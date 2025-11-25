진짜 선비와 가짜 선비

큰사진보기 ▲겸재 정선 I '독서여가도' 18세기 조선 선비의 모습과 살아가는 환경을 보여주는 듯한 그림으로 정선의 자화상 같다. 1740-1741년 ⓒ 삼성문화재단 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

조선시대에도 '품(品)'과 '격(格)'을 갖춘 선비가 많았다.선비 뿐만 아니다. '말하는 꽃'이라 불리던 기녀들 중에도 문·사·철은 몰라도 시·서·화를 갖춘 기생들이 있었다. 황진이와 부안기생 매창은 시시한 선비들은 명함도 내밀기 어려운 '선비기생'이었다.그래서인지 진짜 선비와 가짜 선비의 논쟁이 치열했고, 선비의 조건도 까다로웠다. 정도전이 제시한 진짜 선비(眞儒)의 자질론은 무엇보다 치열한 조건을 제시한다.1. 음양오행에 입각한 천문·역학·지리학 등 자연과학적 지식에 소양이 깊어야 한다.2. 역사가이어야 한다.3. 윤리도덕의 실천가여야 한다.4. 계몽적 성리철학자여야 한다.5. 교육자 문필가여야 한다.6. 순도자(順道者)여야 한다.진짜 유학자, 바꿔말해 선비의 길이란 이렇게 까다로웠다. 하여, 진유(眞儒)와 위유(僞儒)가 섞이게 되고, 진짜와 가짜의 싸움이 잦아서 각종 사화(士禍·史禍)의 빌미가 되었다. '밀림의 법칙' 때문인지 '현장'의 싸움에서는 진유가 번번히 패했다.오늘의 교수·문인·언론인 성직자를 '현대판 선비'라 한다면 그들에게서 '서권기'와 '문자향'의 문격(文格)을 얼마나 찾을 수 있을지 옛 선비들과 비교하게 되는 경우가 있다. 교수·언론인 출신으로 고위 공직자 즉 국회의원·장관·각급 기관장이 된 인물들의 탈선을 지켜보면서, 같은 물을 마시고도 소는 우유를 만들고 뱀은 독을 만든다는 말이 떠오른다.마찬가지로 같은 책을 읽고도 어떤 이는 참 선비가 되고 어떤 이는 썩은 선비가 된다. 같은 언론매체에서 일하고도 기레기와 정론자로 갈린다. 같은 스승 밑에서 글공부를 하고도 어떤 학생은 모범생이 되고 어떤 학생은 악동이 되는 이치와 같다고 할 것인가. 같은 땅이 산삼도 키우고 독초도 키우는 조물주와 대지의 조화에는 대체 무슨 뜻이 담겼을까.우리나라 선비 중에는 특정 부류를 '국가의 좀벌레'라고 질타한 사람들이 있었다. 박제가는 놀고먹는 유생들을 좀벌레라 했고, 정약용은 탐관오리를 '자벌레'라고 불렀다. 자벌레는 먹을 것이 보여야 기어가고, 겁을 주면 움츠리고만 있어 부패관리에 비유되는 좀벌레의 일종이다.그런데 우리나라 선비들만 '벌레'를 자처하거나 '인간벌레'를 비판한 것이 아니다. 소크라테스(기원전 469~399)는 고대 그리스의 저명한 철학자로서 시민들에게 지식과 도덕을 가르치고 있었다. 그의 주위에는 청년귀족들이 모여들었다. 그는 40세 무렵부터 일신의 안락과 가정의 빈곤을 돌보지 않고 아테네의 '등에(gadfly)' 역할을 하고자 했다.등에는 소나 말에 붙어서 따끔하게 쏘는 벌레다. 등에의 몸빛은 대체로 누런 갈색으로 온 몸에 털이 많으며 투명하다. 그리고 한 쌍의 날개가 있다. 또 입은 바늘 모양으로 뾰족하고 겹눈이 매우 크다. '망충' 또는 '목충'이라고도 부른다. 아테네 시민들의 부패하고 마비된 양심을 깨우는 데는 등에처럼 따끔하게 쏘는, 영혼의 각성운동이 필요했다.조선시대의 선비에 대해 해설한 글이다.'선비'는 유교사회의 꽃이요, 열매이다. 선비는 지성인이요, 수도자요, 교사요, 학자요, 공직을 담당하는 자이기도 하다. 또한 역사의 수호자요, 시대의 인도자이다. 조선사회는 선비가 출현하면서 그 심장을 갖게 되었고, 선비가 당당하게 자리 잡으면서 영혼을 부여받았고, 선비가 타락하면서 영혼이 시들고 심장이 무리해져 마침내 나라가 쇠망의 길을 걷게 되었다.한마디로 선비는 국가의 원기 곧 생명이라 자각하였다. 선비가 열렬한지 무심한 지에 따라서 조선왕조의 핏줄에는 피가 뜨겁게 흐르거나 차게 흐르거나 하였다. 선비가 온화한 지 신랄한지에 따라 조선왕조의 날씨가 봄이 되기도 하고 가을이 되기도 하였다. 선비가 권력 앞에 방탕한지 비굴한지에 따라 조선시대에 불어오는 바람이 맑기도 하고 탁하기도 하였다. 선비는 지배자의 줄과 백성의 중리라는 두 가닥의 줄이 걸쳐 있으면서 묶어주는 매듭이었다. (금장태, <조선시대의 선비―그 이념과 실천>)길을 가던 자공(子貢)이 공자께 물었다."어떻게 하면 선비라고 할 수 있습니까?""언제나 수치심을 가지고 자기의 언행을 욕되게 하지 않고, 사방에 외교 시절로 나가면 임금의 명한 사명을 다하여 왕명을 욕되게 하지 않으면 선비라 할 수 있다."자공이 다시 물었다."그 다음에는 어떠해야 합니까?""일가친척으로부터 효자란 칭찬을 듣고 온 마을 사람으로부터 우애 좋다는 말을 듣는 사람이다."다시 물었다."더 추가할 말씀이 있으십니까?""말하면 반드시 실행하고 실행하면 반드시 성과를 거두면 딱딱하고 고집스러우면 소인이라 하겠으니 그래도 다음을 갈 수 있는 인물이다."(<논어>)선비가 권문과 요직에 있을 때는 몸가짐을 엄정하고 명백해야 하여 그 뜻을 항상 온화하고 평이해야 하나니 조금이라도 '비린내 나는 무리'와는 가까이 하지 말아야 한다.(<채근담>)