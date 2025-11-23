경남 지역신문 한자리에... 변화 대응 전략 모색

큰사진보기 ▲경상남도지역신문발전위원회가 주최하고 주간한산신문이 주관한 ‘2025 경상남도 지역신문 발전지원사업 세미나’가 지난 17일부터 18일까지 통영시 일원에서 열렸다. 17일 동원리조트에서 참석자들과 내빈들이 세미나를 기념하고 있다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

■ 기획기사 부문

대상: 주간함양 최학수 <농촌의 새로운 가능성! 자연·문화·청년이 만드는 미래>

최우수상: 남해시대 전병권 <지역대학 통폐합이 우리에게 보여줄 현실>

우수상: 거제신문 백승태 <조선도시 거제, 다문화 유토피아를 꿈꾸다>

■ 우수사례 부문

대상: 통영신문 <섬에도 사람이 살고 있습니다. 여행지침서 발간>

최우수상: 경남도민일보 <전 세대를 아우르는 글쟁이를 발굴하다>

우수상: 의령신문 <2025 의령 리치리치 페스티벌>

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

경상남도 지역신문들의 역할과 책임을 묻고 발전 방향을 모색하는 자리가 마련됐다.경상남도지역신문발전위원회(위원장 정학구)가 주최하고 주간한산신문(대표이사 허도명)이 주관한 '2025 경상남도 지역신문 발전지원사업 세미나'는 특강·기획기사 발표·우수사례 시상·역사답사 등이 이어지며, 지역신문이 직면한 현실을 종합적으로 짚어낸 자리였다. 급변하는 미디어 환경 속에서도 지역민 곁에서 기록을 이어온 기자들이 한자리에 모였고, 서로의 경험과 성과를 나누며 지역언론의 미래를 함께 설계하는 의미 있는 현장이 됐다.지난 17일 통영 동원리조트에서 열린 첫날 프로그램은 안차수 경남대학교 교수의 특강 '디스인포메이션 시대 민주주의 위기와 지역언론'으로 시작됐다. 안 교수는 정보 불평등과 여론 왜곡, 필터버블, 에코챔버의 확산이 지역 민주주의에 어떤 악영향을 주는지 설명하며 "지역신문이 사실상 지역 민주주의의 마지막 안전망"이라고 강조했다.강연장은 고개를 끄덕이며 메모하는 기자들로 가득했고, 각자의 취재현장에서 경험한 혼란과 고민이 떠오른다는 표정들이 이어졌다.이어서 지역 각지에서 모인 기자들이 발표한 기획콘텐츠 사례가 무대에 올랐다.경남신문 김태형 기자는 '경남밥상 지킴이'를 통해 지역 농수산물과 식재료 산업의 가치를 조명했고, 경남도민일보 조재영 기자는 쇠퇴한 특화거리가 다시 살아날 수 있는 조건을 분석했다.양산신문 반수현 기자는 '2026 양산방문의 해'에 대비한 틈새 관광전략을 제시했고, 주간함양 최학수 기자는 농촌 재생의 해법을 자연·문화·청년의 결합에서 찾았다.남해시대 전병권 기자는 '지역대학 통폐합이 우리에게 보여줄 현실'을 발표하며, 지역대학의 폐지·축소가 지역 일자리·문화·교통·생활권 전반에 미칠 구조적 충격을 차분하면서도 강력하게 짚었다. 발표를 들은 여러 기자들이 발표 후 전병권 기자에게 질문을 던지며 지역교육 생태계의 지속 가능성을 함께 고민하는 모습도 인상적이었다.이어 한산신문 정영은 인턴기자는 64년 역사의 한산대첩축제가 안고 있는 구조적 한계를 분석하며 "단순 관광축제가 아니라 지역성과 역사성을 재정립해야 한다"고 제안했다.거제신문 백승태 기자는 조선업 도시 거제를 '다문화 도시'라는 새로운 각도에서 해석했고, 고성신문 최민화 기자는 고성 농업 현장에서 만난 '먹고 사는 문제'의 현실을 생생하게 풀어냈다.발표를 마친 뒤에는 기획기사와 우수사례 부문 시상이 이어졌다. 지역신문 기자들이 치열하게 현장을 누비며 만들어낸 기록의 가치가 빛났던 순간이었다.수상작들은 단순히 기사 품질만 높았던 것이 아니라, '지역이 지금 무엇을 필요로 하는가'라는 질문에 충실했다는 평가를 받았다.사례 발표가 끝나자, 세미나장의 분위기를 완전히 바꾸는 공연이 시작됐다. 남해안별신굿 국가문화유산보유자인 정영만 선생이 선보인 기악합주 '통영 시나위'는 긴장된 회의 분위기를 단번에 풀어내며 기자들의 마음을 사로잡았다.다양한 장단과 즉흥성이 어우러진 연주는 통영이라는 도시가 가진 문화적 깊이를 보여주는 시간이었고, 참여자들은 "세미나에 공연이 이토록 잘 어울릴 줄 몰랐다"는 반응을 남겼다.이어 박완수 경남도지사의 영상축사, 정학구 경상남도지역신문발전위원장의 격려사, 천영기 통영시장·배도수 통영시의회 의장·김태규 경남도의원의 축사가 차례로 이어졌다. 이들은 한결같이 지역신문의 공공성과 신뢰성, 그리고 지역 주민과의 접점을 더 강화해야 한다고 강조했다.정학구 위원장은 "경남 지역언론인 여러분들이야말로 지역 균형발전의 최전선에 서 있다. 여러분들은 누구보다 지역주민들 속에서 가장 가까이 있으며, 주민과 지역을 이어주는 접착제"라며 "이런 뜻깊은 시간 여러분과 함께 소통하며 지역언론의 미래를 그릴 수 있어 영광"이라고 강조했다.둘째 날인 지난 18일 아침, 세미나 참석자들은 삼도수군통제영 세병관으로 이동했다. 이충실 통영사연구회 연구원이 안내를 맡으며 통제영 일대의 역사와 공간을 해설했다. 통영의 길을 따라 걷는 동안 참석자들은 도시 어느 곳에든 스며 있는 '충무공 이순신의 흔적'을 자연스럽게 마주하게 됐다. 이충실 연구원은 석인(石人), 통제사비(統制使碑), 발병부(發兵符) 등을 설명하며 국방과 행정의 중심이었던 통제영의 역할을 구체적인 사물과 지형을 통해 생생하게 전달했다.이충실 연구원은 "역사는 대부분 인간의 욕망과 선택에서 출발한다"며, 후손들이 같은 실수를 반복하지 않도록 기록과 성찰의 중요성을 강조했다.답사를 마친 참석자들은 통영이라는 도시가 단순한 관광지가 아니라, 조선시대 내내 동아시아 해양전략의 중심이었음을 새삼 깨닫는 표정을 지었다.이번 세미나는 지역신문 내부에서만 의미 있는 행사가 아니었다. 빠르게 변하는 사회 속에서 지역언론이 무엇을 지켜야 하는지, 또 무엇을 새롭게 만들어야 하는지 묻는 자리였다.