고령군, 하천에 트럭·중장비 투입해 공사하다 지적 받고 중단

경북 고령군이 낙동강 지천인 '회천'에서 공사용 도로를 내지 않고 중장비와 트럭을 물이 있는 하천에 넣어 작업을 하다 환경단체의 지적을 받고 중단했다.24일 오전 환경단체가 물이 흐르고 있는 회천 중앙에 트럭과 중장비가 들어가 모래를 파내는 상황을 목격했다. 이후 곽상수 낙동강네트워크 공동대표가 현장을 파악해 고령군에 문제제기를 했다.고령군은 지난 21일부터 오는 2026년 2월까지 회천을 지나는 상수도 공사를 벌일 예정이었다. 회천을 횡단하는 상수도 관을 묻기로 하고, 이를 위해 먼저 물막이공사를 진행했던 것이다.그런데 하천에 공사용 도로를 내지 않고, 중장비와 트럭을 강물이 흐르는 하천 중앙까지 투입해 작업을 한 것이다. 다행히 하류 쪽에 오탁방지막은 설치되어 있었다.임희자 낙동강네트워크 공동집행위원장은 "낙동강 준설을 한 4대강사업할 때 봐서 잘 알 것이다. 강에 트럭이나 중장비를 투입하기 위해서는 공사용 도로를 내야 한다"라며 "그렇지 않고 중장비와 트럭을 강으로 바로 투입하면 바로 수질 오염의 원인이 되는 것"이라고 지적했다.임 집행위원장은 "트럭과 중장비에는 기름통이 있고 기계에 기름이 묻어 있기도 한다. 물이 있는 강에 트럭과 중장비를 그대로 넣어서 작업을 한다는 것은 세차 행위와 마찬가지다"라며 "공사용 도로를 내지 않고 중장비와 트럭을 강 안에 바로 투입하는 행위는 아무런 대책도 없는 막가파식이다. 환경운동하며 여러 공사 현장을 보아 왔지만 이런 방식은 처음이다"라고 말했다.곽상수 대표는 "오늘 회천 안에서 작업하는 현장을 보고 깜짝 놀랐다. 고령군에 민원을 제기해서 작업을 중단시켰다"라며 "회천은 낙동강 지천으로 수질에 영향을 미친다"라고 말했다.이같은 지적을 받은 고령군은 작업을 중단시키고 장비를 철수하는 조치를 내렸다.고령군 건설과 관계자는 "회천을 횡단하는 상수도 관을 설치하기 위해 물막이공사를 시작했다. 회천에 있는 흙을 사용하기 위해 중장비와 트럭을 투입했던 것"이라며 "민원 제기도 있고 해서 공사를 중단하고 중장비와 트럭을 철수시켰다. 다소 소홀한 점이 있었다"라고 밝혔다. 그는 "전체 공사는 내년 2월까지다. 물막이를 해야 하는데 다른 방법을 찾아 보겠다"라고 밝혔다.