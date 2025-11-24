김승환 전 교수 "박진희 충북도의원 징계 타당성 없어" 건의문

큰사진보기 ▲김승환 전 충북대학교 교수는 지난 20일 충북도의회 자유게시판을 통해 이양섭 의장과 의원들에게 ‘박진희 의원 건의서’를 제출했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲박진희 충북도의원 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

김승환 전 충북대학교 교수가 박진희(더불어민주당, 비례) 충북도의원에 대한 징계는 타당하지 않다고 밝혔다.김승환 전 교수는 지난 20일 충북도의회 자유게시판을 통해 이양섭 의장과 의원들에게 '박진희 의원 건의서'를 제출했다.김 전 교수는 건의문에서 "충청북도의회가 도정질의의 태도를 문제삼는 것은 충청북도의회의 자기부정"이라며 "의도하지 않은 결과에 대한 책임을 묻는 것은 의회민주주의의 근간을 흔드는 것"이라고 지적했다.그는 "박진희 도의원은 객관적 사실을 의회 절차에 따라서 충북교육청을 대상으로 질의한 것으로 보인다"며 "특정 개인에 대한 비난과 공격이 아니라 행정의 문제점을 충북교육청 대표자에게 질의하고, '견제와 감시'라는 본연의 역할에 근거해 충북교육청의 체계적 관리를 요청한 것"이라고 밝혔다.이어 "이 도정질의에는 특정 개인에 대한 감정이 투사되지 않았고 비난의 의도도 없었던 것으로 알려져 있다"고 했다.김승환 전 교수는 "존경하는 이양섭 의장님께, 2025년 가을에 일어난 충북사회의 현안에 대하여 정중한 건의를 드리고자 한다"며 "현안의 핵심은 충청북도 교육청 직원의 안타까운 죽음이고, 그로 인하여 파생된 문제는 죽음의 원인과 결과에 대한 해석"이라고 강조했다.그는 "충청북도의회의 도정질의가 객관적이었다면, 안타까운 결과가 있었다고 해서, 그 책임을 도의원에게 물을 수 있는가?"라고 의문을 제기했다.또 "의회민주주의 체제에서 의원의 의정활동이 법적 문제인가?"라며 "만약 의정활동의 방법이 문제라면 그것은 방법적 문제이지 법적 문제가 아니다"고 전했다.김 전 교수는 "현안을 (충북도의회의 충북교육청에 대한 감사가 아닌) 개인과 개인의 문제로 보고 지역국가 충북의 지방정치에서 (일반 범죄가 아닌) 의정활동을 징계한다는 것은 도의회의 위상에 관계되는 일"이라고 진단했다.이어 "무엇보다도 결과적 비극에 대한 원인을 도의원 개인으로 특정하는 것은, 인과율의 법칙을 넘어서는 것"이라고 밝혔다.김 전 교수는 "충청북도의회에서는 '특정 의원의 폭언·모욕적 언행, 과도한 자료 요구로 인한 집행청 부담, 도의원 보좌관의 실체 여부와 실제 배석 및 자료 요구, 부서장에게 질문한 사실'(모 언론)로 규정하여 이 모두가 사실인 것처럼 오인되고 있다"고 강조했다.그러면서 "이것은 박진희 의원의 잘못을 미리 확정하고, 징계를 전제한다는 뜻으로 해석될 수 있다"고 밝혔다.김 전 교수는 "공명하고 정대하게 현안을 수습하면서 제도적 장치를 만드는 것과 특정하여 도의원을 징계하는 것은 다른 사안"이라고 강조했다.지난 17일 국민의힘 소속 충북도의원 7명은 박진희 의원에 대한 윤리특별위원회 회부 요구서를 이양섭 의장에게 제출했다.요구서에 서명한 의원들이 누구인지는 알려지지 않았다. 이들은 박 의원이 개인적으로 둔 보좌관을 문제 삼은 것으로 전해졌다. 법적으로 신분이 인정되지 않는 박 의원의 개인 보좌관이 의회를 출입하고, 충북도교육청 등 집행부에 과도한 자료를 요구하는 등 갑질을 했다고 주장하는 것으로 알려졌다.충북도교육청 소속 간부급 공무원도 박 의원에 대한 사과와 징계를 요구했다.지난 18일 지성훈 충북자연과학교육원장은 제430회 2차 교육위원회에서 "문제가 된 의원의 언행과 업무부담이 고인에게 심리적 압박을 줬다면 어떤 이유로는 정당화 될 수 없다"고 밝혔다.