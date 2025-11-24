사회부산경남한줄뉴스 25.11.24 08:39ㅣ최종 업데이트 25.11.24 08:39 전희영 전 전교조 위원장, '경남도지사선거 출마 ' 책 펴내 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 전희영 전 전국교직원노동조합 위원장이 내년 6월 치러지는 지방선거 때 경남도지사선거 출마 채비를 하고 있다. 전 전 위원장은 "삶의 현장에서 늘 변화를 꿈꾸며 더 나은 세상을 위해 걸어왔다. 이제 그 그야기를 책으로 담았다"라며 "책 <나는 도지사에 출마하기로 했다>를 통해 세상을 향한 당당한 도전을 여러분과 함께 하고 싶다"라고 밝혔다. 전 전 위원장은 2026년 1월 5일 저녁 국립창원대학교 가온홀에서 출판기념회를 연다. #전희영 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원 이경민 가수 '가을음악회', 27일 저녁 갤러리 오마이포토 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 1/16 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.