"행감 거부"-"비서실장 사퇴"... 경기도 공무원-도의회 '충돌'

양우식 경기도의회 운영위원장(국민의힘·비례)

22일 조 비서실장은 자신의 페이스북에서 "성희롱, 성추행 가해자가 아무런 조치도 없이 여전히 근무하거나, 주변에서 방관하거나, 나아가 감싸기까지 했던 것은 이제 옛날 일이라고, 없어질 것이라고 믿으며 생활해 왔다"면서 "그런데 도청에 근무하면서 경기도의회는 아직 변하지 않았구나라고 느끼게 됐다"라고 했다.

양 위원장은 성희롱 혐의를 두고 지난 4일 "검찰의 공소사실을 인정할 수 없으며, 재판을 통해 무죄를 확인하겠다"면서 "일부 언론과 노조의 허위 사실 유포와 정상적 의정활동 방해에 대해서는 법적으로 적극 대응하겠다"라며 결백하다는 입장을 밝혔다.

지난 19일 경기도 공무원들이 성희롱 혐의로 재판에 넘겨진 양우식(국민의힘·비례) 경기도의회 운영위원장의 위원장직 사퇴를 요구하며 행정사무 감사를 거부하고 나선 가운데, 22일 조혜진 경기도지사 비서실장이 SNS에 행정사무감사 거부 의사를 밝히는 글을 게재했다.동료를 성희롱한 가해자를 위원장으로 인정할 수 없다는 취지인데, 도의회 역시 이에 반발하며 그 책임을 물어 조혜진 경기도지사 비서실장의 사퇴를 요구하고 있다.지난 22일 조혜진 비서실장은 자신의 페이스북에 "성희롱, 성추행 가해자가 아무런 조치도 없이 여전히 근무하거나, 주변에서 방관하거나, 나아가 감싸기까지 했던 것은 이제 옛날 일이라고, 없어질 것이라고 믿으며 생활해 왔다"면서 "그런데 도청에 근무하면서 경기도의회는 아직 변하지 않았구나라고 느끼게 됐다"라고 했다.조 비서실장은 "성희롱 의원에 대해 징계 조치는커녕 감싸기까지 하는 것을 보면서 이해할 수가 없었다. 저는 함께 일하는 공직자들의 목소리를 외면할 수 없다"라며 "단 한 번의 사과도 없이, 오히려 문제를 제기하는 공직자와 노조, 시민사회를 향해 법적 책임을 묻겠다고 2차, 3차 가해를 하는 사람이 운영위원회를 진행하는 것을 도저히 받아들일 수 없었다"며 양 위원장이 주재하는 행정사무감사를 거부하겠다고 밝혔다.이어 "양우식 운영위원장이 행정사무감사 사회를 본다는 것은 경기도민의 인권을 경시하고, 성폭력을 사소한 문제로 치부하는 처사"라고 비판하면서 "저는 운영위원회 행정사무감사에 성실히 임하기 위해 노력해 왔다. 도의회를 무시하거나 출석하지 않겠다고 한 적도 없다. 다만, 성희롱 범죄 피고인이 운영위원회의 사회권을 잡는 것을 도저히, 양심상 받아들일 수 없다는 점을 분명히 한 것"이라고 행정사무감사를 거부하는 까닭을 재차 강조했다.또한 조 비서실장은 "운영위원장 자리는 권력의 자리가 아니라 책임의 자리"라며 "이 모든 원인은 성희롱 범죄를 저지르고도 반성하지 않는 국민의힘 양우식 도의원, 한 명 때문이다. 양우식 의원의 버티기에 도의회도, 도 집행부도 우리 모두가 속수무책"이라며 행정사무감사 파행의 책임은 양 위원장에게 있다고 지적하고 사퇴를 촉구했다.앞서 19일 열린 경기도의회 운영위원회의 행정사무감사는 개의 10분 만에 정회되었다. 경기도 공직자들이 직장 동료를 성희롱한 양 위원장의 행정사무감사 진행에 반발하며 불참했기 때문이다.