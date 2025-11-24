민주당 '1인 1표제' 추진에 국힘 "친청횡재 비청횡사? 그러다 감옥행"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김재원 국민의힘 최고위원이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲김민수 "내란전담재판부 설치, 정적 말살하겠다는 발상" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲김민수 국민의힘 최고위원이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 더불어민주당의 내란전담재판부 추진에 대해 "존재치도 않는 내란죄를 조작해서라도 정적을 말살하겠다는 발상이다"라며 "인민재판부를 제도화하겠다는 것이다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국민의힘 지도부는 정청래 더불어민주당 대표의 '대의원-권리당원 1인 1표제' 추진을 두고 24일 "민주당을 정청래 당으로 만드려는 시도", "친명횡재 비명횡사당에서 친청횡재 비청횡사당으로 바꾸려는 시도"라고 주장했다.정 대표가 검찰 해체를 강조해 온 점에 대해서도 "그러다 권력자 눈 밖에 나 첫 번째 케이스로 정 대표가 감옥에 갈 수 있다"며 "살려면 우리의 요구를 귀담아듣길 바란다"라고 경고하기도 했다.국민의힘 지도부는 이날 오전 9시 서울 여의도 국회 본관에서 최고위원회의를 열고 정부·여당을 향한 공세를 이어갔다. 회의에 참석한 김재원 최고위원은 정청래 민주당 대표의 '대의원-권리당원 1인 1표제' 논란을 꺼내 들었다.김 최고위원은 "아마 정 대표가 당 대표 선거에서 재선해 당을 완전히 장악하려는 것 같다"며 "그런데 그렇게 했을 때 권력자가 당신을 그냥 둘 것 같나?"라고 물었다.이어 "(정 대표) 당신 손으로 지금 검찰을 옥죄고 법원을 해체하는 일에 나서고 있다", "나라를 이 지경으로 만들면 예외가 없다", "정 대표가 권력자의 마음에 들지 않아 감옥에 갈 수 있다"라고 경고했다. 그러면서 "살려면 우리의 요구를 귀담아듣길 바란다"라고 덧붙였다.김민수 최고위원은 정부·여당이 내란, 친위 쿠데타를 벌이고 있다는 황당한 주장도 내놨다. 그는 "이재명 정권과 민주당이 또다시 내란 특별재판부 설치를 주장하고 있다"며 "존재치도 않는 내란죄를 조작해서라도 정적을 말살하겠다는 발상이다. 인민재판부를 제도화하겠다는 것이다"라고 목소리를 높였다.또 "'내 멋대로 안 되면 재판도 조작하자 검찰도 장악하자', '수사권과 기소권도 장악하자 대장동 재판 항소도 포기시키자'는 것"이라며 "민주당의 이러한 행태는 대한민국 해체 작업이다. 내란이자 통치 권력 강화를 위한 친위 쿠데타"라는 주장을 이어갔다.김도읍 정책위의장은 "기업 활동을 하는 데 장애가 최소화되도록 총력을 다할 것"이라던 이재명 대통령의 발언을 꺼내 들고는 "고용노동부 장관과 공정거래위원장은 엇박자를 내고 있다. 경제 문제 해결을 위해 두 사람을 경질하라"고 말하기도 했다.더해 민주당 법사위원들이 대장동 사건 항소 포기에 반발한 검사장들을 고발한 일에 대해서는 "대통령이 법사위원들을 행동대원처럼 조직적으로 움직이게 한 것 아니냐는 의구심이 생긴다"며 "정말 대통령의 개입이 없었다고 주장하고 싶다면, 이재명 대통령이 직접 민주당 법사위원들에게 검사장 고발을 취하하도록 지시하라"고 덧붙였다.회의를 마치고 취재진과 만난 박성훈 수석대변인은 당내 지방선거총괄기확단(단장 나경원 의원)이 내년 6월 지방선거 경선 룰을 당원 투표 50%, 국민 여론조사 50%에서 각각 70%, 30%로 변경하겠다고 한 것에 대해 "당 대표도 지선기획단과 사전에 합의하거나 보고받은 점 없다"라고 선을 그었다.이어 "기획단은 당심, 그리고 잘 싸우는 후보 선정하기 위한 차원으로 아이디어 내신 걸로 이해한다"며 "다양한 목소리를 듣는 과정이기 때문에 여러 목소리를 경청하도록 하겠다"고 말했다. 그러면서 "(해당 안건은) 12월 중순 이후 (최고위에 상정)될 것"이라고 설명했다.조국 조국혁신당 대표와 장 대표가 '대장동 항소 포기' 토론에 대해선 "아직 실무자 선에서 접촉이 이루어지지 않았고, 정청래 민주당 대표 참여도 전제조건이 아니다"라며 "국민은 항소 포기의 주역이 누구인지 알고 싶어하기 때문에 최대한 이른 시일 내에 진행할 생각"이라고 말했다.