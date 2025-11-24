의사가 되어 고향에 온 12명의 청년들... "이태석 신부가 돌아온 것 같았죠"

큰사진보기 ▲이태석 신부의 흉상 앞에서 구수환 이사장이 포즈를 취하고 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

"슈바이처면 의사? 선종이면 신부님? 그런데 남수단? 종군기자였던 저는 이중에서 '남수단'이라는 단어가 눈에 들어왔어요."

- 이태석 신부에 관심을 가지게 된 이유가 뭔가요?

- 남수단 병원 건립이 무산된 뒤, 어떤 방식으로 신부님의 뜻을 이어가고자 하셨나요?

- 지금이 왜 국제협력의 중요한 시기라고 생각하나요?

지난 11월 19일 이태석 재단 사무실에서 만난 구수환 이사장은 "모든 시작은 '남수단의 슈바이처 선종'이라는 부고 기사 한 줄이었다"고 회상했다. 국제협력의 날(11월 25일)을 앞두고 진행한 이번 인터뷰에서, 그의 말은 마치 오래 접어두었던 기억의 편지를 조심스레 펼치는 사람처럼 조용하고 단단하게 흘러나왔다.구 이사장은 KBS 스페셜, 추적 60분 등에서 수십 년 동안 탐사보도와 시사 고발을 해온 PD다. 동시에 중동·아프가니스탄·보스니아·동티모르 등 전장을 누빈 종군기자이기도 했다. 그런 그의 인생을 바꾼 순간은 사소한 '문장 하나'였다고 말했다.순간의 감정은 단순한 호기심보다는 '끌림'에 가까웠다고 했다."전쟁터에서 죽음을 많이 봤어요. 그런데 이태석 신부님은 전쟁통에서 '살리는 일'을 하고 계셨더라고요. 종군기자였던 제게 그건 충격이자 질문이었죠. '저 사람은 왜 그곳에 있었을까?' 그 질문을 따라가다 보니 톤즈로 향하고 있었습니다."그렇게 도착한 곳이 남수단의 오지 마을 톤즈. KBS 스페셜 울지마 톤즈(2010년)가 태어난 바로 그곳이다. 수도 주바에서 북서쪽으로 525km 떨어진 곳으로, 차량도 의료도 교육도 부족한 곳이었다. 광활한 하늘 아래 작은 마을, 그곳에서 사람들은 서로의 하루를 버티는 힘이 되어 살고 있었다.이태석 신부는 이곳에서 8년간 사제이자 의사, 교육자, 음악가로 살아가며 헌신했다. 대장암 투병 중에도 톤즈 아이들을 먼저 걱정했고, 결국 2010년 선종했다.구 이사장은 생전에 단 한 번도 보지 못한 신부의 삶을 다큐멘터리로 전해야 한다는 부담감 때문에 종교적 접근보다 '인간 이태석'에 집중했다고 회상한다. 그의 말은 신부를 향한 마음의 무게가 여전히 현재진행형임을 보여주었다.방송 이후 반응은 뜨거웠다. 전국 시청률은 12%가 넘었고 영화는 다큐멘터리로는 이례적으로 40만 관객을 넘었다. 국민적 공감이 확산되며 남수단에 600병상 병원 설립이 추진됐다. 양 정부를 잇는 중간 역할이 필요해 '이태석 사랑나눔'이 만들어졌고, 이것이 지금의 이태석 재단으로 이어졌다. 아쉽게도 병원 건립은 남수단의 내전 등으로 무산됐다.초대 이사장은 이태석 신부의 친형인 이태영 신부였다. 2019년 이태영 신부가 암으로 선종하면서, 그는 구수환 PD에게 재단을 맡아달라는 마지막 부탁을 남겼다. 구 이사장은 그 유언을 받아 지금까지 재단을 맡고 있다."병원 건립은 내전 등 여러 사정으로 무산됐어요. 대신 우리는 신부님의 뜻을 '사람'을 통해 잇기로 했습니다. 아이들이 의대에 진학해 의사가 되고, 다시 톤즈로 돌아오는 길을 열어주기로 한 거죠. 그렇게 공부한 남수단 아이들이 의대생이 되고, 다시 톤즈로 돌아와 환자를 돌보더라고요. 그들의 손길에 주민들이 '신부님이 돌아온 것 같다'고 말했어요. 저는 그 순간 깨달았어요. 누군가의 사랑과 정신이 다른 사람의 삶에서 다시 피어나고 있는 것입니다."재단의 활동은 크게 두 가지로 이어진다. 첫째는 남수단에서 신부가 하던 일을 끊기지 않게 잇는 일. 한센인 마을 식량 지원, 초등학교 설립, 취약 계층 의료·생활 지원 등이 포함된다. 둘째는 신부의 제자들을 키우는 일이다.