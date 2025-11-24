'탈북'이라는 정체성의 감옥... '북향민'을 써야 하는 이유

큰사진보기 ▲'북향민'이라는 용어는 외부의 시선이나 정부에서부터 일방적으로 주어진 명칭이 아니다. 이는 북향민 당사자들이 스스로의 정체성을 '탈출'이라는 과거의 행위에 속박시키기를 거부하고, '고향(？)'이라는 보편적이고 실존적인 근원에 두고자 하는 열망 속에서 탄생한 단어다. ⓒ rhindaxu on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 함경북도 아오지 출신이다. 정치컨설턴트, 국회 비서관을 거쳐 현재 작가로 활동하며 대립과 갈등의 벽을 어떻게 하면 줄일 수 있을까 줄곧 생각한다. 책 <아오지까지> <리얼리티와 유니티> <이준석이 나갑니다>(공저) <분단이 싫어서>(공저)<한반도 리빌딩 2025>(공저)를 썼다.

한 집단을 호명할 때 그 호칭에는 그 집단을 바라보는 우리 사회의 시각과 권력이 투영된다. 특히 이주 배경이 있는 소수자 집단일 경우 더욱 그렇다. 호칭은 단순히 대상을 지칭하는 단어가 아니다. 호칭은 현실을 규정하고 방향성을 담고 있으며 또 가능성을 창조하는 능동적인 힘을 지닌다. 3만 4천여 명이 넘는 '북한이탈주민' 혹은 '탈북민'이라 부르는 이들을 지칭하는 용어도 그렇다. 한국 사회가 이들의 정체성을 어떻게 규정하는지, 그리고 이런 규정이 이들을 어떻게 한계 짓는지 고민이 배제된 호칭들이다.현재 법적 용어인 '북한이탈주민'과 사회적 통용어인 '탈북민' 또는 '탈북자'는 모두 '이탈(離脫)'과 '탈출(脫出)'이라는 과거의 특정 행위에 그 존재의 성격을 묶어두고 있다. 이 '탈(脫)'이라는 글자는 결코 중립 적이지 않다. 이는 '이탈자', '탈주자' 등의 부정적 함의를 내포하며, 동시에 냉전 시대 '귀순자(歸順者)'라는 용어가 지녔던 체제경쟁과 이데올로기적 잔재를 고스란히 계승한다.문제는 이 호칭은 한 인간의 무한한 가능성을 '탈북'이라는 단 하나의 과거 행위로 환원시킨다는 것이다. 나아가 새로운 삶을 살고자 하는 새로운 정체성의 발현을 근원적으로 억압하는 정체성의 굴레로 작동한다는 것이다. 한국 사회에서 '탈북'이라는 용어는 분단의 상징 그 자체로 기능하며, 그들의 정체성을 '탈출'이라는 한 가지 행위에만 머무르게 강제한다.더욱 심각한 문제는, '탈북민'이라는 호칭이 대한민국이 이데올로기 경쟁에서 승리했다는 '기표(signifier)'로서 끊임없이 활용된다는 점이다. 이로 인해 이들은 특정 정치진영에서 체제대결의 도구로 쉽게 활용되며, 보통의 시민과 구별되는 '그들'로 타자화 되기 십상이다. 이들의 '북한스러운 말투'는 숨겨야 할 낙인이 되며 미디어에서는 이들의 삶이 '탈북 스토리'라는 자극적인 서사로 납작하게만 소비될 뿐 복잡하고 다층적인 삶은 가려진다.이 '탈(脫)'이라는 글자가 강요하는 것은 근원과의 단절이다. 이는 북한 정권에 대한 비판과 별개로, 자신이 태어난 고향, 유년 시절, 문화적 원형, 즉 자기 삶의 서사 전체를 부정해야만 '진정한' 남한 시민이 될 수 있다는 무언의 압력을 가한다. 