트럼프의 최후통첩, 선택의 기로에 선 젤렌스키

큰사진보기 ▲볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

AD

23일(현지시간) 제네바에서 러시아-우크라이나 전쟁 종전을 위한 미국의 평화구상안을 놓고 우크라이나, 유럽 대표단과 회담을 한 마르코 루비오 미국 국무장관은 회담 뒤 "굉장한 진전"이 있었다고 말했다. 하지만 자세한 진전 내용은 밝히지 않았고 "아직 더 할 일이 있다"고만 덧붙였다. 그러나 우크라이나와 유럽 국가들은 미국의 안에 대해 예상대로 우려를 표한 것으로 알려졌다. 다만 젤렌스키 대통령은 이에 대해 "트럼프 대통령 팀이 우리 말을 들을 것이라는 신호가 있었다"고 조심스럽게 평가했다.지난 19일(현지시간) 언론을 통해 28개 조항으로 이뤄진 트럼프 대통령의 우크라이나-러시아 전쟁 종식을 위한 평화구상안이 누출됐다. 아직 최종안은 아니지만 트럼프 대통령은 이것이 미국이 원하는 종전 합의임을 확인했다. 21일 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 27일까지 평화구상안에 동의하는 결정을 하라면서 "(평화구상안을) 승인해야 할 것"이라고 압박했다. 하지만 일이 잘 진행되면 "시한은 연장될 수 있을 것"이라고 여지를 두었다.같은 날 젤렌스키 대통령은 대국민 담화를 통해 "우크라이나는 존엄성을 잃거나 주요 동맹을 잃을 아주 어려운 선택에 직면했다"면서 "우리 역사에 있어서 가장 어려운 순간"이라고 강조했다. 또한 "우리를 약화시키고 갈라지게 할 많은 압박에 직면할 것"이라면서 단결할 것을 촉구하고 "국익을 최우선으로 고려해야 한다"고 강조했다.젤렌스키 대통령의 대국민 담화가 비장하게 들린 이유는 트럼프 대통령의 평화구상이 사실상 미국이 우크라이나에 보내는 최후통첩이기 때문이다. 지난 8월 15일 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 알래스카 회담 뒤 우크라이나-러시아 전쟁 종전 회담에 희망이 보이는 것 같았지만 기대와 다르게 전혀 진전이 없었다. 러시아가 미국의 사실상 '지지'를 확보한 뒤 자국에 유리한 종전 합의를 만들기 위해 '무관심'과 '밀어붙이기'를 결합한 전략을 구사했기 때문이다.지난 몇 달 동안 확인된 건 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 러시아에 매우 호의적이라는 점, 푸틴 대통령이 러시아의 종전 요구 사항을 조금도 철회하지 않았다는 점, 러시아가 우크라이나를 압박하기 위해 우크라이나 전역에 대한 강도 높은 공격을 이어갔다는 점 등이다. 이 모두는 우크라이나에 매우 불리한 상황이자 실질적인 압박이다.그중 가장 큰 압박은 미국이 무기 지원을 계속하고 있지만 절대 우크라이나 편은 아니라는 점이었다. 이번 평화구상안은 그런 미국이 '인내'를 끝내고 전쟁에 종지부를 찍겠다는 강한 의지를 구체화한 것이다. 때문에 우크라이나도, 유럽 국가들도 사실상 이를 최후통첩으로 받아들이고 있다. 특히 이를 28개 조항으로 세분화해 만든 것은 가자지구 종전을 위한 20개 조항의 평화구상을 생각나게 하는 것으로 미국이 가자지구 사례처럼 마침내 종전을 끌어내겠다는 의지를 보여주는 것으로 읽힌다.이런 상황에서 원칙적으로는 종전을 원하지만 젤렌스키 대통령이 비장하게 대국민 담화를 한 이유는 미국이 제시한 안이 전반적으로 러시아에 유리한 내용을 담고 있기 때문이다. 그중 가장 민감한 건 우크라이나가 현재 장악하고 있는 동부의 도네츠크에서 철수하고 헤르손 등의 전선은 현재 상황에서 동결하는 등의 조치로 동부 지역 영토를 러시아에 넘겨주어야 한다는 점이다. 현재 러시아는 우크라이나 영토의 약 20%를 점령하고 있다. 이는 그동안 종전의 가장 큰 걸림돌이었고 우크라이나는 절대 영토를 넘겨주는 종전을 할 수 없다는 입장이었다.미국의 안에는 우크라이나가 병력을 60만 명으로 축소한다는 내용도 포함되어 있다. 2025년 1월 기준으로 우크라이나 병력은 약 88만 명이었다. 우크라이나가 나토 가입을 포기하고 나토 또한 우크라이나의 가입을 허락하지 않는다는 내용 또한 포함되어 있다. 대신 유럽 전투기들이 폴란드에 주둔하고 러시아가 다시는 우크라이나를 침략하지 않도록 미국이 안전을 보장한다는 내용이 포함되어 있다. 하지만 이것이 정말 우크라이나의 안전을 보장할지는 의문이고 이는 러시아의 침략을 우려하는 유럽 국가들에게도 민감한 사항이다.