장할 집단 방위 수준에 대해 "우크라이나가 안전하다고 느끼고 다시는 침공이나 공격을 받지 않을 것이라고 확신할 수 있어야 한다"라고 설명했다.다만 "아직 해결해야 할 민감한 문제가 남아 있다"라며 "어떤 문제는 더 높은 수준의 결정과 협의가 필요하고, 또 어떤 문제는 더 많은 시간이 필요하기도 하다"라며 "러시아도 당연히 투표권이 있다"라고 덧붙였다.우크라이나의 예르마크 실장도 "미국 대표단과의 첫 회의는 매우 생산적이었다"라며 "우리는 공정하고 지속적인 평화를 향해 나아가고 있다"라고 밝혔다.다만 AP통신은 "미국와 우크라이나 모두 전쟁 종식을 향한 진전을 이루었다고 말했지만, 구체적인 내용은 거의 보여주지 않았다"라고 지적했다.