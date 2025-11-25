대학 전공 변경 3차례 끝에 결국 찾아낸 것

대안교육을 거친 청년들은 저마다 다른 경로로 삶을 만들어 갑니다. 학교에서의 탐색과 실험, 그리고 그 이후의 선택이 어떻게 이어지는지 듣습니다. '대안학교를 나오면 어떻게 살 수 있을까'라는 단순한 질문에 사람들의 실제 삶으로 답해 보고자 합니다. 각자의 속도로 길을 찾아가는 이야기를 앞으로도 차곡차곡 담아내고자 합니다.

"전공을 몇 번 바꾼 거예요?"

"그 과정이 다 필요했어요. 그게 지금의 저를 만들었고요."

큰사진보기 ▲영우가 대안학교를 다닐 때 체육시간에 과제였던 '아지트 만들기'에 대한 기억 ⓒ 이영우 관련사진보기

"제가 졸업한 중고등학교는 학생이 원하면 수업을 만들 수 있는 곳이었어요. 그래서 건축에 관심 있는 친구들을 모아 '도시와 공간 디자인'이라는 수업을 열었어요. 그 후에도 매 학기 건축 관련 수업을 만들고, 도시 탐방을 다니며 건축 구조물을 분석하고 건축가 인터뷰도 해보고, 대학 교수님을 찾아가서 수업도 들었죠."

큰사진보기 ▲열여덟 인턴십을 통한 첫걸음 ⓒ 이영우 관련사진보기

"처음 만들어 본 게 약이나 잡동사니도 넣을 수 있는 휴지 케이스였어요. 디자인부터 재단, 제작까지 다 해볼 수 있었어요. 그러고 나서 학교 보수를 했어요. 급식실로 가는 길이 나무로 되어 있었는데, 약품 처리가 안 돼서 쉽게 상했거든요. 그래서 썩지 않게 약품을 바르는 일이었어요. 또 교장실 책 선반도 달았었어요. 목수님 보조 역할로요."

​

"맨날 야작하느라 집에 못 들어갔는데, 그때 도우가 투병 중이었어요. 그 시간을 함께해주지 못한 게 마음에 짐이 되더라고요. 건축이 싫어지고, 도우가 떠날 걸 알면서도 신경조차 못 써준 내가 너무 싫었어요. 초심으로 돌아가고 싶다고 생각했어요."

​

큰사진보기 ▲영우가 처음 마주한 강아지들의 집 ⓒ 이영우 관련사진보기

"할머니가 키우는 개들이었는데 사료통에는 음식물 쓰레기가 담겨있고 똥도 안 치워져 있더라고요. 할머니께서 일부러 그러신 건 아니었어요. 돌볼 줄도 모르고 여력도 안 되신 거죠. 그 강아지들을 돌보는 모임을 만들었어요."

"학교에서 담당견을 배정했는데 제가 맡은 아이는 '주니어'라는 중형견 셀티였어요. 셀티들은 겁이 많고 소리에 민감하거든요. 반면 주니어는 자유롭게 뛰어다니는 걸 좋아했어요. 그런데 훈련한다고 억지로 정해진 루트로만 가게하고, 계속 큰 소리로 말해야 했어요. 그 과정이 고통스러웠어요. 하고 싶어 하지 않는 걸 시키는 게 힘들더라고요. 결국 휴학을 했어요. 솔직히 도피였죠."

"'내가 미용을 해야 하는 N가지 이유'에 대해서 적어봤어요. 예를 들어 미용사들은 검은 옷을 많이 입는데, 내가 검은색이 잘 받거든요. 또 제 사주에 '현침살'이 있는데, 뾰족한 도구가 잘 맞다는 거예요. 미용사는 가위를 쓰잖아요. 그렇게 적다보니 또 새로운 도전을 할 수 있겠더라고요. 미용 일이죠."

- 실내건축, 동물보건을 거쳐 미용을 선택했잖아요. 미용을 하는 지금은 어떤가요?

- 미용사로서의 미래는 선명하게 그려지나요?

- 계속 도전했던 경험은 어떤 의미가 있나요?

