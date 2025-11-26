사람들이 열광하는 '동물 구조'의 민낯

정의를 이야기하면 그래도 들어주는 세상이라고 아직 믿고 있다. 사람들은 내게 순진하다고들 하지만, 순진한 사람들이 잘 사는 사회야말로 정의로운 사회가 아닐까? 법은 기득권을 위한 도구에 불과하다고 하지만, 그럼에도 겉으로는 약자를 위한다고 표방하는 것이 또한 법이기에 부조리한 세상을 포기하지 않고 법으로써 할 수 있는 것들을 해나간다. 그 과정에서 마주한 세상의 모습을 이곳에 전한다.

큰사진보기 ▲카라의 구조 동물 여럿이 켄넬에 있는 모습카라가 구조한 동물들이 켄넬에 있다. 이 개들은 하루 20시간을 켄넬에서 보낸다는 것이 카라 노조의 설명이다. ⓒ 전국민주일반노동조합 카라지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲카라 구조 동물 '듀크'듀크는 2021년 의정부 신곡동 도살장에서 카라에 구조된 후 4년 3개월 째 위탁처에 갇혀 지내고 있다. 카라 노조의 주장에 의하면, 이곳 문이 열리는 때는 직원이 배변물을 치우고 먹이를 줄 때 뿐으로 하루 2회 정도이다. ⓒ 전국민주일반노동조합 카라지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲카라 구조동물 '마튼'마튼도 2021년 용두동 도살장에서 카라에 구조된 후 4년 3개월 째 위탁처에 갇혀 듀크와 마찬가지의 삶을 살고 있다. ⓒ 전국민주일반노동조합 카라지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲카라 구조동물 '수리'수리는 2022년 대전 도살장에서 카라에 의해 구조된 후 위탁처에서 줄곧 지내다 지난 해 여름 폭염 날씨에 급성신부전으로 사망했다. 급성신부전으로 아프고 나서 병원으로 실려온 것이 구조 후 첫 외출이었다. 구조 후 첫 외출이었던 수리는 끝내 숨을 거두었다. ⓒ 전국민주일반노동조합 카라지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲카라 구조동물 '보레'보레는 2022년 대전 도살장에서 수리와 함께 카라에 의해 구조되었으나, 듀크, 마튼과 마찬가지의 삶을 살고 있다. 카라 시민행동이 공개한 영상에 의하면, 보레는 빙글빙글 도는 정형행동을 보이고 있었다. 바닥에는 원형 무늬가 생겼고, 최대한 원을 크게 그리다보니 보레의 몸으로 벽을 쓸고 가서 벽에도 무늬가 생겼다. 영상은 카라 시민행동 인스타그램(@kara_recovery)에서 확인할 수 있다. ⓒ 카라 시민행동(@kara_recovery) 관련사진보기

큰사진보기 ▲카라 동물 켄넬 사육 관련 민원에 대한 농림축산식품부의 국민신문고 답변정부는 동물의 죽음이나 상해, 명백한 고통을 받은 정황이 확인되지 않는다며, 소극적으로 답변했다. ⓒ 전국민주일반노동조합 카라지회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 민주사회를 위한 변호사모임 동물권소위원회 위원이자, 카라 노조 법률지원팀의 변호사입니다.