강재구 "학생-교사 모두 되살아나는 교육 만들겠다"

2026년 6월 3일 치러지는 대전교육감 선거가 8개월 앞으로 다가온 가운데, 대전교육감 선거에 출마하려는 예비후보들의 발걸음이 빨라지고 있다. 특히 설동호 대전교육감이 교육자치법에 정해진 '계속 재임 3기 한정' 규정에 따라 내년 지방선거에 출마하지 못하면서 출마 예정자들이 늘고, 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. <오마이뉴스>는 대전교육감 선거에 출마하려는 후보들을 만나 인터뷰했다.

큰사진보기 ▲대전교육감 선거 출마를 선언한 강재구(55) 모두다살림교육연구소 소장. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

- 내년 치러지는 대전교육감 선거에 출마 의사를 밝히셨다. 출마의 이유는 무엇인가?

- 강재구 소장의 교육철학을 한 마디로 정의한다면 무엇이라 할 수 있나?

큰사진보기 ▲강재구(55) 모두다살림교육연구소 소장. ⓒ 강재구 관련사진보기

- 그러한 교육철학을 바탕으로 교육감이 되면 가장 우선적으로, 역점적으로 추진하고 싶은 정책은 무엇인가?

- 경력과 활동 이력 등을 바탕으로 다른 후보들 보다 더 잘할 수 있는 것은 무엇이라고 생각하나?

큰사진보기 ▲대전교육감 선거 출마를 선언한 강재구(55) 모두다살림교육연구소 소장. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

- 설동호 대전교육감이 3선 연임으로 인해 출마하지 못한다. 지난 12년의 설동호 대전교육감의 교육행정을 평가한다면?

- 이러한 부정적 평가의 원인과 해결 방안, 또는 교육감이 되면 이를 극복할 방안은 무엇인가?

- 현재 대전교육감 선거에 출마할 의사가 있는 후보 중 진보 진영으로 분류되고 있는 후보는 모두 5명이다. 대전은 단 한 번도 진보교육감을 선출하지 못한 지역이어서 진보 성향의 유권자들에게는 진보후보 교육감 후보 단일화에 대한 관심이 크다. 강재구 소장도 진보 진영 후보 중 한 분인데, '진보교육감'이라는 용어가 갖는 의미를 어떻게 정의해야 한다고 생각하나?

큰사진보기 ▲대전교육감 선거 출마를 선언한 강재구(55) 모두다살림교육연구소 소장. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

- 대전지역 시민사회에서는 진보 교육감 후보단일화를 원하는 목소리가 계속해서 나오고 있다. 시민사회 등에서 후보단일화 논의에 참여를 권하면 참여할 의사가 있는가? 있다면 어떤 조건이 있나?

- 다음은 최근 교육계에서 논란이 되고 있는 교육정책들이다. 이들 정책에 대한 강 소장의 생각을 간단하게 소개해 달라.

큰사진보기 ▲대전교육감 선거 출마를 선언한 강재구(55) 모두다살림교육연구소 소장. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

- 교육감 선거에 나서면서 준비하고 있는 정책공약 중 대표적으로 소개하고 싶은 정책이 있다면 소개해 달라.

- 마지막으로 학부모 및 지역 시민들에게 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면 해 달라.

