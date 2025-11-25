중국 속 이슬람 문화, 소설로 읽다

AD

큰사진보기 ▲딩옌 소설 <설산의 사랑>딩옌 소설 <설산의 사랑> 표지 사진 ⓒ 글항아리 관련사진보기

큰사진보기 ▲시닝 동관칭정스 앞에서 이슬람 모자를 파는 모습시닝 동관칭정스 앞에서 이슬람 모자를 파는 모습 ⓒ 조창완 관련사진보기

큰사진보기 ▲시닝의 이슬람 사원인 동관칭전스시닝의 이슬람 사원인 동관칭전스. 소설의 배경에도 있는 시닝의 중심 이슬람 사원인 동관칭전스 ⓒ 조창완 관련사진보기

큰사진보기 ▲티베트의 종교 의식 짠푸소설에는 간난 지방의 티베트 불교가 많이 등장한다. ⓒ 조창완 관련사진보기

2000년부터 황사를 적극적으로 취재하면서 닝샤나 칭하이 쪽을 다녔다. 그곳에 가면 도교나 불교가 아닌 이슬람의 종교적 기반 아래에 있는 이들을 만날 수 있다. 김호동 교수의 <황하에서 천산까지>를 읽었기 때문에 '마명심' 등 그들이 가진 힘든 역사와 이슬람 문화를 얼핏 아는 정도라 그들을 가능하면 알고 싶어했다.이들 지역만이 아니라 톈진이나 베이징의 회민(回民) 거리는 독특한 거리 문화와 음식 문화를 갖고 있기 때문에 얼핏 인식하고 있었다. 여기에 중국 철학 기행차 추안저우(泉州) 등 푸젠 지역에 있는 초기 회민 역사도 만날 수 있었다.이후 티베트를 여행할 때, 육로로 커얼무(格尔木)를 거쳐서 탕구라산 입구를 경유했다. 이곳도 티베트 불교와 회족 문화가 결합해 있기 때문에 또 다른 종교 문화를 만날 수 있다. 국내에 번역되어 나오는 중국 당대 소설은 거의 읽는데, 내가 가장 좋아하는 작가는 츠쯔젠(迟子建, 1964년~)이다.<뭇 산들의 꼭대기>, <가장 짧은 낮> 등 5권 정도의 소설이 국내에 번역되어 나온 츠쯔젠의 문학 세계는 고향 헤이룽장성 다싱안링 모허(漠河)에 배경을 두고 있다. 아무르강을 경계로 러시아와 국경을 이루고, 원시 삼림 속에 겨울에는 영하 40도의 동토가 되는 곳이다. 인간의 능력도 중요하지만 신과의 소통, 동물과 식물과의 소통이 더 편한 이곳의 정서가 마음에 들어서 자연스럽게 그녀의 소설이 마음 깊이 들어왔다.그러다 이번에 딩옌의 소설 <설산의 사랑>(2025년 7월 출간)을 통해 츠쯔젠의 지역과는 전혀 다른 닝샤나 칭하이쪽 간난(甘南)쪽의 정서가 가슴을 스치고 지나갔다. 간난은 '간난장족자치주'(甘南藏族自治州)를 말한다. 옌볜조선족자치주처럼 이곳은 장족, 즉 티베트족들이 인구의 근간을 이루고, 정치도 주도한다.깐수성의 란저우에서 직선 거리는 160킬로미 정도고, 주변에는 황난(黃南) 등 장족 자치주가 많다. 란저우로 가는 길에는 '린샤회족자치주'(临夏回族自治州)가 있다. 지난해 상주 인구 67만 명 정도인 간난은 하늘에서 보면 갈색의 땅과 설산밖에 보이지 않는 땅이다. 이곳의 린탄현(临潭县)에서 1990년생 작가 딩옌(丁颜)이 태어났다. 그녀는 현재 인구 77만명 정도인 소수민족 동샹족(东乡族)이다.이제 우리 나이로 35살 정도인 작가는 2019년 중편소설 <유량지가(有粮之家)>가 '베이징문학'(北京文学) 우수작품상 등을 수상하면서 주목을 받았다. 이번에 국내에 출간된 <설산의 사랑>(雪山之恋)은 소설집으로 7개의 중단편 소설을 담고 있다.모두 그녀의 문학적 터전이라 할 수 있는 지역에 기반을 두고 있다. 책 속 첫번째 소설 '속세의 괴로움'을 읽으면서 나는 오래 전 읽은 김호동 교수의 <황하에서 천산까지>를 통해 접한 회민들의 역사부터 정수일 교수의 책들에서 읽은 중국 내 이슬람의 역사가 기억나 그쪽의 책을 자연스럽게 꺼내 들 수밖에 없었다. 두 번째 편 '설산의 사랑'은 무역으로 살아가는 린탄현 회족 마씨가의 막내아들 마전의 사랑 이야기를 담고 있다.소설집의 일곱편의 소설은 이렇게 사람들이 만나는 인연 가운데서 발생하는 사건과 감정 들을 예민하게 그려낸다. 젊은 청년 간은 물론이고('설산의 사랑', 'UFO가 온다'), 중년과 청년('잿물') 등 다양한 군상의 사람들이 만나서 마음을 교차하는 모습들은 위험하고, 애잔해 보인다. 종교적 분위기도 독자들에게 다양한 감정을 불러 일으킨다. 철저한 이슬람 의식을 갖고 있는 회족과 불교를 믿는 티베트인은 의식부터 음식까지 차이는 크지만 수백년 동안 각자의 영역을 지키며 살아간다. 하지만 결국 살아가는 것은 마음을 교차하면서 깊어지거나 무관심해지는 것의 연속이다.인상적인 것은 이슬람 문화의 일면을 자연스럽게 읽을 수 있다는 것이다. 대개 생각하는 선입견 속 이슬람과 다른 중국 회족 사람들의 생각을 만날 수 있다. 또 이슬람의 '십일조'라 할 수 있는 자카트나 금식을 마칠 때 하는 급식 기부인 이프타르 등의 문화를 알 수 있다. 그러면서 작가는 인간에 대한 깊은 정을 보여준다는 점에서 공감을 이끌어낸다.츠쯔젠이 매서운 동북쪽 추위 속에서 만들어지는 샤머니즘 등의 깊은 문화를 보여준다면 딩옌은 전혀 다른 서남쪽 지역에 자리한 이슬람이나 티베트 불교에 깊이 물든 문화를 느낄 수 있게 한다. 실크로드나 티베트 여행, 윈난 여행에서 가장 많이 가는 곳이 티베트 사원이다. 만약 란저우나 시닝, 인촨 등으로 간다면 이슬람 문화인 회족 문화를 만나게 된다. 이들은 긴 역사 동안 오체투지로 신성한 땅을 찾아가고, 알라의 땅을 향해 기도했다.딩옌의 소설은 우리에게 자연스럽게 그런 사람들의 모습을 그려준다. 아쉽게도 라브랑 사원이 있는 작가의 고향인 간난은 가보지 못했다. 하지만 란저우나 시닝, 인촨을 다니면서 나는 많은 모스크를 다녔다. 또 우리 집에서 10분 거리에 부평 지역 이슬람 사원이 있어서 각지에서 모인 이슬람인들을 보는 경우가 많다. 딩옌의 소설을 통해 그들이 좀 더 친근하게 느껴질 것 같다.