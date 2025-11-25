82세의 출석율 100% 연습, 드디어 무대에 오른 날

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"선생님, 이번 아니면 언제 우리가 이런 일에 도전해 보겠어요. 함께 하시게요."

큰사진보기 ▲춤 추는 장면5개월을 연습하고 무대에서 공연하기 ⓒ 이숙자 관련사진보기

큰사진보기 ▲시니어 해랑 팀이 춤을 추는 무대 ⓒ 이숙자 관련사진보기

여름의 시작인 지난 6월, 색다른 일과 마주했다. '한국 무용 테라피'. 이름조차 들어 보지 못한 생소한 분야였다. 처음에는 망설였다. 교육을 받는 장소가 군산에서 12km쯤 떨어진 먼 곳이었다. 지난해 입춤을 배울 때 무릎이 아파 고생했던 기억이 떠 오르기도 했고, 무엇 보다 군산 외곽 지역이라서 교통편이 신경 쓰였다. 처음 무용 팀 신청 때 여러 여건에 망설이는 나를 보고 시 낭송을 같이 하는 가까운 지인 선생님께서 말씀하셨다.그 권유에 감사한 마음으로 참여해서 즐겁게 지금까지 수업을 받아왔다. 어느 날은 더위에 쉬고 싶은 날도 있었고 어느 날은 비가 오면 외부가 아닌 집안에서 맑은 향기를 머금은 차를 한잔 놓고 음악에 젖어 느긋하게 게으름을 피우고 싶은 날도 있었다.하지만 10명이란 숫자는 결석하면 그 자리가 빈다. 또 혼자서 하는 무용이 아니라 각자 자리가 있었기에 어떤 경우에도 결석은 하지 않아야 했다. 그곳에 가면 늘 반가운 사람들이 있고 만나는 장소는 시골 풍광 좋은 카페처럼 아름다워 우리 마음을 홀라당 빼앗아갔다.어느 날부터는 내가 보이차를 가지고 다니기 시작했다. 혼자 마시는 차보다 좋아하는 사람과 마시는 차는 마음을 더 따뜻하게 해 주었다. 찻자리를 펴고 들꽃 한 송이 놓고 마시는 차는 우리의 마음을 쉬게 하는 시간이기도 했다. 내가 조금 귀찮아도 곁에 있는 사람들이 행복하면 나 또한 더할 나위 없이 즐겁고 행복을 느낀다.지난 6월부터 11월까지 나는 단 한 번도 결석을 하지 않았다. 다른 사람들에게 불편을 주지 않으려는 내 마음의 다짐이기도 하였다. 소리 없이 내가 할 수 있는 몫으로 다른 사람에게 폐가 되는 일은 하지 않으려 노력했다.인생이란 살다 보면 다음 장면으로 넘어갈 때가 찾아온다. 그 과정의 일환으로 고난이 찾아올 때가 있다. 그럴 때 참고 견디며 버텨야 할 때도 있다는 걸 알았다. 시간이 지나면 참아야 할 때, 참지 말아야 할 때를 명확히 알게 된다. 그 시간들이 지나면 또 환희의 순간이 찾아오기도 하고.수많은 날 연습에 연습을 하고 드디어 무대에서 공연하는 날이었다. 11월이 들어서면서 추위가 겨울과 가을을 넘나 들었다. 야외 공연이란 말에 추우면 어쩔까 걱정을 했는데 기우였다. 햇살도 따뜻한 전형적인 가을날, 하늘도 맑고 바람은 기분 좋은 정도로 살랑살랑 불었다.화창한 늦가을 토요일, 군산의 관광객이 제일 많이 찾은 이성당 앞 길 건너 잔디 광장에서 우리는 지금까지 배우고 연습했던 춤을 발표했다. 전날 리허설도 하고 며칠 동안은 집중적으로 연습을 했다. 나는 바쁜 마음에 매일 동당거리고 살아야 했다. 왜 그리 해야 할 일이 많은지.이성당 잔디광장 연극제는 우리만의 무대는 아니었다. '퍼포밍아트더 몸'이라는 단체에서 주관하는 행사다. 군산의 이성당 앞 잔디 마당 야외 무대, 주말이라 관람객도 함께 동참한 마무리. 모두가 손에 손을 잡고 함께 음악의 선율에 맞추어 춤을 추었다. 세대를 뛰어 넘어 초등학생, 젊은 청춘들과 우리 시니어 모두가 함께 춤을 추며 화합의 무대로 끝을 맺었다.도전하지 않았으면 몰랐을 여러 의미 있는 여정은 또 다른 삶의 한 페이지를 넘긴다. 5개월의 긴 시간들 추억을 한아름 안고 우리들의 잔치는 끝났다. 이날을 마감하며 "삶은 언제 예술이 되는가"를 다시 한번 생각하는 계기가 되었다. 82세, 나이를 넘기며 나는 또 하나의 생의 언덕을 넘었다. 내 생의 언덕은 몇 개가 남았을까, 나의 몸과 함께 했던 춤 여행은 여기서 끝낸다.