강재구(55) 모두다살림교육연구소 소장은 - 서울대학교 동물자원과학과 학·석사

- 성균관대학교 약학부 생명약학박사

- 과천 초등 대안학교 '무지개학교' 설립위원 및 초기 운영이사

- 의왕 중고등 대안학교 '더불어 가는 배움터 길' 교사 교육추진 팀장

- CJ제약연구소 연구원/(주)마크로젠 생명과학연구소 소장

- 건양대학교 의과대학 의학과 약리학교실 교수

- 건양대학교 의학과장 및 교무처장

- 민교협2.0 대전세종충청지회 지회장

대전교육감 선거 출마를 선언한 강재구 모두다살림교육연구소장은 "대전교육은 지금 복합적 위기에 놓여 있다"며, "관행 중심 행정을 과학적·데이터 기반 시스템으로 바꾸고, 학생과 교사 모두가 되살아나는 교육을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.지난 21일, 건양대학교 명곡의학관 연구실에서 <오마이뉴스>와 만나 출마 이유와 교육철학, 향후 정책 구상을 들었다. 강 소장은 교사 행정업무 과중, 학생 스트레스 증가, 학부모 불신 등 현재 대전교육의 문제를 구조적·복합적 위기로 진단하며, "AI 시대에 과학을 이해하는 리더십과 근거 기반 정책으로 미래형 대전교육을 실현하겠다"고 강조했다.이번 인터뷰에서는 강 소장이 정의하는 '학생 한 명 한 명의 삶을 존중하는 교육' 철학과, 교사 행정 부담 완화, 데이터 기반 교육행정, 사회정서학습과 기초학력 회복을 통합한 정책 구상 등 구체적 계획을 소개한다.다음은 강재구 모두다살림연구소장과 나눈 인터뷰 내용의 전문이다."대전교육감 선거 출마는 대전교육을 더 이상 지켜만 볼 수 없다는 판단에서 비롯됐다. 현재 대전교육은 교사의 과중한 행정업무, 학생들의 학업 스트레스, 학부모의 불신 등 복합적 위기에 직면해 있다. 관료 중심의 느린 의사결정 구조는 변화의 골든타임을 놓치고 있다.저는 의과학자로서 17년 동안 근거와 데이터가 변화를 이끈다는 사실을 경험해 왔다. 교육정책 역시 직관이 아니라 검증 가능한 원리에 기반해야 한다. AI 시대에 과학을 이해하는 젊은 교육감으로서, 데이터를 활용해 문제를 진단하고 혁신적 정책을 실현하는 '미래형 대전교육'을 만들고자 한다.저의 출마 목적은 정치적 욕망이 아니라 '모두를 되살리는 학교'라는 약속에 있다. 아이들의 마음을 살리고, 교사의 전문성을 회복하며, 학부모의 신뢰를 되찾는 새로운 대전교육을 시민과 함께 열어갈 계획이다.""제 교육철학의 핵심은 '학생 한 명 한 명의 삶을 존중하는 교육'이다. 교육은 상처받은 학생의 마음을 회복시키고, 교사의 전문성과 자부심을 되찾으며, 학부모가 학교를 신뢰하도록 만드는 과정이다. 저는 20여 년간의 대안학교와 대학 교육, 의과학 연구의 경험을 통해 이러한 가치가 공교육이 지향해야 할 본질임을 확인해 왔다.그러나 마음만으로는 충분하지 않다. 교육정책은 근거와 데이터, 현장 검증 위에서 움직여야 한다. 의과학자로서 사람 중심의 가치와 과학 기반 실천을 결합해 왔으며, 이것이 '모두를 되살리는 학교, 함께 만드는 대전교육'을 실현하는 힘이 될 것이다.""제가 교육감이 된다면 가장 먼저 추진할 정책은 '교사를 살리고, 학생을 되살리는 시스템으로의 전환'이다.첫째, 교사 행정을 50% 감축하고 AI를 활용한 행정자동화 시스템을 도입해 선생님들을 수업과 학생 곁으로 돌려보내겠다. 서류 작업 등 불필요한 행정업무가 많은 시간을 빼앗고 있는 구조적 문제가 대전교육의 뿌리 깊은 문제였다. 선생님들이 행정업무 부담에서 벗어나야 대전교육이 다시 활력을 얻을 수 있다.둘째, 아이들의 정서와 기초학력을 함께 회복시키겠다. 사회정서학습을 기반으로 한 '공감 교실'을 운영하고, 기초학력을 통합적으로 지원해 우리 아이들의 정서 및 친구 관계, 학력을 함께 회복시키겠다. 정서·친구 관계·기초학력은 서로 연결되어 있다. 이를 하나로 묶어 '대전형 학생복합지원 시스템'을 구축하겠다.