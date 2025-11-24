메뉴 건너뛰기

25.11.24 08:46최종 업데이트 25.11.24 08:46

창원 이경민 가수 '가을음악회', 27일 저녁

이경민 가수.
이경민 가수. ⓒ 윤성효

창원민예총 회원인 이경민 가수가 오는 27일 오후 7시 창원 의창구 사림동 소재 '수상한옆집'에서 "노래 짓는 농부"라는 제목으로 가을음악회를 연다.

#이경민

