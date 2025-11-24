[정정 및 반론보도] <대전 이어 세종에서도 "리박스쿨 자매단체 퇴출해야"> 관련

본 매체의 위 보도와 관련, 넥스트클럽 사회적협동조합은 "본 조합은 리박스쿨과 별개의 독립적인 단체로서 정치-이념적 편향을 재제하고 활동하고 있기 때문에, 본 조합을 '세종판 리박스쿨','리박스쿨 자매단체'로 볼 수 없다. 또한 ,성폭력 예방 교육 과정에서 혼전순결주의와 같은 교육은 실시하지 않고 있다."라고 밝혀왔습니다.



이 보도는 언론중재위원회 조정에 따른 것입니다.

