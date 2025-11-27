말기암 환자 가족이 상상하는 신문 1면 제목

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
얼마 전, 남편이 형님으로 모시는 지인 분과 저녁을 먹었다. 작은 인테리어 가게를 운영하는 사장님이고, 그날은 함께 일하는 총무님도 자리를 함께했다. 사장님은 오랜만에 만났다며 참치회를 시켜 주셨고, 나는 그 감칠맛에 젓가락을 멈출 수가 없었다. 그때 분위기를 가르는 총무님의 한 마디가 떨어졌다.
"사장님, 요즘 물가도 오르고… 월급 좀 올려주세요."
순간 사장님의 동공이 살짝 흔들리더니 젓가락이 허공에서 멈췄다. 그리고 한숨 섞인 농담이 이어졌다.
"아니, 이게… 호환마마보다 더 무서운 이야기 아니오?"
사장님이 놀라 참치회를 초장에 콕 찍고 있는 모습이 너무 웃겨 나는 배를 잡고 웃었다. 그때만 해도 '세상에서 제일 무서운 이야기'라는 말이 그렇게 가볍게 들릴 줄 알았다. 그런데 지난 24일, 그 농담이 현실이 되어 나를 덮쳤다.
암 투병 엄마와 동행한 병원에서 들은 말
엄마가 대장암 4기 판정을 받고 항암 치료를 시작하신 지 4년이 되어 간다. 항암을 맞으러 가는 날이면, 엄마는 늘 울상이다(관련 기사 : 말기암 엄마 가방에 든 공책 14권... 가슴이 먹먹해졌다
).
"맞으면 며칠 동안 죽을 만큼 힘들고… 안 맞으면 암이 퍼지는 것 같아서 또 무섭고…"
항암을 하고 돌아오면 며칠은 겨울잠 자는 곰처럼 몸을 일으키지 못하신다. 약이 조금 빠지고 나서야 밥을 드시고, 천천히 일상생활을 하신다. 그 반복이 지난 4년 동안의 일상이었다.
치료가 고되고 힘들어도, 항암을 이어온 시간만큼 엄마가 하루하루를 버텨내고 있다는 사실이 나에게는 큰 희망이었다. 이날도 평소처럼 병원에 동행했는데 의사 선생님이 차트를 보며 조심스럽게 말을 꺼냈다.
"암세포에 내성이 생기면… 비급여 항암제를 쓰게 될 수도 있습니다."
"네? 비…급여요?"
세 글자가 내 머릿속을 그대로 멈춰 세웠다. 비급여 항암제는 1회 300만~500만 원, 2~3주마다 반복 투여되는 경우가 많다고 한다. 한 달이면 몇백만 원, 6개월이면 몇천만 원이 훌쩍 넘는다. 지금은 급여 항암제 덕분에 그나마 버티고 있지만, 비급여 전환은 곧 가족의 경제적 기반 자체가 흔들릴 수 있다는 뜻이었다.
돈 때문에 치료를 고민해야 하는 현실
병원을 나와 버스 좌석에 앉자 며칠 전 읽은 한 기사가 떠올랐다. 신약 병용요법도 급여 장벽 때문에 환자에게는 여전히 '그림의 떡'이라는 내용이었다. 의학은 빠르게 발전하지만, 정작 환자들은 비싸지는 약값 앞에서 '쓸 수 없는 약'을 바라볼 수밖에 없는 현실을 보여준다.
살기 위해 치료를 받아야 하지만, 비용 때문에 치료를 고민하는 이 역설적인 상황이 지금 대한민국 의료의 현실이다. 누구나 아프지만, 그 아픔을 줄일 기회는 모두에게 같지 않다. 이걸 요즘 말로 '기회 격차'라고 한다는데 환자 가족들에게는 '공포의 격차'다. 그 사이에 많은 가족들은 경제적 부담 때문에 치료를 고민하고, 때로는 포기하기도 한다. 엄마도 가끔 이렇게 말하신다.
"나 때문에 너희가 너무 힘들어지는 건 아닐까… 약값이 저렇게 비싸면 차라리…"
그 말을 들을 때마다 마음이 수천 조각으로 부서지는 기분이다. 병과 싸우는 것보다 '돈 걱정'과 싸우는 시간이 더 길어지는 현실 앞에서 환자와 가족에게는 호환마마보다 더 무서운 것이 '비급여'이다. 나는 신문 1면에 "모든 항암제 급여 적용 확대"라는 문장이 실리는 날을 종종 상상한다.
환자 누구나 경제적 불안 없이 치료 받을 수 있기를. 누구의 생명도 경제력에 따라 갈리지 않기를. 그래서 환자도 보호자도 흔들리지 않기를. 엄마의 손을 잡고, 오늘도 조용히 빌어본다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다.