셋째, 데이터 기반 교육행정 시스템(대전교육데이터 혁신센터)을 전면 도입하겠다. 교육정책은 단순히 실행하는 것보다 실제 효과가 있는지 검증하고 평가해서 개선해 나가는 과정이 중요하다. 대덕특구·KAIST와 협력해 교육행정을 정확하고 객관적인 데이터로 개선하겠다. 이 세 가지는 하나의 전환이다. 바꾸지 않으면 무너지고, 지금 바꾸면 살아난다. 소통으로 현장을 바꾸고, 혁신으로 미래를 열겠다.""저의 차별성은 공공성 철학, 현장 실천력, 시대적 감각, 과학적 분석 능력을 모두 갖춘 후보라는 점이다. 민주평등사회를 위한 전국 교수연구자협의회(민교협) 활동, 교육공무직과의 연대, 장애학생 교육권 보호 활동 등 공공성과 민주성, 노동 존중의 가치를 중심에 두고 활동해 왔으며, 대안학교 설립과 교육과정 운영 등 학생 중심 교육을 직접 실천해 온 경험이 있다.또 AI·빅데이터 등 기술 변화가 빠른 시대에 과학도시 대전의 교육을 혁신할 수 있는 젊고 혁신적 리더십을 갖추고 있다. 17년간 의과학 연구를 통해 데이터와 근거 기반 문제 해결 능력을 쌓았다. 교육정책 역시 실험하고, 검증하고, 끊임없이 개선하는 '과학적 행정'이 필요하다.이러한 데이터 기반 문제 해결 능력은 다른 후보들이 갖추기 어려운 저만의 차별점이다. 이 네 가지 역량을 모두 갖춘 후보는 드물며, 이러한 결합이 대전교육을 올바른 방향으로 전환할 경쟁력이라고 판단한다.""설동호 교육감의 지난 12년은 안정은 유지했지만, 성장의 정체로 이어졌다. 행정 중심 문화가 고착화되고, 과학도시 대전의 교육적 장점을 충분히 살리지 못했다. 교사 번아웃, 학생 정서 문제, 시민과의 소통 부족 등 구조적 어려움도 누적됐다. 이는 비난이 아니라 대전교육 현황의 진단이다.이제 대전교육은 관리형 리더십을 넘어, 과학적이고 혁신적인 리더십으로 전환해야 한다. 관행 중심 구조에서 데이터 기반 정책으로, 형식적 절차에서 사람 중심 교육으로 바꾸어야 한다.""대전교육의 문제는 개인의 잘못이 아니라 관료·지시·행정 중심으로 굳어진 구조에 있다. 과도한 행정업무로 학교는 배움의 공간이 아닌 행정 처리 중심으로 변했고, 교사들은 수업보다 잡무에 시달렸다. 교육행정은 과학적 검증 없이 정책을 시행해 반복적인 오류를 낳았으며, 시민 참여가 부족해 현장과 괴리된 정책이 이어졌다.해결책은 구조를 근본적으로 바꾸는 데 있다. 첫째, 교육 중심을 행정에서 수업으로 전환해 교사가 수업에 집중할 수 있는 학교를 만들겠다. 둘째, 대전 교육데이터 혁신센터를 구축해 정책을 근거와 데이터 기반으로 설계·검증·개선하는 체계를 만들겠다. 셋째, 시민·교사·학부모가 참여하는 협치 구조를 도입해 교육행정을 '함께 설계하고 평가하는 시스템'으로 바꾸겠다.의과학적 분석 능력, 현장 실천 경험, AI 시대 감각을 바탕으로 지난 12년을 넘어 새로운 12년의 대전교육을 만들 수 있다고 확신한다.""제가 생각하는 진보교육감은 이념이 아니라 교육의 본질을 실천하는 리더십이다. 첫째, 학생의 마음과 성장을 우선하고, 교사의 전문성과 존엄을 지키는 사람 중심의 교육을 실천하는 리더십이다. 관계와 신뢰가 무너진 학교에서는 어떤 변화도 가능하지 않다.둘째, 교육을 공공성과 권리의 관점에서 바라보고 장애학생의 교육권, 노동 존중, 안전한 학교 환경을 보장하는 리더십이다. 이는 특정 진영의 구호가 아니라 민주사회가 지켜야 할 기본 가치다.셋째, 감성이나 구호에 그치지 않고 데이터와 분석, 검증을 바탕으로 정책을 실천하는 과학적 리더십이다. 과학도시 대전에서는 정치적 논리보다 객관적 근거와 현장의 목소리가 우선해야 한다.저는 이 세 가지 기준을 실천해 온 후보로서 대전에서 미래형 진보교육의 새로운 기준을 만들고자 한다. 진보는 더 이상 이념이 아니라 미래를 위한 변화의 방향이라고 생각한다.""저는 단일화 자체를 목표로 하지는 않지만, 대전교육의 변화를 위해 필요하다면 열린 자세로 참여할 수 있다. 단일화는 정치적 계산이 아니라 '대전교육을 어떻게 바꿀 것인가'라는 철학과 비전을 중심으로 이루어져야 한다.