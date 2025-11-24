인천시, 동계 아르바이트 청년 100명 모집

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 겨울을 맞아 동계 아르바이트 청년 100명을 모집한다. 이번 모집은 청년들에게 행정 경험의 기회를 제공하고, 지역사회에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.신청 자격은 모집 공고일(2025년 11월 24일) 기준 인천시에 주민등록이 되어있는 청년으로, 최근 2년(2024년 1월~2025년 7월) 동안 인천시에서 시행한 청년 아르바이트 사업에 참여한 경력이 없는 사람이다. 일반 모집은 18세 이상 39세 이하인 청년을 대상으로 한다. 특별 모집은 2년제 이상 대학(교) 재학생 또는 휴학생 중 저소득층, 등록장애인, 2자녀 이상 가정의 자녀가 지원할 수 있다.11월 24일 오전 9시부터 12월 5일 오후 6시까지 인천시 누리집(www.incheon.go.kr)을 통해 접수할 수 있다. 선발은 12월 8일 전산 추첨을 통해 무작위로 진행된다. 추첨의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 선착순 5명은 선발 현장에 참관할 수 있다.최종 선발된 청년들은 2026년 1월 5일부터 1월 28일까지(실근무 18일), 인천시 본청, 사업소, 공사·공단, 군·구청, 소방서, 도서관 등 다양한 공공기관에서 근무하게 된다. 근무 시간은 주 5일, 하루 7시간(점심시간 제외)이다. 근무 기관에 따라 근무 요일과 시간이 일부 달라질 수 있다.기타 궁금한 사항은 인천시 누리집을 참고하거나, 미추홀콜센터(☎ 032-120) 또는 인천시청 자치행정과(☎ 032-440-2434)로 문의하면 된다.