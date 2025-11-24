창원시-엘지세이커스, 창원여행+경기입장권 결합 상품 출시

AD

큰사진보기 ▲창원시-LG세이커스, 창원투어패스+경기입장권 결합 상품 출시 ⓒ 창원시청 관련사진보기

창원시는 지역 대표 프로농구팀인 LG세이커스와 협력해, 오는 25일부터 창원여행(투어패스24시간권)과 12월 LG세이커스 홈경기 입장권을 결합한 특별 한정판 관광 상품을 100매 한정 판매한다고 밝혔다.이번 결합 상품은 단품 구매 대비 높은 할인 혜택을 제공하며, 창원투어패스 24시간권 1매와 LG세이커스 홈경기 일반석 입장권 1매로 구성되어 있다.창원시는 "창원의 대표 스포츠인 농구의 열기를 직접 느끼고, 동시에 아름다운 창원 지역의 주요 명소들을 자유롭게 여행할 수 있는 체험형 상품으로, 관광 활성화와 스포츠 산업의 시너지 창출을 목표로 기획됐다"라고 밝혔다.창원투어패스는 시티투어, 창원국제사격장 무료체험을 포함한 가맹점 30여 개소를 자유롭게 이용할 수 있어, 경기 관람 전후로 가로수길·마산합포구·진해구 일대 등 다양한 관광지를 연계할 수 있다.이번 결합 상품은 100매 한정 수량으로 1만 2,900원에 네이버 스마트스토어에서 구매 가능하다. 모바일티켓은 카카오톡 또는 문자로 발송되며, KBL 공식 앱에서 예매번호를 등록하면 혜택을 받을 수 있다.