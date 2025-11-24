플래카드를 든 고3, 10년 뒤 지역 정치를 두드리다

큰사진보기 ▲2015년, 고등학교 3학년이었던 송치윤. 역사교과서 국정화가 발표되던 날, 그는 혼자 거리로 나섰다. ⓒ 서산시대 관련사진보기

"역사교과서 국정화가 발표됐을 때 충격이었어요. 역사 교육이 정치권력의 도구가 되는 걸 보고도 아무 말이 없는 현실이 낯설었습니다. 그래서 혼자 버스터미널 앞에 섰습니다. 누가 시킨 것이 아니라, 침묵이 더 부당하다고 느꼈습니다."

2015년 1인 시위 당시 현장을 찾은 조한기 지역위원장과의 만남으로 정당 활동을 시작했고, 이후 그는 서산·태안에서 보기 드문 청소년·청년 인권 활동가로 성장했다.

"나이는 조건이 아니고, 경험이 실력입니다. 행사 인력으로 부르는 청년이 아니라, 정책과 민원을 실제로 다뤄본 사람이 되고 싶었습니다."

"아버지가 대산 A 회사의 노조위원장이셨어요. 공단 앞 집회, 안전사고 소식… 그런 장면들을 보며 자랐습니다. 사람의 안전과 권리가 정치에서 가장 먼저 다뤄져야 한다는 생각은 그때부터 생겼습니다."

"대산·지곡은 '공단 옆 동네'가 아니라, 청년이 살고 싶은 지역이 되어야 합니다. 그 첫 단추를 끼우고 싶습니다."

큰사진보기 ▲송치윤 ⓒ 서산시대 관련사진보기

"2015년 그 자리에서 배운 게 있습니다. 아무도 말하지 않으면, 결국 아무것도 바뀌지 않는다는 사실. 지금 대산·지곡의 변화를 말할 청년이 필요하다고 느꼈습니다."

"청년이 참여하지 않으면, 청년에 관한 결정은 계속 청년이 아닌 사람들이 하게 될 겁니다."

"이번이 제 첫 도전입니다. 하지만 제 개인의 선택으로만 끝나지 않았으면 합니다. 이 지역 청년들이 할 수 있다는 가능성을 보는 계기가 되길 바랍니다. 고3 때 플래카드를 들던 그 마음으로, 이번엔 대산·지곡을 위해 행동하고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

대산·지곡에서 활동해온 20대 청년 송치윤. 2015년, 고등학교 3학년. 역사교과서 국정화가 발표되던 날, 그는 혼자 거리로 나섰다. 그날의 1인 시위는 그의 인생의 방향을 바꾸었고, 현재 서산에서 최연소 정치 도전으로 이어지고 있다. 그는 내년 6월 지방선거에서 시의원으로 출마하겠다는 구상을 가지고 있다. 21일 송치윤과 이야기를 나눴다.송치윤의 정치적 출발점은 준비된 기회가 아니라, 고3 학생이 품었던 문제의식이었다.그 작은 행동은 지역 정치에 스며든 첫 균열이 됐다. 그 자리에서 당시 현장을 찾은 조한기 더불어민주당 서산·태안 지역위원장과의 만남으로 정당 활동을 시작했고, 이후 그는 서산·태안에서 보기 드문 청소년·청년 인권 활동가로 성장했다.송치윤은 전형적인 '청년 후보'와는 결이 다르다.그의 정치는 거리에서 시작됐고, 지난 10년 동안 청년들의 이야기를 현장에서 듣고 정책과 공약으로 연결하는 실무 경험으로 다져졌다. △민주당 충남도당 대학생위원장 △전국대학생위원장 후보 △서산·태안 청년·학생 민원 실무 △청년 교통·주거·활동지원 정책 제안 및 공약 반영 등.그는 말한다.정당 내부에서 청년이 '행사용 인력'으로 취급되는 구조를 바꾸고자 하는 문제의식도 그에게는 일찍 자리 잡았다.대산에서 성장한 그는 지역을 바라보는 눈이 분명하다.그가 대산·지곡에서 가장 먼저 언급한 과제는 정주 여건이다. △청년 문화·여가 공간의 부재 △공단 규모 대비 부족한 주거·교통 인프라 △지역 상권과 노동자의 단절 △청년 인구 감소.삼길포항·회포마을·중리어촌체험마을·왕산포항·황금산 해안길 등 지역 자원을 청년 일자리·주민 소득·문화 재생으로 연결하는 전략도 제시했다.출마 시점에 대한 질문에 그는 단호하게 답했다.정치는 특정 세대의 영역이 아니라는 말도 덧붙였다.그의 첫 도전은 이력의 확장이 아니라, 고3 시절부터 이어진 문제의식의 연속이다. 그는 인터뷰 말미에 이렇게 말했다.그에게 정치란, 버스터미널 앞에서 플래카드 하나를 들고 서 있었던 그날의 연장선이다.