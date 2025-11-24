'머리카락 그림'부터 옻칠화까지, 인천아트쇼에서 만나다

큰사진보기 ▲김지련 작가인천아트쇼2025 에서 김지련 작가가 붓이 아닌 본인의 머리카락으로 그림을 그리는 모습을 관람객들이 직관하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대규 작가인천아트쇼2025 에서 김대규 옻칠화가가 본인의 작품 제작 과정과 작품 설명을 관람객들에 하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

큰사진보기 ▲이지연 작가인천아트쇼2025 에서 이지연 작가가( 오른쪽) 본인의 작품 앞에서 한국조폐공사 성창훈 사장에게(중간) 작품을 설명하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린정책뉴스 워크인투코리아에도 실립니다.

지난 20일부터 23일까지 4일간 송도컨벤시아에서 열린 인천아트쇼 2025에서 자기만의 독특한 예술 세계를 만들고 있는 작가들이 관람객들에게 주목을 받았다.그림을 전시하고 판매하는 일반적인 아트페어와 달리 인천아트쇼의 '라이브 드로잉 아트'라는 부스에서는 한 작가가 대형 벽면에 붓이 아닌 머리카락으로 그림을 그리고 있는 모습에 관람객들의 발길을 머물게 했다. 모련화가 김지련 작가의 작업 과정을 실시간으로 볼 수 있는 현장에 모인 관람객들의 모습이었다.아직 일반인들에게는 생소한 개념인 모련화는 작가 본인의 모발을 붓 대신 사용하여 수도자의 심정으로 작업하는 화법으로서, 주로 캔버스나 비단, 아크릴, 방수천 등의 재료를 활용한다. 김 작가는 영화 <아바타>의 주인공들이 머리카락으로 소통하는 것을 보고 이러한 화법 창시에 영감을 받은 것으로 알려져 있다.김 작가는 앞으로 "모련화 작품 작업 과정이 한 편의 공연처럼 보일 수 있는 기회가 마련돼 아트 분야가 대중과 직접 소통할 수 있는 계기가 되길 바란다" 면서 "모련화가 K-아트를 선도하는 역할을 해서 K-컬처의 확산에 기여하길 기대한다"고 소감을 전했다.또한, 옻칠화 부스에서는 한 작가의 설명을 경청하는 관람객들의 모습이 진지해 보였다. 옻칠을 활용한 예술 영역에 대한 강한 호기심에 관람객들로부터 이어진 질문에 연신 답변하는 김대규 작가의 모습이었다.김대규 작가의 설명에 따르면, 옻칠화는 옻나무에 상처를 내어 얻은 생칠이 주 재료로, 정제를 거쳐 정제칠과 흑칠 등 여러 형태의 옻칠로 만들고 작품의 바탕과 화면을 만드는 핵심 재료가 된다고 한다. 그 후에 나무로 만든 사각틀에 생칠을 먹이고 그 위에 삼베를 붙여 경고하게 나무틀을 잡아주고, 흙과 칠을 섞은 토회칠로 바탕을 다진 뒤, 흑칠을 여러 번 도장하여 비로소 작품을 표현할 수 있는 바탕 표면이 완성된다고 한다.김 작가는 "대학에서 동양화를 전공하고 다시 복학하던 시기에 옻칠을 처음 만났다. 전공 수업 중 옻칠을 이용한 회화 표현 과정을 경험하면서, 이 재료가 지닌 독특한 질감과 깊은 광택에 강하게 끌렸다"면서 "화면을 천천히 덮어가는 칠의 층, 그 위로 드러나는 미묘한 빛의 변화는 다른 어떤 재료에서도 느낄 수 없는 매력을 갖고 있어 옻칠을 회화의 중심에 두기 시작했다"고 말했다.한편, 한국조폐공사의 부스에서는 기술과 예술이 결합된 그림이 화제가 되었다. 이지연 작가가 한국조폐공사와 협업하여 완성한 작품으로서 위·변조 방지 보안 요소에 활용되는 기술인 광결정분산액으로 만들었다고 한다.이 작가의 설명에 따르면, 광결정분산액은 색소가 아닌 나노 구조에서 색이 생기는 구조색 기반 소재로서 빨강, 초록, 파랑 구조색으로 이루어져 있으며 눈에 보이지 않는 나노 구조가 특정 파장만을 선택적으로 반사해 색을 만들어 낸다고 한다.이 작가는 "이 물질이 만들어내는 독특한 그림자 현상에 영감을 받았다. 선택된 파장은 강하게 반사되고 반사되지 않은 파장 일부는 투과되어 물질의 뒤편으로 새어나가 그림자 속에서 또 다른 색의 흔적을 만들어 낸다"면서 "이 현상은 주변 환경과 관찰자의 위치, 상태에 따라 끊임없이 달라지기 때문에 우리가 보고 있는 세계가 얼마나 유동적이고 제한적인지 다시 생각하게 되었다"고 말했다.