창원 이경민 가수 '가을음악회', 27일 저녁

창원민예총 회원인 이경민 가수가 오는 27일 오후 7시 창원 의창구 사림동 소재 '수상한옆집'에서 "노래 짓는 농부"라는 제목으로 가을음악회를 연다.