건축을 하다 그만두고, 동물 보건을 하다 그만두고, 지금은 미용을 한다. 두 번의 자퇴와 전공 변경. 사람들은 이 모든 과정을 '방황'이라 부르지만, 그는 천천히 웃으며 말한다.전혀 다른 길들 사이에서도 그는 늘 자신이 끌리는 방향으로 움직여왔다. 지난 22일, 이영우씨(아래 영우)를 만나 '좋아하는 일을 찾는다는 것'에 대한 그의 이야기를 들었다.영우가 고등학생이 되기 직전, 코로나가 닥쳤다. 집에 갇혀 지내야 했던 시절, 그의 방은 갑자기 교실이 되었다. 단순히 가구의 위치만 바꿔도 집중력이 달라지는 걸 경험한 날, 영우는 처음으로 공간을 다르게 보기 시작했다. '집이 어떤 공간이 되어야 할까?' 그 질문 하나가 건축과 실내디자인 공부로 이어졌다.열여덟 살이 된 영우는 인턴십 프로그램을 기회 삼아 마을 목공소를 찾았다. 목수에게 작은 일부터 배워보고 싶다고 말했고, 그는 흔쾌히 수락했다. 소품 디자인으로 시작된 일은 학교 공간을 보수하고 새로운 가구를 설치해보는 일로 이어졌다.영우에게 건축은 "하고 싶은 모든 것이 총집합된 학문"이었다. 3년 동안 공부한 끝에 건축 디자인 학과에 진학했다. 공간을 설계하고, 도면을 그리며 야작으로 밤을 지새우는 삶을 살았다. 그러던 어느 날, 영우의 반려견 도우가 세상을 떠났다.영우가 열여섯 살이던 2018년은 기록적인 폭염의 해였다. 그해 여름은 기상 관측 사상 최고 기온인 39.6도를 기록했다. 뜨거운 날씨에도 영우는 매일 학교에서 20분 거리에 있는 강아지들에게로 향했다.지저분한 철창 안에서 매일 짖던 네 마리 강아지. 동네 주민들에겐 불편한 존재였지만 영우는 달랐다. 이름도 붙여줬다. 해피, 프리, 조이, 신입이. 이름이 생긴 강아지들은 영우와 연결된 존재가 됐다.도착하면 먼저 음식물 쓰레기가 담긴 밥통을 비우고, 집에서 챙겨온 2리터짜리 생수병으로 깨끗이 씻어냈다. 준비해 온 사료를 부어주고, 다음날까지 마실 수 있을 만큼 물을 채웠다. 수업이 끝난 뒤엔 무거운 가방을 멘 채 강아지들을 산책시켰다. 어느새 하루의 시작과 끝에 강아지들이 자리 잡았다. 그렇게 보살핀 끝에 영우와 친구들은 돌보던 강아지 네 마리를 차례차례 안전한 곳으로 입양 보냈다.강아지를 돌봤던 기억이 건축 전공을 그만둔 뒤 영우를 동물보건학과로 이끌었다. 대학에서 영우는 아픈 강아지들을 돌보고 치료하고 훈련시키는 법을 배웠다. 치료와 훈련의 과정은 평화롭지만은 않았다. 동물들에게 때론 단호해야 했고, 때론 더 큰 고통을 감수하게 해야만 했다. 동물을 사랑해 이 길에 들어선 영우로서는 쉽게 납득할 수 없는 일들이 있었다.영우가 졸업한 중고등학교는 사교육을 금했고, 그 시간에 아이들이 직접 해보고 싶은 것을 경험하도록 했다. 한 학기에 한 번씩 스스로 정한 주제를 깊이 파고들어보는 자기 탐구 활동, 인턴십, 사회적 문제와 자신이 할 수 있는 일을 연결해 시도해보는 문제 공감 프로젝트 등 스스로 탐색할 기회가 많았다.영우는 그 과정을 통해 책 필사, 베이비돌 꾸미기, 베이스 기타 연주, 연극, 프로그램 기획 등 다양한 활동을 했고 그 과정을 일일이 기록했다. 그 기록에서 영우는 '미용이 재밌다'는 문장을 발견했다.아래는 영우와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다."처음엔 불안했어요. 그런데 단기간에 자격증을 따내는 과정의 성취감이 크더라고요. 고등학교 때 건축에 몰입했던 때처럼 정말 미친 듯이 했어요. 그만큼 결과가 따라주니까 엄청 큰 힘이 됐어요. 뭐든 또 해볼 수 있겠다는 생각이 들었어요.""제가 웃고 있는 모습이 그려져요. 밥 시간 보장해주는 미용실을 차려서 고객의 요구에 맞게 컨설팅 해주고, 머리 하는 동안 웃으며 이야기 나누는 장면, 친구나 가족 머리를 다듬어주는 모습이 자연스럽게 떠오르더라고요. 그럴 때마다 행복해져요.""사람들은 우왕좌왕하는 아이로 볼 수도 있지만, 저는 그 과정이 다 필요했다고 생각해요. 중고등학교 시절을 하고 싶은 거 다 경험하는 학교를 다니면서 많은 시도를 해보고, 실패하는 경험도 해봤어요. 그랬기에 또 이렇게 미용을 선택하고, 지금 하는 일에 확신을 가질 수 있는 것 같아요."영우는 지금 미용실에서 인턴으로 일하고 있다. 주 5일은 검정 슬랙스에 유니폼을 입고 손님을 만나고, 하루는 또래와 다름없는 차림으로 미용 전공을 위해 다니는 대학 강의실에 앉는다. 바쁘고 잠이 부족한 나날이지만, 영우는 확신한다. 지금, 좋아하는 일을, 행복해지는 일을 하고 있다고.