재단은 의료 인프라가 거의 없는 남수단에서 의대생 50명을 지원했고 그중 12명이 의사가 됐다. 이들은 의대를 졸업하고 다시 한센인 마을과 지역 병원으로 돌아가 진료한다. 환자들은 그들을 보며 이태석 신부가 돌아온 것 같다고 말한다. 제자들 또한 "진료 내내 신부님이 옆에 계셨다"고 회상한다.재단은 올해 UN 경제사회이사회(ECOSOC) 산하 NGO로 등록됐다. UN 관계자는 특정인의 이름이 들어간 NGO가 승인된 경우는 거의 없다고 했다. 남수단과 우크라이나 등 분쟁지역에서 재단이 쌓은 실질적 성과와 투명성이 국제사회에서 신뢰를 얻은 것이다. 이태석이라는 이름은 이제 추모의 영역을 넘어 국제무대에서도 살아 움직이는 이름이 됐다.구 이사장은 국제협력 NGO는 민간외교의 한 축이라고 강조한다. 2012년 한-아프리카 장관급 경제협력회의에서 정부가 아프리카와의 접점을 찾지 못해 재단에 도움을 요청한 사례는 대표적이다. 그는 이태석 신부의 삶이 담긴 영상을 상영한 뒤, 톤즈 브라스밴드를 한국으로 초청해 깜짝 공연을 열었다. 소년병 출신 아이들이 연주한 음악은 전쟁의 기억을 딛고 나온 울림이었고, 그 소리는 회의장에 모인 장관들의 마음을 흔들었다. 그 장면은 한국과 아프리카의 물리적·심리적 거리를 단숨에 좁혔다.효과는 예상보다 컸다. 그해 환경 분야 세계은행으로 불리는 녹색기후기금(GCF) 사무국 유치 투표에서 아프리카 국가의 몰표가 나왔고, 이는 독일을 제치고 한국이 사무국을 유치하는 결정적 요인이 됐다. 당시 언론들은 다윗과 골리앗의 싸움에서 다윗이 이겼다고 비교했다.구 이사장은 국제협력은 정부의 사업과 민간의 헌신이 함께 움직일 때 시너지가 난다고 강조한다. 국제협력의 날을 맞아 한국의 역할을 더 고민해야 한다고 말했다. 특히 미국 트럼프 정부의 원조 축소는 남수단에도 큰 타격을 주고 있다. 내년부터 남수단의 ODA 중 상당 부분이 폐지되거나 축소되기 때문이다.구 이사장은 올해 8월 남수단을 방문했을 때 대통령 비서실, 부통령실, 장관실에서 동시에 면담 요청이 들어왔다고 말했다. 과거에는 엄두도 내기 어려운 자리였다. 지금이야말로 한국이 남수단에서 신뢰를 기반으로 국제적 위상을 높일 절호의 기회라는 것이다."미국의 트럼프 정부가 원조를 줄이면서 남수단은 더 어려워졌어요. 그런 상황에서 한국이 진심을 갖고 다가가면 '작은 도움'도 크게 느껴집니다. 같은 지원이라도 지금 하면 백배, 천배의 효과가 날 수 있습니다."남수단 정부는 이태석 재단의 장학 사업과 의료 지원을 통해 한국을 '신뢰할 수 있는 나라'로 받아들이고 있으며, 이는 기업·기관 진출의 토대가 되는 민간외교 자산이 되고 있다.재단은 이태석 정신을 다음 세대에게 전하는 교육 사업도 확장하고 있다. 청소년 대상 이태석 리더십 스쿨, 설득과 공감의 힘을 전하는 저널리즘 학교, 스웨덴 의회를 포함한 글로벌 리더십 스쿨 등이 대표적이다. 또 한국교원대학교에 '이태석 리더십' 강좌를 개설했고 내년에는 고려대학교에도 강좌개설을 논의 중에 있다.구 이사장은 현대 사회가 요구하는 지도자상으로 다섯 가지를 꼽는다. 잘 듣는 지도자, 진심으로 사람을 대하는 지도자, 욕심이 없는 지도자, 공감 능력이 뛰어난 지도자, 공동체를 소중히 여기는 지도자이다. 이태석 신부는 이 모든 조건을 몸으로 보여준 인물이라고 말했다.재단은 지금도 100% 후원금으로 운영된다. 구 이사장은 후원자들을 "이 시대를 지키는 마지막 양심"이라고 표현한다. 후원금은 의료·교육·구호·리더십 양성과 같은 현장으로 전달되고, 이 변화는 다시 후원자의 자존감을 높이는 순환 구조가 된다.그에게 이태석 신부는 존경과 행복을 동시에 가능하게 하는 삶의 교과서다. 재단은 그 교과서를 오늘의 언어로 다시 읽는 작업을 이어가고 있다. 탐사보도 PD로 부조리를 고발하던 저널리스트는 이제 사랑으로 세상을 해석한다.톤즈의 작은 마을에서 시작된 한 신부의 삶은 UN 무대, 남수단 정부, 한국의 교실과 대학, 그리고 국제협력의 날을 맞은 우리 사회의 마음까지 이어지고 있다.한 사람의 사랑이 어디까지 세상을 움직일 수 있는지, 우리는 아직 그 끝을 보지 못했다.