다시 50% 중반대 회복한 이 대통령 국정지지율, TK·30대서 증가

주요 20개국(G20) 정상회의 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 다음 국빈 방문지인 튀르키예로 가기 위해 남아프리카공화국 요하네스버그 OR탐보 국제공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2025.11.24

국민의힘 장동혁 대표가 23일 오후 경남 창원시 성산구 중앙동에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에 참석해 최고위원, 동료 의원, 당협위원장 등과 구호를 외치고 있다. 2025.11.23

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 24일 발표된 리얼미터 11월 3주차 조사에서 55.9%로 집계됐다. 전주 조사 대비 1.4%p 상승한 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 0.7%p 하락한 40.5%로 나타났다.리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 17~21일 전국 만 18세 이상 2523명(총 통화 5만2960명, 응답률 4.8%)에게 무선 RDD 자동응답 전화조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p).이는 리얼미터 조사기준, 1주일 만에 다시 50% 중반대로 국정지지율이 회복된 것이다. 이번 조사의 이 대통령 국정수행 평가 일간 변화를 살펴보면, 18일 긍정평가는 전주 조사 마감일 대비 1.3%p 오른 56.1%(부정평가 41.3%)로 집계됐다. 이후 19일엔 56.1%(-, 부정평가 41.2%), 20일엔 57.8%(1.7%p↑, 부정평가 37.9%), 21일엔 55.1%(2.7%p↓, 부정평가 39.9%)로 나타났다.이에 대해 리얼미터는 "대통령의 중동·아프리카 순방 중 150조 원 규모 MOU 체결 등 경제 외교 성과가 부각되며 주 중반까지 상승세를 이끌었지만 주 후반 코스피 3900선 붕괴와 원·달러 환율 급등 등 국내 경제 불안 요인으로 지지율이 다소 하락하며 조정을 받는 양상을 보였다"고 풀이했다.권역·연령별로 보면 대구/경북(7.5%p↑, 36.9%→44.4%, 부정평가 51.6%)과 30대(8.9%p↑, 46.5%→55.4%, 부정평가 42.0%)의 긍정평가 상승이 두드러졌다. 또 광주/전라(3.4%p↑, 75.8%→79.2%, 부정평가 17.6%)와 부산/울산/경남(1.3%p↑, 51.8%→53.1%, 부정평가 42.4%), 18·19세 포함 20대(3.7%p↑, 36.6%→40.3%, 부정평가 56.5%)와 70대 이상(3.4%p↑, 46.5%→49.9%, 부정평가 43.2%)의 긍정평가도 상승했다.반면 서울(1.1%p↓, 49.9%→48.8%, 부정평가 48.4%), 또 60대(2.9%p↓, 59.1%→56.2%, 부정평가 40.2%)와 50대(2.0%p↓, 64.9%→62.9%, 부정평가 34.0%)의 긍정평가는 하락했다.이념성향별로는 보수층(1.7%p↓, 29.7%→28.0%, 부정평가 68.2%)과 중도층(1.0%p↓, 57.5%→56.5%, 부정평가 40.4%)의 긍정평가가 소폭 하락했다. 진보층(3.2%p↑, 82.8%→86.0%, 부정평가 12.6%)의 긍정평가는 전주 대비 3.2%p 올랐다.한편, 이번 조사의 정당 지지도 조사 결과에서는 더불어민주당과 국민의힘 지지도 모두 소폭 상승했다. 리얼미터가 지난 20~21일 전국 만 18세 이상 1004명(총통화 2만7015명, 응답률 3.7%)에게 무선 RDD 자동응답 조사방식으로 현재 지지하는 정당을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).민주당 지지도는 전주 대비 0.8%p 오른 47.5%, 국민의힘 지지도는 전주 대비 0.6%p 오른 34.8%로 나타났다. 그 뒤는 개혁신당 3.8%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.1%, 기타정당 1.8%로 집계됐다. 무당층은 8.0%였다.민주당은 4주 연속 상승, 국민의힘은 3주 만의 반등이다. 이에 대해 리얼미터는 "민주당이 이 대통령의 중동 순방 외교성과와 경제회복 기대감이 당에도 이익으로 작용해 전반적인 상승을 견인한 것으로 보인다"라며 "호남(7.7%p↑)·30대(15.9%p↑) 등 핵심 지지층과 중도층에서 상당 폭 결집했다"고 설명했다.국민의힘에 대해서는 "대장동 항소포기 규탄, 예산 포퓰리즘 비판 등 이재명 정부에 대한 견제 공세가 60세 이상 고령층과 보수층에서 결집 효과를 내며 반등의 기반이 된 것으로 보인다"라며 "다만 중도층(3.8%p↓)과 대구/경북 지역(10.5%p↓)에서의 이탈로 상승폭이 다소 제한되며 전통 지지층 방어에 머무르는 모습을 보인다"고 밝혔다.자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.