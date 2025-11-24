일본 다카이치·중국 리창 만난 이 대통령이 강조한 건?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식 회담을 하고 있다. 2025.11.24 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 아세안+3 정상회의에서 리창 중국 총리와 악수하고 있다. 2025.10.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

G20 정상회의 참석차 남아프리카공화국을 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 일본 다카이치 사나에 일본 총리와 리창 중국 국무원 총리와 각각 별도로 회동하고 서로 간의 협력 관계 증진 의지를 다시 확인했다.다카이치 총리가 '대만 유사시, 일본이 집단 자위권을 행사해 개입할 수 있다'는 취지의 발언을 하면서 중일 갈등이 고조된 상황에서 이뤄진 만남이다. 중국 정부는 일본 여행 자제령과 일본산 수산물 수입 재중단 조치를 취했고, 최근엔 내년 1월 자국에서 한중일 정상회의를 열자는 일본 측의 제안도 공식 거부했다.이 때문에 중국과 일본 모두 각각 한국에 손을 내밀고 있고, 한국은 양국 사이에서 균형을 잘 잡아야 하는 상황이다. 이번 연쇄 회동에서는 이러한 배경이 잘 드러났다.먼저 이 대통령과 다카이치 총리는 이번 회동에서 지난 APEC 정상회의 계기 양자 회담에 이어 이번 G20 정상회의를 계기로 다시 만나게 된 데 대해 반가움을 표했다. 또한 엄중한 국제정세 하에서 한일 양국 관계의 중요성과 함께 한일 간 미래지향적 협력의 필요성을 다시 확인했다.특히 이 대통령은 "양국 관계를 안정적으로 관리해 나가는 것이 정치인들의 역할일 것"이라며 "양국이 협력 가능한 분야에 집중하면서 양국 관계를 한 단계 더 발전시켜 나갈 수 있기를 바란다"라고 했다.양국 간 셔틀외교 지속 의사도 재확인 했다. 대통령실은 "양 정상은 앞으로도 한일 간 셔틀외교를 지속해 나가면서, 경제·안보 등 다양한 이슈들에 대해 더욱 긴밀히 소통해 나가기로 했다"고 밝혔다.이 대통령과 리창 총리의 회동 때도 강조됐던 건 양국 관계의 협력 강화였다. 대통령실에 따르면, 이 대통령은 리 총리에게 경주 APEC 계기 한중 정상회담을 통한 양국 관계의 전면적 복원을 평가하면서 "양국의 민생에 실질적으로 기여할 수 있는 협력 성과를 추진해 나가자"고 했다.리 총리도 이에 "시진핑 중국 국가 주석의 국빈 방한이 성공적이었다"며 "양국 간 여러 현안에 대한 호혜적 협력뿐 아니라 장기적인 관점에서 양국 관계를 지속 발전시켜 나가길 희망한다"고 화답했다.이 대통령은 이 자리에서 한중 간 정치적 신뢰 제고를 위한 소통의 중요성도 강조했다. 이에 대해 리 총리는 공감을 표하면서 긴밀한 소통을 지속해 나가자고 했다. 리 총리는 무엇보다 '예측 가능한 무역·투자 환경 조성'과 '세계무역기구(WTO) 기능 회복' 등을 강조한 이 대통령의 G20 정상회의 발언을 높게 평가하면서 이와 관련해서도 양국이 협력해 나가자고 밝혔다.이 대통령은 시 주석에게 각별한 안부를 전해달라면서 베이징에서 이른 시일 내 만나기를 기대한다고도 밝혔다. 리 총리도 그렇게 하겠다면서 시 주석의 안부 인사를 이 대통령에게 전달했다.대통령실은 이와 관련 "이 대통령과 리 총리의 이번 회동은 시 주석 국빈방한을 계기로 마련한 한중관계 복원의 모멘텀을 바탕으로 양국 최고위급의 긍정적 교류 흐름을 이어간 점에서 의미가 있다"고 평가했다.