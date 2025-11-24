"개정 노조법 2조 관련 시행령은 사용자 요구 중심에 둬, 폐기해야"

큰사진보기 ▲민주노총 경남본부, 11월 24일 창원고용노동지청 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"고용노동부가 진정 하청노조의 교섭권을 보장하려는 진정성이 있다면 창구단일화를 강제하지 말고 자율교섭을 보장하면 된다. 노동부는 창구단일화를 강제하는 시행령을 폐기하고 하청노조의 단체교섭권을 보장하라."

노동자들이 고용노동부에서 '교섭창구단일화'와 '교섭의제', '원청사용자성'을 시행령 개정으로 강제하려하자 반발하고 있다. 민주노총 경남본부가 24일 창원고용노동지청 앞에서 "노조법 개정 취지 무력화하는 시행령 개악 즉각 중단하고 폐기하라"는 제목으로 기자회견을 연 것이다.국회는 노동조합및노동관계조정법(노조법) 2조를 개정했다. 기존에는 사용자가 직접 노동계약을 맺은 사업주만 해당되었으나, 노동계약을 직접 맺지 않더라도 '노동조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자'도 해당될 수 있도록 해 원청 대기업도 교섭 대상자가 된 것이다.이에 고용노동부는 교섭단위 분리·통합 결정 기준을 확대하는 내용의 '노조법 시행령' 일부 개정안을 25일부터 2026년 1월 5일까지 입법 예고한다고 24일 밝혔다. 노동부는 "원청 사용자와 하청노조 간의 실질적 교섭을 촉진하면서도 현장의 혼란을 방지하는 안정된 교섭체계를 이루려면 현행 교섭창구 단일화 절차의 틀 내에서 교섭단위 분리제도를 적절히 활용할 필요가 있다는 판단"이라고 밝혔다.원청노조와 하청노조 내지 여러 노조가 있으면 교섭창구 단일화 절차를 자율적으로 우선 진행하도록 하되 교섭단위 분리도 활용하도록 한 것이다.교섭단위 분리제도는 노사교섭에서 자율적인 합의가 어려우면 노동위원회가 고용형태와 교섭관행 등 여러 기준을 바탕으로 교섭 단위의 통합 또는 분리를 결정하는 제도다. 노동부는 '개별 하청별로 분리하는 방식, '직무 등 특성이 유사한 하청별로 분리하는 방식', '전체 하청노조로 분리하는 방식' 등을 사례로 제시했다.그러나 시행령에 '교섭창구단일화', '교섭의제', '원청사용자성'을 강제하는 내용이 들어가자, 노동계는 개정 노동법의 취지를 무력화시킬 수 있다며 폐기를 요구하고 나섰다.이에 민주노총 경남본부는 "시행령은 하청노동자가 원청사용자와 교섭을 하려면 현 노조법상의 창구단일화 절차에 따라야 한다는 내용이 핵심이다. 이는 노동계의 요구를 묵살하고 사용자의 요구를 중심에 둔 시행령이다"라고 설명했다.이들은 "교섭창구단일화를 전제로 교섭단위 분리를 활용하라는 노동부의 시행령은 하청노동자의 원청교섭을 무력화하는 결과를 초래할 것이므로 폐기해야 한다"라고 촉구했다.이들은 "교섭창구단일화 제도는 기업별 교섭 상황에서 복수노조를 허용하면서 도입된 제도로서, 애초 원청의 사용자에게 노무를 제공하는 하청노동자와 원청과의 관계, 복수의 사용자에 노무를 제공하는 특수고용 노동자, 하도급이나 용역 또는 자회사에 속한 노동자와 모회사나 정부 기관과의 관계 등을 전제하고 설계된 제도가 아니다"라며 "따라서 노동부가 원하청관계에 창구단일화를 적용하겠다는 것 자체가 어불성설이다"라고 설명했다.이들은 "하청이나 도급과 용역, 자회사 관계 등 특정하기 어려운 원하청을 비롯한 다양한 지배 구조 내의 노조 모두를 대상으로 창구단일화를 해야 한다는 것은 그 자체로 불가능한 것으로서, 하청 등 노조에게 교섭 기회를 주지 말자는 것과 다를 바 없다"라며 "노동부가 창구단일화 절차를 적용한다 해도 하청 개별기업 단위 내 교섭창구 단일화 절차 진행만으로 충분하다는 기존 중노위 판정 수준으로 최소화해야 한다"라고 강조했다.김은형 민주노총 경남본부장은 "노동 3권은 법률이 없더라도 헌법의 규정만으로 효력을 발휘할 수 있는 구체적 권리이다"라며 "단체교섭 및 단체협약 체결 과정에 대해서는 구체적인 법률로 정하지 않고 노사 간에 자율적으로 정할 사항인데 하위 법령의 교섭창구 단일화 절차를 가지고 헌법상 단체교섭권 실현을 제약하는 것은 본말을 전도하는 것이다"라고 말했다.김정철 금속노조 경남지부 수석부지부장, 류승택 공공연대 경남본부 본부장, 홍종한 공공운수노조 경남본부 본부장은 각각 발언을 통해 "민주노총은 20년 만에 개정된 노조법을 무력화하는 시행령 개정 시도를 저지·폐기해나갈 것"이라고 말했다.