윤건영 "윤석열, 취해서 업혀 나오고... 권력 사유화"

독립 언론 '아이엠피터뉴스'를 운영한다. 제주에 거주하며 육지를 오가며 취재를 하고 있다.

이 기자의 최신기사 1인1표제로 시험대 오른 정청래 리더십...이재명 과거 발언까지 소환