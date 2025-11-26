유몽인의 '그림과 문장'

큰사진보기 ▲<어우야담> 표지. ⓒ 장서각 디지털 아카이브 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

조선왕조에서도 불운기인 선조와 광해군 때의 문인 유몽인(柳夢寅, 1559~1623)은 두 임금 치세 때에 벼슬을 하고, 특히 임진왜란기 대명 외교에 공을 세웠다. 인조반정으로 정계에서 물러났으나 광해군 복위 음모라는 모함을 받았다. 미술에도 조예가 깊었던 그는 전래의 야담을 모은 <어우야담>과 시문집 <어우집>을 남겼다.<어우야담>에 실린, 도저히 놓칠 수 없는 글 두 편을 소개한다.모든 현상을 묘사하고 형상하는 것은 시인의 재간이다. 나의 벗 성여학은 나라 안에 견줄 이가 없을 만큼 시재가 높건만 나이가 예순에 나도록 벼슬 한 자리도 하지 못한 채 궁하게 살았다.시의 품격은 대개 이러하였다.이슬 듣는 풀섶에 벌레 소리 젖어 있고바람 이는 가지에 새 꿈이 어지러워.내 얼굴 아는 이 오직 그대뿐인가끼니 걱정이 대장부를 휘어잡누나.궂은 날씨에 꿈길도 흐리구나가을빛에 시마저 물들었어라.이 시구들은 기교를 다해 묘사했으나 시어가 냉담하고 쓸쓸하여 아무래도 영달한 생활의 모습은 아니다. 그러나 어찌 그의 시가 그의 생활을 궁하게 하였으랴? 그의 시가 그의 궁한 생활을 노래한 것이다.시는 인간의 정신 세계에서 우리나온다. 시가 생활을 궁하게 만드는 것이 아니라 생활이 궁하기 때문에 그의 시가 이러한 것이다.옛날부터 명화로 알려져 세상에 전하는 그림이 있었다.낙락장송 아래에서 한 사람이 고개를 들고 소나무를 쳐다보는 그림이었는데 형상이 모두 생동하였다. 이래서 천하 명화라고 불러 왔던 것이다.그러나 처사 안견이 한번 보더니 이렇게 평가하였다."비록 잘 그리기는 하였으나 사람이 고개를 들면 목 뒤에 반드시 주름이 잡히는 법인데 그게 없으니 큰 실수로군."이래서 이 그림은 마침내 버려지고 말았다.또 명화로 알려진 옛 그림 한 폭이 있었는데 그 그림은 늙은 할아버지가 손주를 안고 숟가락으로 밥을 떠먹이는 장면이었다. 필치가 생동하여 살아 있는 듯하였다.성종이 이 그림에 대하여 다음과 같이 평가하였다."이 그림이 좋기는 하지만 무릇 사람들이 어린애를 밥 먹일 때는 자기 입도 저절로 벌어지는 법인데, 이 그림은 입을 다물고 있으니 매우 격에 맞지 않는다."이래서 이 그림도 버린 물건으로 되어 버렸다.대체 그림과 문장이 무엇이 다르랴. 조금이라도 진실과 어긋나면 제아무리 미사여구를 늘어놓았더라도 문장을 아는 자는 취하지 않는다. 안목이 있는 자는 이것을 안다.