이는 자신의 정체성을 스스로 삭제해야만 생존할 수 있는, 탈식민주의 개념을 빌려서 표현한다면 '자기 식민화' 과정이 된다.자유를 찾아 경계를 넘었더니, 도리어 '탈북'이라는 집단의 정체성 감옥에 갇혀버린 역설이 발생한 것이다. 이들은 남한 사회에서 아무리 오래 살아도 여전히 '탈북자'일 뿐이며, 현재가 과거의 행위에 구속되는 실존적 질문에 직면하게 된다. 어린 나이에 탈북하여 한국 사람이 됐다고 해도 그가 탈북 정체성을 숨기지 않는 이상 그는 10년을 살든 20년을 살든 한국 사회는 그를 그저 '탈북자'로만 바라본다. '탈북자'가 되는 순간 그의 역량과 가능성의 범위에 한계가 지어질 수밖에 없다. 즉 '탈북'이라는 과거 정체성이 현재를 사는 존재들의 삶과 가능성의 영역에 한계선을 긋는 것이다.그래서 나는 대안으로 '북향민(北鄉民)' 호칭을 쓰자고 적극 주장한다. 물론 가장 바람직한 것은 이들을 부르는 별도의 호칭이 없어지는 것이다. 한국에 도착한 순간 대한민국 국민으로 동일한 신분증을 갖고 살아가는 평범한 일상을 꿈꾸는 사람들이다. 그러니 이들을 어떤 호칭으로도 불리지 않는 것이 바람직하다. 우리 사회는 그 방향으로 나아가야 한다.하지만 오늘 이들을 지칭하는 호칭이 법률로서 존재하고 사회에 널리 통용되므로 한 순간에 호칭을 없앨수는 없을 것이다. 그렇다면 차선의 대안으로 기존의 호칭을 바꾸는 것으로 타협을 보자는 것이다. 물론 나는 나의 기대처럼 호칭이 북향민으로 바뀐다면 그 다음에는 호칭을 없애자는 운동을 해야 할 것이다. 다시 '북향민' 호칭으로 돌아가보자.'북향민'이라는 용어는 외부의 시선이나 정부에서부터 일방적으로 주어진 명칭이 아니다. 이는 북향민 당사자들이 스스로의 정체성을 '탈출'이라는 과거의 행위에 속박시키기를 거부하고, '고향(鄉)'이라는 보편적이고 실존적인 근원에 두고자 하는 열망 속에서 탄생한 단어다. 실제로 다수의 인식 조사 결과, '북향민'은 당사자들이 가장 선호하는 호칭으로 일관되게 확인된 바 있으며, 이는 '탈북'이라는 용어가 지닌 이데올로기적 함의에 대한 피로감을 반증한다.더욱 주목할 점은, 이 호칭에 대한 선호도가 좌우 정치진영이나 이념적 지형을 초월하여 광범위하게 나타난다는 사실이다. 이는 '북향민' 이라는 호칭이 이념적 낙인을 거부하고 인간 본연의 존엄을 회복하려는 이들의 가장 주체적인 언어적 선언이다. 북향민 호칭은 이미 공동체 내부로부터 그 생명력을 확보한 용어라는 말이다.'북향민'은 "북쪽에 고향을 둔 사람들"을 의미한다. 이는 존재를 규정하는 기준을 '탈출'이라는 과거의 행위에서 '고향(鄕)'이라는 보편적 근원이자 실존으로 전환시키는 철학적 사유다. 고향(故鄕)은 이념적이지 않다. 그것은 모든 인간이 지닌 실존적 뿌리이자 정체성의 원천이다. '북향민'이라는 호칭은 이들에게 '탈출자'라는 낙인을 지우고 '고향을 가진 존재'라는 온전한 인격적 지위로 회복시킨다. '탈북민'이 과거와의 단절을 강요했다면, '북향민'은 과거인 '고향'을 마음 한 켠에 두고 현재인 '남한땅'에 서서 미래인 '통일'로 나아갈 수 있게 하는 '존재의 연속성'을 보장하는 실존적 해방의 언어다.