이날 도 공직자들은 '경기도의회 운영위원회 행정사무감사 대상 경기도 공직자 일동'이라는 명의의 성명에서 "행정사무감사에 성실히 임하기 위해 양우식 의원의 행정사무감사 주재나 참석을 반대한다는 입장을 줄곧 견지했는데 끝내 받아들여지지 않아 불가피하게 참석하지 못하게 됐다"면서 "경찰 조사 결과 양 의원이 성희롱성 발언을 한 것은 엄연한 팩트로 밝혀졌고 검찰 기소까지 이뤄진 상황에서 도덕성이 요구되는 운영위원장을 내려놓고 재판에 임하는 게 당연하다고 생각한다"라며 불출석 사유를 설명했다.그러나 경기도의회는 양 위원장의 행위와 행정사무감사 불출석은 별개의 사안이라며 도 공직자들을 비판하고 나섰다. 19일 김진경 경기도의회 의장(더불어민주당·시흥3)은 경기도의회 의장 명의의 입장문에서 "의장으로서 깊은 유감을 표하며, 1420만 도민과 의회에 대한 김동연 경기도지사의 즉각적인 사과를 강력히 요구한다"며 "경기도의회는 그 어떤 이유로도 법에 따른 행정사무감사를 개인에 대한 논란과 연계해 거부하는 행위를 용납할 수 없다"고 강하게 비판했다.이어 "감사 출석 거부는 지방의회의 기능을 훼손하는 중대한 일이며, 명백한 의회 경시"라며 "김동연 지사를 비롯한 경기도 집행부는 이번 행정사무감사 불참에 대해 공식 사과하고, 감사에 즉시 정상 복귀할 것을 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.장한별 도의회 운영위 부위원장(민주당·수원4) 또한 20일 의사진행발언에서 "책임 있는 공직자로서 경솔한 행동으로 도민의 대의 기관인 경기도의회를 무시하고 행정사무 감사라는 것 자체를 무력화시켰다"고 도 공직자들을 질타하며 김동연 지사의 사과와 조 비서실장의 사퇴를 요구했다.경기도의회 민주당과 국민의힘 역시 각각 21일과 19일, 성명을 발표해 이번 보이콧 사태를 두고 "의회를 존중해야 할 기본적 책무를 저버린 것으로, 어떤 이유도 정당화될 수 없다", "도민과의 가장 기본적인 약속을 저버린 몰상식한 작태"라고 비판했다.특히 도의회 국민의힘은 "피감기관 증인들의 작태가 과연 누구의 의중인지 궁금하지 않을 수 없다"며 "증인들 본인의 결정인지 아니면 도민을 벼랑 끝으로 내몰면서까지 이재명표 예산에 몰빵한 김동연 지사의 지시인지 끝까지 파헤질 것"라고 김동연 지사 배후설까지 언급했다.이렇듯 정당을 막론하고 도의회 의원들이 도 공직자들을 비판하는 가운데 이들을 옹호하는 목소리도 있다. 유호준 도의원(민주당·남영주6)은 19일 자신의 페이스북에 "이런 상황에서 아무 일 없었다는 듯이 일할 수 없다는 경기도 공직자들의 입장을 전적으로 응원한다"며 "페미니스트로 그리고 경기도민의 대표인 의원으로 다시 한번 피해 공직자에게 무한한 연대와 지지의 뜻을 밝힌다"고 도 공직자들을 옹호하고 나섰다.한편 논란의 시발점인 양 위원장은 "비서실의 행정사무감사 불출석은 의회 경시이고 도민에 대한 모욕"이라며 "관련 법과 조례에 따라 최대 500만 원 이하의 과태료를 부과하고 반복되면 추가적인 법적 조치를 취하겠다"고 엄포를 놓았다.지난 5월 9일, 도의회 주무관 A씨에게 성희롱 발언을 한 혐의로 입건되었다. 발언 당시에는 A씨 외 다른 직원 두 명도 있었던 것으로 파악됐다. 경찰은 사건을 검찰에 송치했고, 검찰은 지난 10월 28일 양 위원장을 모욕 혐의로 불구속 기소했다.양 위원장은 성희롱 혐의를 두고 지난 4일 "검찰의 공소사실을 인정할 수 없으며, 재판을 통해 무죄를 확인하겠다"면서 "일부 언론과 노조의 허위 사실 유포와 정상적 의정활동 방해에 대해서는 법적으로 적극 대응하겠다"라며 결백하다는 입장을 밝혔다.