기준은 자리 나눔이 아니라 비전과 능력의 결합이어야 한다. AI 시대의 역량, 데이터 기반 정책 능력, 교육을 바꾸는 리더십을 바탕으로 공개적이고 투명하게 논의해야 한다. 이러한 원칙이 공유된다면 단일화 논의에 참여할 수 있다.""① 디지털교과서 도입: 학습 효과와 안전성이 충분히 검증되지 않아 단계적으로 신중한 도입이 필요하다. 대전형 실험학교를 운영해 데이터를 확보한 뒤 점진적으로 적용하겠다.② 고교학점제: 대전은 교사 수급과 과목 개설 준비가 부족해 성급한 시행은 지역·학교 간 격차를 키울 수 있다. 과목 개설 책임을 교육청이 지는 '대전형 공동교육과정 2.0' 구축 후, 교원 확충과 인력 배치로 단계적·안전한 학점제로 전환하겠다.③ 대전형 혁신학교: 혁신학교의 정신은 유효하나 정치적 논란과 획일화가 문제였다. 사회정서학습·기초학력·자율성이 결합된 '대전형 회복혁신학교'로 재정비하고, 혁신 역량을 가진 교사들이 자발적으로 참여할 수 있는 거점학교 모델을 만들겠다.④ 늘봄학교: 돌봄 인력 처우와 책임 분담이 정비되지 않아 학교 부담이 크므로 구조 재설계가 필요하다. 지자체–교육청–학교가 역할을 나누고 안정적 지원을 보장하는 방식으로 확대하겠다.⑤ 학생인권조례: 필요하지만 교사의 교육권 문제도 함께 고려해 지속가능성을 확보해야 한다. 학생과 교사의 권리를 함께 보장하는 '대전형 인권·회복 조례' 또는 '학교인권 조례'로 접근해, 인권 보장·책임·관계 회복·안전을 통합한 현장 기반 조례 모델을 만들겠다.""핵심 공약은 '대전형 학생복합지원체계 구축'이다. 학습·정서·관계·돌봄을 하나로 묶어 아이 한 명에게 필요한 지원을 통합적으로 제공하는 시스템이다. 대전교육의 위기는 학력 저하뿐 아니라 정서 불안, 관계 갈등, 돌봄 공백이 동시에 나타나는 복합적인 문제이지만, 현재 정책은 제각각 흩어져 비효율적이다.기초학력 전담교사, 사회정서학습 전문교사, 상담교사, 돌봄 인력을 한 팀으로 구성하고, 학교 데이터 기반 맞춤형 지원을 설계하며, 대덕특구 연구진과 협력하는 '대전 교육데이터 허브'를 구축할 계획이다.이러한 시스템이 성공적으로 뿌리내릴 수 있도록 두 가지 중요한 정책을 함께 추진할 것이다. 첫째는 교사의 행정업무를 50% 감축하고 AI 기반 행정지원 시스템 구축을 구축하며 전담 행정인력을 확충해 '교사가 행정업무에서 가장 자유로운 도시'로 만들겠다.둘째는 과학도시의 강점을 공교육으로 연결하겠다. 대덕특구의 혁신적인 모델을 학교 현장으로 가져오겠다. 대덕특구, KAIST, 충남대, 한밭대 등과 협력해 AI·바이오·환경·우주 교육을 학교 교육과정에 반영하고, 학생이 실제 연구자들과 프로젝트를 수행하는 '대전형 R&E 학교'를 만들어 미래 인재를 키우겠다.제가 준비한 공약의 핵심은 '학생들에게는 통합적인 지원을 제공하고, 선생님들에게는 본래의 전문성을 되찾아 드리며, 교육행정은 과학으로 새롭게 설계하는 것'이다. 이것이 '모두를 되살리는 학교, 함께 만드는 대전교육' 정책의 중심이다.""지금 대전교육은 아이들의 정서 불안과 학습 어려움, 교사 번아웃, 학부모 깊은 불안 속에서 전환을 요구받고 있다.저는 학교를 다시 안전하고, 서로 존중하며, 신뢰가 살아 있는 공동체로 만들고 싶다. 부모가 아이에게 가장 듣고 싶은 말은 '오늘 학교 생활은 어땠니?'에 아이가 '응, 괜찮았어. 좋았어'라고 대답하는 한마디일 것이다. 저는 그 한 문장의 가치를 누구보다 잘 안다. 그리고 그것을 대전의 모든 아이에게 돌려주고 싶다.대전교육을 바꿀 진정한 힘은 행정이 아니라 시민과 학교 현장에 있다. 저는 시민과 함께 '모두를 되살리는 학교, 함께 만드는 대전교육' 꿈을 반드시 실현하겠다. 정치 논리가 아니라 교육 본질로, 막연한 감이 아니라 과학적 데이터로, 오래된 관행이 아니라 과감한 혁신으로 대전교육의 미래를 열겠다. 아이들의 내일을 바꾸는 일, 시민과 함께 해내겠다."