물론 "호칭 바꿀 시간에 일자리 정책이나 차별 문제 해결이 더 시급하다"는 현실적 비판이 존재한다. 이는 타당한 지적처럼 들린다. 하지만 이는 언어와 현실을 분리하는 얕은 이분법이다. '탈북민'이라는 언어 자체가 차별과 편견이라는 '현실'을 끊임없이 재생산한다는 것을 외면해서는 안 된다. 우리 사회가 다양성을 존중하고 포용적이었다면 아마 없었을 일이지만, 아쉽게도 우리는 아직 나아가야 할 길이 멀다.따라서 '북향민'이라는 새로운 언어는 차별적 시선을 바꾸고 상호 존중을 이끄는 새로운 정책방향을 설정하는 선결 조건이라고 할 수 있다. 이는 실질적 지원정책과 대립하는 것이 아니라 기존의 '시혜적 관점'을 벗어나 '상호 보완적' 관점으로 나아가는 실질적 지원의 철학적 토대를 바로 세우는 작업이다.온톨로지(ontology)라는 철학의 존재론적 사유가 있다. 이 온톨로지는 존재에 대한 개념분류를 통해 존재를 이해하고 사유하는 것이다. 즉 어떻게 사유하느냐에 따라 존재가 달라진다는 의미다. 이 사유는 '개념'에 의존하며, 그 개념은 '단어'이고, 결과적으로 '호칭'이기 때문에 결국 호칭 문제는 존재의 문제가 된다. 그리고 존재의 문제는 다른 말로 정체성의 문제다. 개념이 존재에 영향을 미칠 수밖에 없으므로 북에서 온 사람들에게 '탈북민'이냐 '북향민'이냐는 중요할 수밖에 없다.북향민 호칭 변경은 북향민 정책의 나침반이 될 것이다. 호칭 변경은 단순한 명칭 교체가 아닌 정책 패러다임의 근본적 전환을 의미한다. 이는 북향민들을 기존의 '지원과 동정', '관리'의 대상에서 '통합과 연대', '미래와 통일'의 주체로 격상시키는 사회적 합의이자 정책적 혁신이다. '탈북민'이 남북을 가르는 '단절선'을 상징했다면, '북향민'은 남북을 잇는 '연결고리'이자 남과 북의 문화와 삶을 모두 체험한 '창조적 경계인'으로서의 정책적 역할을 상징한다. 그리고 북향민 정책의 방향은 이들을 관리하고 정착시키는 데에만 있는 것이 아니라 이들의 북쪽에서의 삶과 경험을 '자산'으로 활용하는 방향으로 전환해야 한다.언어는 그 시대를 살아가는 사람들의 의식 수준을 반영한다. '탈북민'이라는 호칭은 분단과 냉전이라는 낡은 시대의 산물이자, 우리 내면의 무의식적 차별을 정당화하는 기제였다. 3만 4천여 명의 삶이 새로운 곳에 터전을 잡은 지금, 우리는 이들을 언제까지 '탈출 중인 존재'들로만 사유할 것인가? 북향민이라는 새로운 호칭을 채택하는 것은 우리 사회의 포용성을 한 단계 높이는 시금석이자, 가장 강력하고 실천적인 첫걸음이 될 것이다.가장 바람직한 것은 우리 사회가 더 이상 이들을 '탈북민'이나 '북향민'과 같은 특정 용어로 규정하지 않는 것이다. 어떤 꼬리표도 없이 그저 우리의 이웃, 대한민국의 한 시민으로 온전히 받아들이는 것이 사회통합의 최종 목표여야 한다. 그러나 정책적 대상으로서 특정 집단을 호명해야 하는 현실적 필요가 있다면, 그 언어는 차별과 편견을 조장하는 대신 공동체의 지향점을 담아야 한다. 그런 의미에서 '북향민'은 차선이지만, 현 단계에서 가장 진일보한 대안이다. 무엇보다 당사자인 우리가 원한다.