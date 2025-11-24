큰사진보기 ▲남해군 인재육성기금 기탁 줄이어 ⓒ 남해군청 관련사진보기

(재)남해군인재육성재단은 대한전문건설협회 경상남도회 남해군운영위원회, (사)한국후계농업경영인 남해군연합회, 여성인력개발센터 강사·수강생, 독일마을 류길자 씨, 남해군청, 남해군청 하수도팀 신재욱 팀장 등으로부터 인색육성기금이 답지했다고 밝혔다.대한전문건설협회 경상남도회 남해군운영위원회는 지난 18일 인재육성기금 300만 원을 기탁하였다.같은 날 실내체육관에서 열린 제38회 남해군 후계농업경영인 가족 한마음대회에서 (사)후계농업경영인 남해군연합회가 인재육성기금 200만 원을 전달하였다.11월 21일 여성인력 개발센터 퀼트반과 꽃그림천아트반 강사·수강생이 군수실을 방문해 인재육성기금 100만 원을 기탁하였다.같은 날 독일마을에 거주하는 류길자 씨가 군수실을 방문해 인재육성기금 100만 원을 기탁하였다.지난 11월 12일 남해군청 건설교통과 도로보수원(김정호, 김진욱, 김철수, 박찬우, 박창완, 심수남, 심예찬, 이동길, 이한태, 장상현, 정석균)11명이 인재 육성 기금 100만 원을 기탁 계좌로 보내왔다.또한 지난 11월 14일 남해군청 상하수도과 하수도팀 팀장으로 재직 중인 신재욱 씨가 200만 원의 인재 육성 기금을 보내왔다. 신재욱 하수도팀장은 지난 11월 11일 부친(故신평원, 향년 76세) 장례 후 많은 분의 위로와 격려에 보답하고자 기탁하게 되었다.