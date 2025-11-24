사회부산경남한줄뉴스 25.11.24 08:33ㅣ최종 업데이트 25.11.24 08:33 남해 창선면 광천문화마을, 이웃돕기성금 100만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲남해 창선면 광천문화마을, 이웃돕기성금 100만원 기탁 ⓒ 남해군청 관련사진보기 남해군 창선면 광천문화마을(대표 박형수)에서 연말을 맞이하여 지역사회 나눔문화 확산과 어려운 이웃 지원을 위해 이웃돕기 성금 100만원을 기탁하였다. 성금은 광천문화마을에서 지난 8월 개최한 '광천전어 그리고, 마을이야기' 행사장을 방문안 이들의 자발적 모금으로 마련됐다. 박형수 대표는 "광천마을을 찾아주신 많은 분들의 따뜻한 정성이 모여 마련된 성금으로, 도움이 꼭 필요한 대상자에게 그 분들의 정성과 함께 잘 전달되기를 바란다"고 밝혔다. #기탁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원 이경민 가수 '가을음악회', 27일 저녁 갤러리 오마이포토 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 1/7 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.