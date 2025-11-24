"투표하러 3박 4일 가는 일 없도록" 이 대통령의 약속

"재외국민 여러분들이 주권 행사에 언제나 엄청난 제약을 느끼고. 아마 여기도 그럴 것 같아요. '천몇백 킬로미터를 비행기 타고 가서 1박 2일 투표했다', 이런 분들이 아마 여기인 것 같네요."
G20 정상회의 참석차 남아프리카공화국을 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 오후 남아공 현지의 동포들을 만나 한 말이다. 이날 남아공 요하네스버그에서 열린 동포간담회는 1992년 한국-남아공 수교 이래 최초로 열렸다.
요하네스버그와 남아공의 '입법수도' 케이프타운 간의 거리는 1400㎞. 남아공 곳곳에서 삶을 꾸리고 있는 동포들이 이처럼 모이기도 쉽지 않은 셈이다.
이 대통령도 이를 거론하며 "여러분들이 이렇게 정말로 긴 거리를 마다 않고 참석해주신 것은 대한민국 정부나 또 저에 대해 기대하는 바가 많아서 그러지 않을까 싶다"고 감사를 표했다. 이어 "저한테나 대한민국 정부에 하시고 싶은 말씀이 많을 것 같다. 손을 드시면 마이크를 드릴테니깐 하시고 싶은 말씀 자유롭게 하도록 하시라"고 제안했다.
이 대통령은 특히 재외국민 선거제도 개선을 강조했다. "케이프타운에 투표소가 따로 없죠? 요하네스버그로 다 와야 됩니까? (남아공 행정수도인) 프레토리아로 다 와야 되는 거죠?"라고 물은 이 대통령은 "남아공 교민이 한 4천 명 된다는데, 저는 대한민국 주인으로서 책임과 역할을 다할 기회를 정부가 제대로 마련하지 못한 건 정말 문제라고 생각한다"고 말했다.
이어 "앞으로 해당 지역·국가·권역의 재외국민들 현황 파악을 정확하게 하고, 한인회장도 가능하면 재외국민 모두가 투표해서 결정하게 하고, 투표나 이런 것들도 좀 쉽게 할 수 있도록 편의도 제공하고, 한인회 구성 활동에 대해서 본국 정부가 지원도 좀 해서 재외국민들이 소외되지 않도록 해야 한다 생각한다"고 밝혔다.
우편·전자투표 도입 가능성도 열어뒀다. 이 대통령은 미국의 우편투표 제도나 전자투표로 진행되는 당대표 경선 등을 거론하면서 "안전성 문제도 대부분 해결된 것 같기 때문에 앞으론 재외국민 여러분들께서 (근처에) 투표할 곳이 없어서 1박 2일, 3박 4일 걸려 (투표소 가는) 그런 일이 생기지 않도록 함께 노력하겠다"고 말했다.
"앞으론 재외동포청장도 간담회 참석해 얘기 들어야"
마지막으론, "재외국민 여러분들이 더 이상 본국을 걱정하지 않도록, 본국에 대해서 자부심을 가질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 이렇게 먼곳에서 자신의 삶을 개척하면서도 고국을 생각하는 재외국민들이 창피스러워 할 비상계엄 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다는 얘기였다.
한편, 이날 간담회에서는 재외국민 보호 및 영사 서비스 접근성 향상을 위한 케이프타운 재외공관 분관 설치 등이 건의됐다.
'허버트 스미스 프리힐스 크레이머 남아공 지사' 소속 박수빈 변호사는 한인 1.5세대로서 차별을 극복하며 얻은 교훈을 공유하면서 차세대 멘토링 지원 및 동포사회의 법적 자문을 위한 협력 체계 구축, 남아공 사회 내 인종 간 이해와 화합 증진 등의 목표를 제시하기도 했다.
이 대통령은 이에 "앞으로 재외동포청장도 함께 동포간담회에 참석하여 동포사회의 목소리를 함께 들을 필요가 있겠다"면서 "조국이 여러분의 자부심이 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.