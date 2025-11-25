'로컬'에 빠진 기획자, 지역 청년 '모일 이유'를 만들다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

목포와 무안을 중심으로 활동하는 로컬 문화기획자 전시은씨는 대학가 후문 상권의 유휴 공간을 직접 고치고 빌려 팝업 스토어를 열며, 지역 청년과 대학생이 '모일 이유'를 스스로 만들어가도록 돕고 있다. 전시은씨는 지난 19일 진행한 화상 인터뷰에서 "거창한 계획보다 한 사람의 작은 시도가 남고 싶은 지역을 만든다"고 말한다.전시은씨는 자신을 "낭만을 기획하고 행복을 추구하는 로컬문화기획자"라고 소개했다. 지난해에는 전남 1호 청년마을 '괜찮아마을'에서 일하며 학생들이 직접 축제와 이벤트를 기획하는 문화를 만들었고, 올해는 프리랜서로 전환해 목포대학교 후문 상권에서 학생 및 청년들과 함께 작은 모임과 시도를 꾸리는 프로젝트를 이어가고 있다.전씨가 로컬에서 가장 크게 느끼는 매력은 '속도'이다. 서울에서 행사를 기획할 때는 사람과 공간이 주는 에너지에 설레면서도, 인파와 밀도 속에서 답답함을 자주 느꼈다고 한다. 반면, 목포역에 도착하면 "집에 온 것 같아 마음이 편해지고, 서두르거나 쫓기지 않고 나만의 속도로 갈 수 있다"고 말했다. 자연을 자주 마주할 수 있는 환경도 로컬이 주는 큰 선물이라고 덧붙였다.전씨가 로컬 문화기획의 길로 본격적으로 들어선 계기는 23살 무렵 참여한 '2022 섬·해양 관광콘텐츠 발굴 공모전'이었다. 당시 전씨는 목포의 음식 문화가 1인분 판매가 어렵고 가격 부담이 있으며, 관광객이 하루 체류 후 떠나면 지역의 맛을 충분히 경험하지 못한다는 점에 주목했다. 이를 해결하기 위한 아이디어로 '목포 음식 퓨전 야시장'을 제안했고, 공모전 수상으로 이어졌다.수상 이후 후속 사업을 실제로 실행하는 과정도 전씨에게는 중요한 전환점이었다. 요리 경험이 거의 없던 청년들이 지역 푸드 트럭과 협업해 목포 대표 음식 '9미'를 활용한 유부초밥을 개발·판매했고, 축제 기간 동안 반복된 시행착오 끝에 좋은 반응을 얻었다. 전씨는 "축제 3일 내내 찾아와 주신 분도 있었고, 꼭 다시 해달라는 요청을 받을 만큼 반응이 좋아 뿌듯했다"고 전했다. 전씨는 로컬에서 활동을 지속하는 이유를 '지역' 그 자체보다 '기획의 재미'에서 찾는다."어디에 있을지보다 어디에서 어떻게 있을지가 더 중요하다고 느꼈다"는 전씨는, 로컬 크리에이터들과의 만남과 지역 투어 경험을 통해 목포가 "스토리가 담긴 재미있는 곳"이라는 확신을 갖게 됐다고 설명했다.다만, 로컬 문화기획의 현실적 한계도 분명하다고 했다. 전씨는 지역에서 문화가 종종 낮은 비용의 '서비스'처럼 소비되며 가치가 충분히 평가 받지 못하는 구조가 반복된다고 봤다. 그럼에도 "좋은 시도가 많아질수록 지역의 문화 눈높이도 함께 높아진다"며, 작은 실험이 쌓여 로컬 생태계가 성장할 수 있다고 강조했다.로컬 문화 기획을 꿈꾸는 청년들에게 전씨는 "작게라도 직접 상상한 일을 실행해보라"고 조언했다. "돈보다 한계를 깨는 도전과 재미가 더 가치 있다"며, 혼자가 어렵다면 같이할 동료를 찾아 작은 프로젝트부터 시작해보는 경험이 중요하다고 덧붙였다.전씨는 "로컬의 희망은 결국 지역에서 각자의 이야기로 목소리를 내는 사람들이 계속 늘고 있다 것"이라며, "어떤 방향이든 저마다의 이야기로 살아가길 바란다"는 메시지로 인터뷰를 마무리했다.