종전에 대한 트럼프 대통령의 생각은 진심이다. 그는 대선 후보 시절부터 우크라이나-러시아 전쟁에 매우 비판적이었고 그래서 자신이 대통령이 되면 곧 전쟁을 끝낼 것이라고 공언했다. 트럼프 대통령이 주장하는 것의 핵심은 미국이 우크라이나의 전쟁에 지나치게 많은 돈을 퍼붓고 있다는 것이었다. 이는 맞는 주장이긴 하다.독일의 킬 세계경제연구소(Kiel Institute for the World Economy)에 따르면 2022년 2월 전쟁이 시작된 이후 2025년 6월 말까지 우크라이나에 대한 미국의 군사 지원액은 750억달러(약 110조 2,500억원), 금융 지원은 540억달러(약 79조 3,800억원)였다. 유럽연합, 독일, 영국이 다음으로 많은 지원을 했지만 군사 지원은 단연 미국이 압도적으로 많았다. 그러나 이는 우크라이나가 나토를 대신해 대리전을 치르고 있다는 점을 고려하면 당연한 것이기도 하다. 다만 트럼프 대통령은 그런 전쟁에 관심이 없고 그래서 계속 우크라이나를 지원할 수 없다는 입장이다.전쟁 종식 의지가 확고해도 트럼프가 세계의 비판을 받으며 러시아의 요구를 거의 들어주는 안을 만든 이유는 종전을 위해 미국의 군사 및 정보 지원에 거의 전적으로 의존하는 우크라이나를 압박하는 게 러시아를 설득하는 것보다 훨씬 쉬운 일이기 때문이다. 물론 젤렌스키보다는 푸틴 대통령에게 친밀감을 느끼는 개인적인 이유도 작용했을 것이다. 어쨌든 트럼프 대통령의 입장에서는 '밑 빠진 독에 물붓기'로 보이는 전쟁을 끝내기 위해 자신이 할 수 있는 '우크라이나 압박'과 '러시아 요구 수용'의 수단을 동원했다고 볼 수 있다.흥미로운 점은 누가 봐도 침략국인 러시아에 유리한 미국의 안에 대해 젤렌스키 대통령이 노골적으로 반발하지는 않았다는 점이다. 젤렌스키 대통령은 대국민 담화에서 "우리는 큰 목소리를 내지는 않을 것"이라며 "우리는 침착하게 미국, 그리고 동맹국들과 대안을 제시하기 위해 노력할 것"이라고 말했다. 이는 외교적인 수사일 수 있다. 하지만 동시에 젤렌스키 대통령이 영국, 프랑스, 독일 같은 친밀한 동맹국들과 미국의 안을 수정하기 위해 노력하겠지만 큰 틀에서 미국의 안을 수용할 가능성이 높다고 해석할 여지를 준다.러시아의 '희망사항'을 열거한 미국의 안에도 불구하고 젤렌스키 대통령이 노골적인 거부가 아닌 신중한 고민을 할 수밖에 없는 건 단지 미국의 눈치를 보는 것을 넘어 실질적인 두 가지 이유 때문이다. 하나는 미국의 지원 없이는 사실상 전쟁을 계속하는 게 불가능하기 때문이다. 트럼프 대통령은 이미 종전을 결심했고 이는 미국의 안을 거부한다면 미국이 무기 지원을 획기적으로 줄이거나 중단할 수 있음을 의미한다. 미국의 지원이 없으면 그렇지 않아도 최근 큰 피해를 내고 있는 러시아 공격의 강도와 빈도가 높아지고 인명 피해가 늘 수밖에 없다. 무엇보다 심각한 건 참패로 전쟁이 끝날 수도 있다는 점이다. 이런 이유로 막다른 길에 다다른 우크라이나 입장에서는 현실적인 결심을 할 수밖에 없는 상황이다.또 다른 이유는 미국이 계속 무기를 지원해도 동부 지역 영토 회복이 사실상 불가능하기 때문이다. 전쟁 발발 약 6개월이 지난 2022년 9월 러시아는 이미 우크라이나 동부의 4개 주를 점령했고 그 뒤 약간의 전선 이동이 있었지만 현재까지 점령은 계속되고 있다. 다수의 우크라이나 국민도 이미 현실을 받아들이고 있다. 우크라이나 매체인 키이우 인디펜던트가 올해 8월 31일 보도한 여론조사 결과에 따르면 응답자의 75%가 휴전을 원하는 것으로 나타났고 안보 보장을 휴전의 가장 중요한 조건으로 꼽았다. 우크라이나의 가장 우선적인 문제로는 58%가 국제사회의 자금과 무기 지원을 꼽았고 31%만이 영토 회복이라고 답했다. 젤렌스키 대통령 또한 영토 회복이 불가능하다는 걸 누구보다 잘 알고 있을 것이다.이런 상황을 고려할 때 젤렌스키 대통령의 대국민 담화는 국민에게 마음의 준비를 시키는 차원이었을 것이라는 해석이 가능하다. 우크라이나는 미국의 안을 받아들이고 다만 구체적인 내용에서 협상을 할 것으로 보인다. 특히 미국으로부터 우크라이나 안보 보장에 대한 한층 강화된 약속을 받아내는 데 초점을 맞출 가능성이 커 보인다. 23일 제네바에서 열린 회의는 미국의 안을 점검하고 수정하기 위한 첫 협상이었고 향후 미국이 제안한 안에 우크라이나의 요구가 얼마나 담길 수 있을지에 세계의 이목이 쏠리고 있다.