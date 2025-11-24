조국 '개헌' 주장에 천주교정의평화연대 "판단력·지도력 결함"

천주교정의평화연대가 '개헌'을 주장한 조국 조국혁신당 대표를 작심 비판하고 나섰다.
조국 대표는 지난 23일 충북 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 98.6%의 압도적인 찬성으로 당선된 당 대표 수락 연설에서 "새로운 대한민국은 개헌으로 이어져야 한다", "국회가 더는 개헌을 미룰 핑계는 없다", "지금이 개헌의 적기" 등의 발언을 한 바 있다.
천주교정의평화연대는 이에 대해 "지금은 '반란을 종식시키고, 책임자를 처벌하라'라는 목소리를 더 크게 외쳐도 모자랄 때"라며 "조 대표는 지금이 왜 개헌 논의의 타이밍인지 단 한 줄 설명하지 못하고 있다"라고 지적했다.
특히 "조 대표의 발언은 그럴듯해 보이지만, 정작 내란 세력이 가장 바라는 것이 바로 이런 국면 전환이다. 논점을 흐리고, 본질을 덮고, 국민의 분노를 분산시키고, '개헌 논쟁'이라는 거대한 블랙홀로 이슈를 빨아들이는 것"이라며 "판단력과 지도력 결함"이라고 강하게 비판했다.
앞서 천주교정의평화연대는 지난 7월 한국천주교 주교회 의장 이용훈 주교가 조국 대표의 사면을 공개 청원하자 "조국 전 장관과 그의 가족이 겪은 무차별적 기획수사와 사회적 낙인은 이미 충분히 가혹한 고통이었다. 이제는 그에게 성찰과 회복, 공익을 위한 새로운 기회를 열어줘야 한다"며 지지 뜻을 밝힌 바 있다.
"조국, 당신이 꺼내야 할 말은 개헌이 아니다"
천주교정의평화연대는 24일 오전 8시께 페이스북 페이지에 "조국 대표에게 묻습니다-지금 당신이 꺼내야 할 말은 '개헌'이 아닙니다"라는 말로 시작하는 글을 게재했다.
단체는 이 글에서 "조 대표가 '지선과 함께 개헌 투표'를 말하며 혁신을 주장했다. 그러나 이것은 지금 우리가 처한 위기와는 전혀 맞지 않는 방향"이라고 운을 뗐다. 이어 "지금 대한민국은 민주공화국의 존망이 걸린 내란 사태와 그 후폭풍 속에서 정의와 헌법 질서를 회복하기 위해 사력을 다해야 할 시기"라고 강조했다.
이와 함께 "지금 당장 해결해야 할 전선"이라며 ▲ 내란에 가담한 검사·판사 ▲재판정을 희롱하며 조롱하는 극우 변호인단 ▲ 1년 가까이 이어지는 사법 내란 ▲ 지귀연 재판부의 무능과 지연 ▲ 조희대 체제의 국민 기만 ▲ 계엄 세력의 재정비 움직임을 언급했다. 그러면서 "조 대표는 전선을 옆으로 밀어버렸다"고 평가했다.
천주교정의평화연대는 "개헌 논의는 지금 내란 세력에게 출구를 열어주는 일"이라고 지적했다. 이들은 "조 대표의 발언은 그럴듯해 보이지만, 정작 내란 세력이 가장 바라는 것이 바로 이런 국면 전환"이라며 "논점을 흐리고, 본질을 덮고, 국민의 분노를 분산시키고, '개헌 논쟁'이라는 거대한 블랙홀로 이슈를 빨아들이는 것"이라고 밝혔다.
특히 "지금은 '반란을 종식시키고 책임자를 처벌하라'라는 목소리를 더 크게 외쳐도 모자랄 때"라며 "조 대표는 지금이 왜 개헌 논의의 타이밍인지 단 한 줄 설명하지 못하고 있다"고 비판했다. 그러면서 "문제는 판단력과 지도력의 결함"이라고 지적했다.
이들은 "'내란을 종식시키겠다', '내란 가담자들을 엄중히 처벌하겠다', '사법 내란의 주범과 조력자를 단죄하겠다'라는 메시지를 명확하게 내는 것이 혁신당 대표의 책무이며, 현 시국에서 정치 지도자가 할 수 있는 최소한의 책임"이라고 말했다.
단체는 "조 대표가 이 전제를 파악하지 못한다면 그의 혁신은 혁신이 아니며, 그의 리더십은 국민의 마음을 얻을 수 없다. 백성이 배를 띄우기도 하지만 엎어버리기도 한다는 것을 아직도 모르시는가?"라며 글을 마쳤다.