화순 11경부터 서예까지... '화순을 그리다'

큰사진보기 ▲김경호 화순미술협회 회장(가운데) ⓒ 박미경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순우리신문에도 실립니다.

한국미술협회 화순군지부(회장 김경호, 아래 화순미술협회)는 오는 12월 10일까지 화순동암미술관에서 12번째 회원전을 연다.이번 전시회는 화순미술협회 회원들이 그동안 갈고 닦은 기량을 선보이며 한해를 마무리하는 화순군민들에게 문화예술을 통한 힘과 여유를 선물하기 위해 마련됐다.전시회에는 김경호 회장의 '보살의 참회'를 비롯해 회원들의 다양한 예술적 감성을 담은 서양화와 한국화, 서예, 서각, 수채화, 사진, 조각 등 29점이 전시된다.첫날인 지난 21일 열린 개전식에는 구복규 화순군수, 화순군의회 류영길 부의장, 화순예총 김종호 회장과 임근영 수석부회장, 화순문인협회 양동률 회장, 화순미술협회 김경호 회장과 회원 등 40여명이 참석했다.이날 김경호 회장은 "한 해를 마무리하며 올해는 화순 11경을 비롯한 화순의 풍경과 주요 관광지를 주제로 회원전을 마련했다"며 "저마다의 자리에서 창작 활동을 통해 문화 예술 발전을 위해 노력해 준 회원들께 감사하다"고 말했다.이어 "앞으로도 회원들이 서로 소통하며 화합하는 아름다운 화순미술협회를 만들어 가기 위해 노력하겠다"고 말했다.구복규 화순군수도 "화순미술협회가 있어 화순이 문화 예술이 살아 숨 쉬는 고장으로서의 위상을 견고히 할 수 있었다"며 "앞으로도 활발한 창작 활동을 통해 지역사회에 문화의 향기를 전해 달라"고 당부했다.한편 화순미술협회는 2014년 창립했으며 서양화, 한국화, 서예, 문인화, 사진미디어, 서각·수채화·공예, 도예 등 다양한 분야의 작가 30여명이 활동하고 있다.회원전이 열리는 동암미술관은 화순군 동면중학교 인근에 자리하고 있으며 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다. 1층은 전시실과 나만의 인생사진을 직접 찍을 수 있는 사진관, 2층은 갤러리 겸 카페로 꾸며졌다. 전시회는 누구나 무료로 관람할 수 있다.