이어 "당사자 의원은 사건 발생 이후 공식 사과나 위로의 말씀이 없고, 의사일정에도 불참하고 있다"고 지적했다.그러면서 "해당 의원의 공식 서면 사과와 함께 도의회 윤리위원회에 정식으로 제소해 달라"고 요구했다.지난 11월 5일 충북도의회 교육위원회(위원장 이정범)는 충청북도교육청을 상대로 행정사무감사를 진행했다.이날 박진희(더불어민주당, 비례) 충북도의원은 충북교육청 ◯부서에서 제기된 특근매식비 부정사용 의혹을 제기했다.의혹이 제기된 특근매식비란 정규근무시간을 2시간 초과해 근무할 경우, 식비로 1인당 9000원을 지급하는 것을 말한다.행정감사에 참석한 도교육청 관계자와 감사관은 박 의원이 제기한 의혹에 대해 수긍했다.박 의원이 제기한 내용에 대해 "(특근매식비 사용과 처리방식이) 적절하지 않았다"며 "엄정하게 살펴보고 (결과에 따라서) 엄정하게 조치하겠다"고 답변했다.특근 매식비 관련 박 의원이 질의와 답변을 주고받은 시간은 총 9분 18초다.이렇게 보면 충북도의회의 일상적인 행정감사 모습이다.그런데 다음 날 안타깝고 불행한 일이 발생했다. 6일 특근매식비 부정사용의혹을 받았던 충북교육청 한 공무원이 스스로 목숨을 끊었다.이 사실이 알려지면서 상황은 급박하게 돌아갔다.이 공무원의 죽음을 두고, 일부에선 충북도의회와 박진희 도의원의 책임론을 제기했다.공무원의 신상이 특정돼, 해당 공무원이 극심한 스트레스를 견디지 못하고 극단적인 선택에 이르게 했다는 내용과 고압적이고 비인격적인 질의 방식이 죽음으로 내몰았다는 내용이었다.한 언론은 "감사 과정에서 의원들의 잦은 자료 요구와 강압적 태도로 인한 공무원들의 심리적 부담이 상당하다"며 "잘못이 발견되면 제도 개선과 시정 요구 대신 죄인을 몰아붙이듯 강하게 압박하는 경우도 많다"고 전국공무원노조 관계자의 발언을 보도하기도 했다.정치인도 가세했다. 김영환 도지사는 지난 7일 페이스북에 "충북교육청 공무원 한 분이 세상을 떠나셨습니다"라며 "마음을 가눌 수 없는 슬픔과 분노를 느낍니다"라고 적었다.김영환 도지사의 특별보좌관을 지낸 한 인사는 직접적으로 박진희 의원을 비판했다. 그는 페이스북에 올린 글에서 '인격살해', '마녀사냥'이라는 단어까지 사용하며 박진희 의원을 제명해야 한다고 주장했다.급기야 11일에는 충북지역 극우성향의 보수단체는 합동으로 기자회견을 열어 "독기 서린 교육회 행정감사. 위해자(危害子=해를 가한 사람)를 처벌하고 더불어민주당은 사죄하라"고 요구했다.과연 11월 5일 충북도의회 교육위원회 행정감사는 어떻게 진행됐을까?박 의원은 이날 질의에서 충북교육청 모 부서에 근무하던 한 직원이 다른 기관으로 전출을 간 뒤에도 전에 근무하던 부서의 특근매식 식당에서 식사를 한 사실이 적발된 적이 있냐고 물었다.교육청 관계자는 "그런 사실이 있었다"며 "사건이 발생했을 때, 담당 과장이 그 직원에 주의를 줬고, 사과를 받은 것으로 알고 있다"고 말했다.박 의원은 교육청에서 제출한 한 부서의 특근매식비 관련 결재서류와 영수증을 제시하며, 증빙자료와 결재서류가 일치하지 않아 결국 공문서를 허위로 작성한 것이라고 지적했다.교육청 관계자도 박 의원의 지적에 "적절하지 않다"다고 답변했다.박 의원은 특근매식비 결제 시각이 평일 낮 시간이라며, 매식비 사용이 허가된 시간이 아니라고 지적했다. 이에 대해서도 교육청 관계자는 "적절하지 않다"고 답변했다.박 의원은 이 외에도 특근매식비를 선결제 했다는 의혹을 제기하며, 해당 부서에서 400~500만 원 정도 과다 부정하게 사용됐다는 의혹을 제기했다.그는 의혹을 제기한 뒤에 "개인 한 사람의 비리라고 생각하지 않는다"며 해당 부서 전반에 대한 감사를 요청했다.이에 대해 도교육청은 지난 달 31일 감사의뢰를 했으며, 엄정하게 살펴보고 결과가 나오면 엄정하게 조치하겠다고 답했다.