남해 창선면 광천문화마을, 이웃돕기성금 100만원 기탁

남해군 창선면 광천문화마을(대표 박형수)에서 연말을 맞이하여 지역사회 나눔문화 확산과 어려운 이웃 지원을 위해 이웃돕기 성금 100만원을 기탁하였다.성금은 광천문화마을에서 지난 8월 개최한 '광천전어 그리고, 마을이야기' 행사장을 방문안 이들의 자발적 모금으로 마련됐다.박형수 대표는 "광천마을을 찾아주신 많은 분들의 따뜻한 정성이 모여 마련된 성금으로, 도움이 꼭 필요한 대상자에게 그 분들의 정성과 함께 잘 전달되기를 바란다"고 밝혔다.