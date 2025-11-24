전희영 전 전교조 위원장, '경남도지사선거 출마 ' 책 펴내

전희영 전 전국교직원노동조합 위원장이 내년 6월 치러지는 지방선거 때 경남도지사선거 출마 채비를 하고 있다.



전 전 위원장은 "삶의 현장에서 늘 변화를 꿈꾸며 더 나은 세상을 위해 걸어왔다. 이제 그 그야기를 책으로 담았다"라며 "책 <나는 도지사에 출마하기로 했다>를 통해 세상을 향한 당당한 도전을 여러분과 함께 하고 싶다"라고 밝혔다.



전 전 위원장은 2026년 1월 5일 저녁 국립창원대학교 가온홀에서 출판기념회를 연다.